Чем "паспорт новой Беларуси" опасен для Лукашенко?

Белорусская оппозиция продолжает работу над "паспортом новой Беларуси". В ближайшие недели обещают выпустить образцы документа. Почему это не нравится властям в РБ?

Белорусская пропаганда и КГБ взялись за "паспорт новой Беларуси". Несколько сюжетов на эту тему выпустил гостелеканал ОНТ. В одном из них журналист Игорь Тур показал документ на имя несуществующего кагэбэшника Колосова Геннадия Болеславовича (имя складывается в аббревиатуру КГБ). Тур утверждает, что якобы подал заявку в Офис Тихановской и получил паспорт и что у КГБ есть база данных всех, кто также заказывал документ.

В Объединенном переходном кабинете Светланы Тихановской (ОПК), который занимается проектом "паспорта новой Беларуси", опровергли информацию и заявили, что у них пока нет даже пробных образцов паспорта. Также ОПК сообщил о том, что белорусам начали приходить электронные письма якобы от волонтерской службы проекта. В них получателям предлагают оставить персональные данные для "собеседования". Ранее сообщалось о появлении фейковых сайтов, страниц в соцсетях и рекламы "паспорта новой Беларуси".

Чем "паспорт новой Беларуси" так опасен для Лукашенко? Готовы ли его признавать иностранные государства? Когда начнется выпуск документов? И может ли паспорт на самом деле попасть в руки белорусских спецлужб? Об этом DW поговорила с представителем Объединенного переходного кабинета по иностранным делам Валерием Ковалевским.

"Паспорт новой Беларуси" лишает Лукашенко части субъектности

"Это выдумка от начала до конца, кроме самого дизайна документа, который мы опубликовали. Образец был в публичном доступе, можно было ознакомиться с элементами дизайна, понять, как он будет выглядеть", - комментирует сюжет телеканала ОНТ о "паспорте новой Беларуси" Валерий Ковалевский. Он также отмечает, что ОПК не объявлял сбор заявок на получение паспорта и "нет никаких баз данных с именами людей".

Валерий Ковалевский Фото: Iurii Sheiko/DW

"Это попытка дискредитации проекта, запугивания людей с тем, чтобы они не обращались за паспортом, но сделано это все очень коряво", - добавляет политик. Ковалевский напомнил о так называемом паспортном указе, принятом в РБ в сентябре 2023 года. По его словам, указ фактически лишает белорусов возможности получения документов за рубежом. Таким образом власти пытаются вернуть уехавших белорусов, но не для того, "чтобы они стали прекрасными гражданами Беларуси, а для того, чтобы наказать их за то, что они инакомыслящие".

По мнению Ковалевского идея "паспорта новой Беларуси" лишает Лукашенко части субъектности: она переходит к демократическим силам, занимающимся выдачей документов, "которые будут признаваться другими государствами".

Образцы паспорта выпустят в ближайшие недели

Что касается физического выпуска паспортов, то, по словам политика, ОПК только-только получил материалы, необходимые для производства образцов. "Сейчас мы работаем с производителем документов для того, чтобы сделать образцы в ближайшие несколько недель", - говорит Ковалевский. Затем их представят белорусам и национальным правительствам.

Представитель ОПК не скрывает, что некоторые страны настороженно относятся к "паспорту новой Беларуси", но категоричных отказов признавать документ белорусская оппозиция не получала.

На презентации "паспорта новой Беларуси" на конференции демсил в Варшаве Фото: Tatsiana Harhalyk/DW

"Это (выпуск паспорта - Ред.) создает какую-то новую ситуацию, новый вызов, новый прецедент. И это некоторые страны, скажем так, держит в определенном напряжении, но, тем не менее, мы будем и с ними работать", - отмечает собеседник.

Политик считает, что к продвижению паспорта надо подключать белорусов по всему миру, которые бы тоже разъясняли важность признания документа правительствам стран пребывания. "Сам по себе документ без признания будет просто красивым сувениром", - говорит Ковалевский. Задача ОПК - "сделать его практическим инструментом", которым люди могут пользоваться в повседневной жизни. Поэтому и финансирование проекта, по мнению политика, правильно было бы обеспечить за счет самих белорусов. ОПК планирует начать сбор стартового капитала для развития паспортного центра, который сейчас создается в Литве.

Условие получения паспорта - иностранный ВНЖ

Центр будет заниматься техническими вопросами выдачи документов. "Нужно, чтобы у органа выдачи был очень высокий уровень доверия, доверие в нашем случае будет ключевым для успеха всего проекта", - отмечает Ковалевский.

Политик говорит, что ОПК ежедневно получает огромное количество запросов от белорусов, которые хотят получить новый документ. Мы поинтересовались у Валерия Ковалевского, не случится ли так, что в будущем среди получателей настоящих паспортов могут оказаться сотрудники белорусских спецслужб.

"Конечно же, мы не хотели бы, чтобы эти документы попадали в плохие руки, поэтому будем внимательно относиться к каждой заявке, - говорит собеседник. - Первые документы будут выдаваться тем белорусам и белорускам, которые находятся за рубежом и у которых уже есть определенная легализация. ВНЖ, например, который подтверждает, что человек находится легально на территории того или иного государства".

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