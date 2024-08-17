Взрывы на "СП": Вагенкнехт - за расследование роли Берлина

Лидер партии ССВ призывает прояснить, что и когда знало правительство ФРГ о планах атаки на "Северные потоки".

Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) - лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - здравый смысл и справедливость" (ССВ) - призывает создать в бундестаге следственную комиссию для выяснения роли правительства ФРГ в истории с уничтожением газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Соответствующее заявление Вагенкнехт сделала в пятницу, 16 августа, в беседе с газетой Berliner Morgenpost и другими изданиями медиагруппы Funke.

Парламентской комиссии следут прояснить, что знали германские ведомства и представители правительства о планируемой диверсии на разных этапах ее подготовки. "Если выяснится, что немецкие власти заранее знали о плане совершить диверсию, это станет скандалом века в немецкой политике", - заявила Сара Вагенкнехт.

По ее словам, подрыв "Северных потоков" является терактом, целью которого было нарушить энергоснабжение Германии. Однако правительство ФРГ до сих пор "не предприняло ничего для расследования" этих взрывов, считает лидер ССВ.

Статья WSJ о причастности Залужного ко взрывам на "Северных потоках"

Онлайн-издание The Wall Street Journal обнародовало 14 августа резонансный материал , в котором утверждалось, что ко взрывам на "Северных потоках" причастен генерал Валерий Залужный - тогдашний главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Как следует из этой публикации, операцию придумала за распитием алкогольных напитков "горстка украинских военных офицеров и бизнесменов". Первоначально президент Украины Владимир Зеленский одобрил ее. Однако после того как разведка Нидерландов узнала о соответствующих планах Киева и сообщила о них в Вашингтон, Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) обратилось к Зеленскому с призывом отказаться от этого плана. Тот распорядился свернуть операцию, но Залужный все же довел ее до конца.

ЦРУ также сообщило Германии о планах украинской стороны, пишет WSJ со ссылкой на данные неназванных немецких и американских чиновников.

Вся операция обошлась примерно в 300 тысяч долларов, говорится в публикации. Примерно за три недели до взрыва группа диверсантов арендовала прогулочную яхту "Андромеда" в порту Ростока в Германии. Водолазы работали парами, они заложили на глубине взрывное устройство с таймером. Немецкая полиция позднее обнаружила на яхте следы взрывчатки, отпечатки пальцев и образцы ДНК.

Ордер на арест украинского дайвера

В тот же день,14 августа, стало известно, что Федеральная прокуратура Германии еще в июне направила в Польшу ордер на арест проживающего там украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж., который, по данным немецкого следствия, был на борту яхты "Андромеды". К сегодняшнему дню украинец Владимир Ж. так и не был задержан.

15 августа украинские власти на самом высоком правительственном уровне отвергли обвинения в причастности Киева к планированию диверсии, о которых писала WSJ. Со своей стороны Валерий Залужный, который сейчас является послом Украины в Великобритании, заявил, что ничего не знал об операции.

Взрывы на "Северных потоках"

Три из четырех нитей газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море, ведущих из России в Германию, были подорваны в конце сентября 2022 года. Ни по одной из них на тот момент газ не транспортировался. "Северный поток" был остановлен Россией незадолго до взрывов, а "Северный поток - 2" так и не был введен в эксплуатацию на фоне вторжения РФ в Украину. Одна из нитей СП-2 уцелела, и после инцидента президент РФ Владимир Путин предлагал прокачивать по ней газ, но Германия отказалась. Никто не взял на себя ответственность за взрывы на газопроводах.

Следственные органы ФРГ на протяжении последних нескольких месяцев активно разрабатывают версию причастности яхты Andromeda типа Bavaria Cruiser 50 ко взрывам на "Северных потоках", а также об "украинском следе" в этом деле.

После публикации WSJ Сара Вагенкнехт написала в соцсети X: "Если Украина была связана с атакой на "Северный поток", "светофорной коалиции" нужно извлечь выводы и немедленно прекратить поставки оружия. Просто очевидно, что федеральное правительство не прилагает усилия для расследования и даже скрывает информацию".