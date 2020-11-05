Выборы в США: в одном из ключевых штатов пересчитают голоса

В США подводят итоги всеобщих выборов 3 ноября, на которых американцы избирали президента и вице-президента, 435 членов Палаты представителей, 35 законодателей Сената американского Конгресса и 13 губернаторов штатов и территорий. За пост главы государства ведут борьбу действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден. DW следит за развитием событий 6 ноября (время мск).

* Карта подсчета голосов предоставлена DW информационным агентством AP. По данным агентства, Джо Байден выиграл в штате Аризона и, соответственно, получил 11 голосов коллегии выборщиков. Другие мониторинговые институты пока не дают прогноз по Аризоне. Подсчет голосов в этом штате продолжается.

++19.40++

В Неваде после подсчета 91 процента бюллетеней отрыв Джозефа Байдена увеличился до 22 076 голосов, сообщает служба Edison Research. По ее данным, демократ набирает 49,8 процента а действующий президент - 48,1 процента. В то же время в Пенсильвании преимущество Байдена сократилось до 8867 голосов.

++19.05++

В Аризоне после подсчета 92 процентов бюллетеней Джозеф Байден опережает Дональда Трампа на 43 569 голосов, сообщает служба Edison Research.

В Джорджии пересчитают голоса

++18.40++

Глава избирательной комиссии Джорджии заявил, что в штате намерены пересчитать голоса. После обработки 99 процентов бюллетеней и республиканец, и демократ набирают по 49,4 процента (перевес Байдена - 1579 голосов), следует из данных социологической службы Edison Research.

++18.25++

В четырех ключевых американских штатах складывается следующая ситуация. В Джорджии (16 голосов выборщиков) по-прежнему нужно подсчитать еще 1 процент голосов (отрыв Джозефа Байдена вырос до 1098 голосов), в Пенсильвании (20 голосов выборщиков) - около 5 процентов (отрыв Байдена - 6817), в Неваде (6 голосов выборщиков) - 11 процентов (там лидирует Байден с 11 438 голосов), в Аризоне (11 голосов выборщиков) - 10 процентов (отрыв Байдена - 47 052). Такие данные приводит информационная служба американской коммерческой телекомпании NBC News.

++17.35++

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пока не намерен высказываться по выборам президента США. Процесс еще не завершен, подчеркнул он.

++17.10++

В Пенсильвании после подсчета 95 процентов бюллетеней Джозеф Байден (49,4 процента) незначительно опережает Трампа (49,3 процента) с отрывом в 6817 голосов, следует из данных социологической службы Edison Research. Победа в этом штате принесет 20 голосов выборщиков.

Анкара готова к работе с любой администрацией США

++16.35++

Мевлют Чавушоглу

Турция будет работать с любой американской администрацией после ее победы на выборах. Об этом заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу. По его словам, отношения с Вашингтоном намного выше амбиций и интересов отдельных партий, передало агентство Anadolu. При этом Чавушоглу "выразил обеспокоенность" в связи расколом по партийным линиям, который Турция отмечает в США.

++16.00++

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) пока не будет высказываться относительно хода президентских выборов в США. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), призвав дождаться официальных итогов подсчета голосов. Именно это "и делают федеральный канцлер и федеральное правительство", подчеркнул Зайберт.

В городах США продолжаются митинги и демонстрации

++15.35++

На фоне подсчета голосов в разных частях Соединенных Штатов продолжаются демонстрации. Cторонники президента Дональда Трампа и его соперника - кандидата на пост главы государства от Демократической партии - Джозефа Байдена вступили в кратковременные столкновения возле избирательного центра в округе Марикопа (штат Аризона). Как передало Reuters, несколько групп правых сил были вооружены и наблюдали за подсчетом голосов, оставаясь за пределами здания. По данным агентства, обстановка оставалась по большей части спокойной.

В Филадельфии (штат Пенсильвания) сторонников Трампа и Байдена разделяли переносные заграждения, полицейское присутствие было усилено. Тем не менее демонстрации сохранили мирный характер. После задержания мужчины, который, по версии следствия, мог готовить нападение на конференц-центр, где продолжается подсчет голосов, у него было изъято оружие.

В Милуоки около 50 сторонников Трампа собрались на митинг под лозунгом "Остановите кражу (голосов. - Ред.)", включили громкую кантри-музыку, размахивали флагами и несли плакаты с надписью "Пересчитать" и "Фальсификация".

++15.00++

Отрыв кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена в одном из ключевых "колеблющихся" штатов - Джорджия - от его соперника, действующего главы государства Дональда Трампа продолжает расти. По данным информационной службы американской коммерческой телекомпании NBC News, он достиг 1096 голосов. Телеканал CNN также подтверждает эту информацию.

Лашет выразил сомнение в "демократической передаче" власти в случае победы Байдена

++14.40++

Премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet), который входит в число возможных преемников Ангелы Меркель (Angela Merkel) на посту канцлера, выразил сомнение, что президент США Дональд Трамп будет готов к "демократической передаче" власти, если его не переизберут главой государства. Лашет в беседе с журналистами радиостанции WDR 2 подчеркнул, что подобный процесс должен проходить "достойно". Политик напомнил, что в 1992 году занимавший на тот момент пост президента США Джордж Буш-старший еще в ночь после выборов признал, что потерпел поражение от своего соперника Билла Клинтона. По словам Лашета, сегодня времена кардинально изменились.

На мировых торговых площадках продолжается падение

++14.10++

На мировых торговых площадках продолжается падение на фоне затягивающегося объявления результатов президентских выборов в США. Индекс Dow Jones снизился на 1 процент, индекс S&P 500 опустился на 1,2 процента, а индекс Nasdaq Composite сбавил 1,4 процента. Американский доллар также слабеет по сравнению с другими валютами, так как трейдеры сделали ставку на дополнительные стимулы со стороны Федеральной резервной системы (играет в США роль Центробанка. - Ред.) в отсутствие масштабной финансовой поддержки со стороны правительства.

++13.47++

Ситуация с голосами в четырех ключевых американских штатах складывается следующим образом. В Джорджии (16 голосов выборщиков) остается подсчитать около 1 процента голосов (там теперь ведет Джозеф Байден с отрывом в 917 голосов), в Пенсильвании (20 голосов выборщиков) - около 6 процентов (отрыв Трампа - 18 229), в Неваде (6 голосов выборщиков) - 11 процентов (там лидирует Байден с 11 438 голосов), в Аризоне (11 голосов выборщиков) - 10 процентов (отрыв Байдена - 47 052). Такие данные приводит информационная служба американской коммерческой телекомпании NBC News.

Байден вырвался вперед в Джорджии

++12.58++

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден перехватил лидерство в одном из "колеблющихся" штатов - Джорджия, где на протяжении длительного времени впереди был действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп, сообщил телеканал Fox News. По результатам подсчета более 99 процентов бюллетеней, Байден набирает 49,39 процента голосов, Трамп - 49,37 процента. Разрыв составляет 917 голосов, уточняют агентство AP и телеканал CNN. Результат пока не является окончательным, потому что тысячи бюллетеней еще не подсчитаны. Кроме того, по мнению экспертов, существует вероятность пересчета голосов. В соответствии с законодательством штата Джорджия - если разница между показателями Джозефа Байдена и Дональда Трампа - меньше половины процентного пункта, то стороны могут настаивать на пересчете. Без побед в Джорджии и Пенсильвании действующий глава государства не сможет набрать необходимые для переизбрания на посту президента США 270 голосов выборщиков.

Трамп: демократы работают над получением контроля над Сенатом

++12.39++

Президент США Дональд Трамп разместил серию постов в Twitter, в которой написал, что "демократы работают над тем, чтобы получить контроль над Сенатом" американского Конгресса. По его словам, в таком случае будет положен конец практике, известной как filibuster (с английского - флибустьер, пират. - Ред.). Она заключается в том, что представители сенатского меньшинства буквально "берут в плен" повестку во время обсуждения законопроекта на пленарном заседании. Сменяя друг друга, они таким образом могут затягивать дискуссии и препятствовать одобрению закона. Кроме того, по мнению Трампа, будет нарушена вторая статья Конституции США о порядке формирования исполнительной ветви власти и "изменен" состав Верховного суда.

Глава комитета Европарламента надеется на победу Байдена

++11.58++

Председатель комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге (Bernd Lange) в беседе с DW констатировал, что в последние четыре года в трансатлантических торговых отношениях отмечались "серьезные проблемы". При этом Ланге выразил надежду на то, что новым президентом Соединенных Штатов станет кандидат от демократов Джозеф Байден.

По словам главы комитета, он верит в то, что Байден - в случае его избрания - будет придерживаться "многосторонней системы" международных отношений и "уделять больше внимания Всемирной торговой организации". Рост тарифов на сталь и алюминий из Европы Ланге увязал "с односторонним подходом" действующего президента, республиканца Дональда Трампа. Министерство торговли США 9 октября объявило о введении новых, максимальных (около 353 процентов), пошлин на листовой алюминий, ввозимый из Германии.

Берлин рассчитывает на улучшение отношений с Вашингтоном

++11.30++

Хайко Мас

Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) выразил надежду, что отношения США и ЕС улучшатся после выборов нового главы американской администрации. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистами немецкой общественной телекомпании ZDF.

"Я хотел бы, в первую очередь, чтобы отношения между США и Европой, в том числе Германией, улучшились. Мы зависим от того, что во всех конфликтах, кризисах и воинах, которые есть в мире, Европа и США должны работать вместе, иначе мы вообще не сможем урегулировать большинство из этих конфликтов", - отметил Мас. "В последние годы этого, к сожалению, не происходило, и больше всего я хочу", чтобы это изменилось, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Германии.

Хайко Мас также добавил, что, по его мнению, кандидат в президенты от демократов Джо Байден - "прав, и необходимо набраться терпения" до подведения официальных результатов выборов. "Даже если будут пересчитывать, не думаю, что это такой уж проблематичный процесс", - отметил министр, выразив надежду, итоги будут подведены "в обозримом будущем".

++11.00++

В Джорджии (16 голосов выборщиков) остается подсчитать 1 процент голосов (там ведет Дональд Трамп с отрывом в 1 267 голосов), в Пенсильвании (20 голосов выборщиков) - 5 процентов (отрыв Трампа - 18 229), в Северной Каролине (15 голосов выборщиков) - 5 процентов (отрыв Трампа - 76 737 голос), в Неваде (6 голосов выборщиков) - 11 процентов (там лидирует Байден с 11 438 голосов), в Аризоне (11 голосов выборщиков) - 10 процентов (отрыв Байдена - 47 052). Такие данные приводит телеканал CNN.

На выборах в Сенат демократы и республиканцы идут вровень

++10.43++

Конгресс США

Из США продолжают поступать данные о возможном составе обновленного Сената после всеобщих выборов. Так, по прогнозам телеканала CNN, демократы в нем смогут смогут контролировать 47 мест из 100 (плюс 1 место - от штата Колорадо), у республиканцев пока - также 47 мест (плюс 1 - от штата Алабама). Членам каждой из партий необходимо 51 место для контроля над верхней палатой, или же 50, если победу одержит их кандидат в президенты, поскольку назначаемый им вице-президент имеет право решающего голоса. В текущем созыве из 100 мест в Сенате республиканцы контролируют 53, а демократы совместно с двумя независимыми кандидатами - 47. На нынешних выборах должны переизбрать 35 членов Сената. В Палате представителей у демократов - 208 мест, у республиканцев - 196.

Facebook заблокировал группу "Остановите кражу" голосов, Twitter - аккаунт Бэннона

++10.11++

Корпорация Facebook Inc. заблокировала в соцсети группу "Stop the Steal'' ("Остановите кражу (голосов. - Ред.)''), выступающую против продолжения подсчета бюллетеней. По данным компании, ряд членов группы призывал к насилию, некоторые из ее участников утверждали, что демократы ''крадут'' результаты выборов у республиканцев. До ее блокировки группа включала 350 тыс. членов.

Организаторы группы в свою очередь заявляли, что работали над проведением мирных протестов, следили за законностью комментариев, а также отметили, что Facebook не направлял им предварительного уведомления о возможной блокировке. По словам Криса Бэррона, пресс-секретаря группы, их политические оппоненты также организовывали акции протеста, однако под запрет в соцсетях не попали.

Сеть микроблогов Twitter в свою очередь удалила аккаунт экс-советника президента США Дональда Трампа - Стива Бэннона - за нарушение правил публикаций. Ранее он допустил ряд неприемлемых высказываний в адрес директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофера Рея и директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) США Энтони Фаучи. Бэннон предположил, что в случае переизбрания Дональд Трамп избавится от указанных лиц. "На самом деле я бы хотел пойти дальше - вернуться в Англию Тюдоров", - написал экс-советник. По данным канала CNBC, Бэннон намекнул на то, что Рей и Бэннон должны быть обезглавлены, а их головы насажены на пики возле Белого дома. Позднее представительница Бэннона заявила, что он выражался метафорически.

++10.00++

Почтовая служба США сообщила, что обнаружила порядка 1 070 бюллетеней во время уборки в Центре обработки и распределения корреспонденции в Филадельфии. Еще порядка 300 были обнаружены в отделении в Питтсбурге, 266 - в Лихай Вэлли, остальные - в других отделениях штата Пенсильвания. По законам этого штата, чтобы голоса были засчитаны, бюллетени должны быть получены до конца вечера 6 ноября.

WP: Секретная служба США усиливает охрану Байдена

++09.30++

Джозеф Байден

Секретная служба США, занимающаяся охраной американского руководства, направляет подкрепление в Уилмингтон (штат Делавэр), где находится кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP). По данным издания, это связано с тем, что штаб Байдена готовится объявить об его возможной победе. Источники газеты отмечают, что Байден планирует оставаться в конференц-центре Уилмингтона минимум еще один день, на 6 ноября у него запланировано масштабное обращение к сторонникам. Официально представитель Секретной службы Кэтрин Милоэн информацию не подтвердила.

Телеканал: В Пенсильвании готовилась атака на избирательный центр

++09.03++

В Филадельфии полиция изучает полученные по наводке сведения о предполагаемом заговоре с целью нанести удар по конференц-центру Пенсильвании, где ведется подсчет голосов, сообщил канал 6abc Action News. По его данным, одного мужчину взяли под стражу. По сведениям канала, группа лиц, предположительно состоявших в родстве друг с другом, собиралась прибыть в Пенсильванию из Вирджинии, чтобы совершить нападение на избирательный центр. Ведется расследование.

++08.49++

В Джорджии остается подсчитать 1 процент голосов (там ведет Дональд Трамп с отрывом в 1 775 голосов), в Пенсильвании - 5 процентов (отрыв Трампа - 22 389), в Северной Каролине - 6 процентов (отрыв Трампа - 76 701 голос), в Неваде - 16 процентов (там лидирует Байден с 11 438 голосов), в штате Аляска - 50 процентов (отрыв Трампа - 54 610). Такие сводные данные по промежуточным данным подсчета голосов в пяти штатах приводит газета The Guardian.

В Неваде ужесточают меры безопасности

++07.50++

В Неваде ужесточают меры безопасности на избирательных пунктах, где проводится подсчет оставшихся голосов. Такое решение принято после того, как сторонники Трампа устроили акции протеста с угрозами сотрудникам избиркомов. "Могу сказать вам, что мои жена и мать беспокоятся за меня", - заявил Джо Глория, сотрудник избирательной комиссии в штате Невада.

++07.35++

Большинство жителей США не согласны с утверждением Трампа о том, что он победил в президентской гонке. Лишь каждый третий республиканец считает Дональда Трампа победителем на выборах, следует из опроса, проведенного Reuters/Ipsos. Среди демократов в победе нынешнего главы Белого дома уверены лишь 7 процентов респондентов.

++07.15++

Вице-президент США Майк Пенс выразил поддержку Трампу. "Я на стороне президента Дональда Трампа. Мы должны подсчитать каждый ЗАКОННЫЙ голос", - написал Пенс на своей странице в Twitter.

++07.00++

Республиканцы раскритиковали заявления президента США Дональда Трампа о том, что демократы пытаются украсть у него победу на выборах. "Подсчет каждого голоса лежит в основе демократии. Этот процесс часто бывает долгим, а тех, кто участвует в выборах, разочаровывает. Голоса будут подсчитаны. Если будут допущены нарушения, они будут расследованы и в конечном счете решение вынесет суд. Верьте в демократию, в нашу Конституцию и в американский народ", - написал в Twitter сенатор от штата Юта Митт Ромни.



"Каждый законный голос должен и будет учитываться как и всегда", - подчеркнул конгрессмен от штата Мичиган Пол Митчелл. Губернатор штата Мэрилэнд Ларри Хоган заявил, что комментарии президента "подрывают" демократический процесс в США.

В Неваде и Пенсильвании в пятницу ожидаются обновленные результаты голосования

++06.10++

В офисе госсекретаря штата Невада подтвердили, что обновленные данные по результатам голосования будут опубликованы утром в пятницу, сообщает Fox News. Всего к общим результатам голосования в штате Невада утром будет добавлено 51 тысяча бюллетеней из округа Кларк. По последним данным телеканала, после подсчета 76 процентов голосов в Неваде лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден с 49,4 процентами, у Трампа - 48,5 процентов.

Джо Байден

По данным Fox News и агентства Associated Press, Байден набрал уже 264 голоса выборщиков. То есть демократу остается победить как минимум в Неваде, чтобы получить 270 голосов. По версии телекомпании CNN, которая пока не дала прогноза по голосованию в штате Аризона, у Байдена в данный момент - 253 голоса выборщиков, а это значит, что победы в Неваде ему будет пока недостаточно.

++05.30++

В Пенсильвании ожидают результатов подсчета голосов избирателей в пятницу, 6 ноября. По словам госсекретаря штата Кэти Буквар, в данный момент необработанными остаются более 300 тысяч голосов, поданных по почте. Республиканец Трамп в Пенсильвании пока обходит Байдена, однако сторонники Демократической партии составляют большинство среди избирателей, голосующих по почте. Значительная часть таких голосов, по словам Буквар, отправлена из городов, в частности из Филадельфии и Питтсбурга.

++04.50++

Несколько новостных телеканалов, в том числе ABC, CBS и MSNBC прервали трансляцию выступления Дональда Трампа в Белом доме. Этот шаг мотивируется борьбой с ложными заявлениями. "Сейчас мы снова оказались в непривычном положении, когда нам приходится не только прерывать президента Соединенных Штатов, но и корректировать его", - заявил ведущий телеканала MSNBC.

Трамп вновь говорил о "незаконных" голосах и что демократы якобы пытаются "украсть" выборы, притом что доказательств для этих утверждений нет.

Спецпрокурор расследует использование Белого дома штабом Трампа в день выборов

++04.40++

Офис спецпрокурора США начал расследование в отношении предвыборного штаба Дональда Трампа из-за использования Белого дома в качестве штаба в день выборов.

"Офис спецпрокурора сообщил мне сегодня, что они расследуют использование кампанией Трампа Белого дома в качестве штаба в день выборов и места для проведения вечеринки в нарушение закона Хэтча", - написал член палаты представителей Конгресса США, демократ Билл Паскрелл в Twitter. По его словам, ранее он отправил срочный запрос в офис спецпрокурора с требованием расследовать нарушение закона со стороны Трампа.

Закон Хэтча от 1939 года запрещает госслужащим, кроме президента и вице-президента, высказываться в поддержку кандидатов на выборах. Закон запрещает также использование любых государственных средств, предназначенных для оказания помощи или общественных работ, в избирательных целях.

++04.00++

Племянница действующего президента Мэри Трамп кратко прокомментировала выступление Дональда Трампа в Белом доме. "Вот так это выглядит, когда проигравший терпит поражение", - написала она в Twitter.

Ранее в своей книге, которая вышла в свет перед выборами, Мэри Трамп предостерегла американцев от избрания на второй срок Дональда Трампа. А в одном из интервью немецкому агентству dpa она отозвалась о своем дяде как о "патологическом лгуне и расисте".

Трамп заявил, что у него пытаются "украсть выборы"

++03.15++

Дональд Трамп утверждает, что у него пытаются "украсть" выборы, поскольку, согласно прогнозам, Джо Байден медленно выбивается в лидеры президентской гонки. "Наши числа чудесным образом тайно исчезают", - заявил глава Белого дома в своем публичном обращении - первом с 3 ноября.

По словам Трампа, некоторые города "погрязли в безнадежной коррупции", а сотрудники избиркомов "охотно совершали мошенничество". "Они пытаются сфальсифицировать выборы, и мы не можем этого допустить", - заявил президент США. Дональд Трамп утверждает, что избирательные комиссии подсчитывали "незаконные голоса". Президент обвинил "большие СМИ, большие деньги и большие технологии" в том, что они выступают против него и за демократов. Трамп также заявил, что результаты выборов, скорее всего, объявят в суде.

++02.35++

Предвыборный штаб Дональда Трампа подал еще один иск - против представителей избирательной комиссии Филадельфии (штат Пенсильвания). В иске утверждается, что наблюдателей от республиканцев не допускают следить за подсчетами бюллетеней. Ранее суды в штатах Джорджия и Мичиган отклонили иски штаба Трампа о приостановке подсчета голосов. Сотрудники штаба требовали, чтобы наблюдатели от Республиканской партии могли подойти ближе к местам, где обрабатываются избирательные бюллетени и жаловались на уровень их обработки. В связи с этим в штабе требовали приостановить процедуру подсчета голосов и пересмотреть его результаты.

В Аризоне буду считать голоса до конца недели

++02.00++

Подсчет голосов избирателей в штате Аризона может продлиться до конца текущей недели. В настоящий момент необработанными остаются около 450 тысяч избирательных бюллетеней, сообщает CNN со ссылкой на местные органы, ответственные за проведение выборов. По предварительным итогам, в этом штате побеждает Джо Байден, опережающий Дональда Трампа на 2 процента голосов.

++01.00++

Получить 270 голосов членов коллеги выборщиков, необходимых для победы на выборах президента США в данный момент могут и Джо Байден, Дональд Трамп. По прогнозам телеканала СNN, у Байдена сейчас 253 голоса выборщиков, у Трампа - 213. В сообщении CNN отмечается, что телеканалу еще лишь предстоит спрогнозировать победителя в шести штатах: Пенсильвании (20 голосов выборщиков), Джорджии (16), Северной Каролине (15), Аризоне (11), Неваде (6), на Аляске (3). В этих регионах голоса продолжают подсчитываться.

По последним данным CNN, Трамп лидирует по голосам избирателей в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и на Аляске, Байден - в Неваде и Аризоне.

В свою очередь, телеканал Fox News и агентство Associated Press (AP), в отличие от CNN, уже спрогнозировали победу Джо Байдена в штате Аризона, отдав ему 11 голосов членов коллегии выборщиков. Поэтому, по версии Fox News / AP, Байден набрал 264 голоса и ему остается победить как минимум в Неваде, чтобы получить 270 голосов.

Что такое коллегия выборщиков и как голосуют американцы - инфографика

++00.15++

В "колеблющемся" штате Джорджия с 16 голосами членов коллегии выборщиков осталось посчитать более 47 тысяч бюллетеней, заявил представитель избирательной комиссии штата Габриэль Стерлинг. По его прогнозам, окончательные итоги голосования могут быть объявлены не ранее чем через 10 дней после дня выборов. В то же время, как сообщает CNN, в штате обработаны уже 99 процентов избирательных бюллетеней.

По последним данным, в Джорджии по голосам лидирует действующий президент США Дональд Трамп - 2 438 181 голосов (49,5%), но демократ Джо Байден его постепенно догоняет - 2 425 417 голосов (49,3%). Для победы на выборах США кандидат должен получить 270 голосов коллегии выборщиков.

Хроника событий на выборах президента США 5 ноября >>>

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Политика Трампа в карикатурах Ким и Трамп: ни ты мне, ни я тебе Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не достигли прорыва на саммите в Ханое. Встреча завершилась без подписания соглашения. Карикатурист Сергей Елкин об итогах саммита.

Политика Трампа в карикатурах Президентство как самый убыточный проект Трампа Дональд Трамп завил, что за время своего пребывания на президентском посту лишился "огромных денег". Карикатурист Сергей Елкин оценил финансовые потери миллиардера.

Политика Трампа в карикатурах Заложница "Северного потока", или Как Трамп видит Германию На саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп назвал Германию "заложницей" России, объяснив это строительством газопровода "Северный поток-2". Взгляд Сергея Елкина на заявление президента США.

Политика Трампа в карикатурах Дональд Трамп и Ким Чен Ын: чья… кнопка больше? Перепалку между президентом США и лидером Северной Корее о мощи ядерных потенциалов двух стран карикатурист Сергей Елкин расценил как спор детей в песочнице.

Политика Трампа в карикатурах Дональд Трамп и Ким Чен Ын столкнулись лбами КНДР и США продолжают обмениваться угрозами. Пентагон заявляет о планах превентивного удара по КНДР, Пхеньян грозит нанести удар по авиабазе США на Гуаме. Взгляд Сергея Елкина. Автор: Илья Коваль

