В США перехвачено письмо в Белый дом с рицином

Служба почтового контроля при Белом доме перехватила письмо с подозрительным содержимым. Как оказалось, в конверте находился сильнодействующий яд рицин. "Угрозы общественной безопасности на данный момент не существует", - сообщается в субботу, 19 сентября, на официальном сайте Федерального бюро расследований (ФБР).

Как уточняется в сообщении, начато расследование с целью выяснить, откуда было отправлено письмо с рицином, в нем участвуют ФБР, Почтовая инспекционная служба США и представители спецслужб. По данным американских СМИ, письмо с ядом было прислано из Канады.

Преступники пытаются использовать рицин

Ранее, в 2018 году, гражданин США, ветеран ВМФ, был арестован за то, что отправил Дональду Трампу и членам его администрации, а также директору ФБР Кристоферу Рэю и нескольким высокопоставленным военным письма с веществом, производным которого является рицин, пишет агентство AP.

В 2014 году другой гражданин США, уроженец штата Миссисипи, был приговорен к 25 годам лишения свободы за то, что отправил письма с рицином президенту США Бараку Обаме и сенатору-республиканцу Роджеру Уикеру.

В 2019 году в Германии был осужден и приговорен к 10 годам лишения свободы тунисец Зиф Аллах Х., сумевший изготовить 84,3 грамма рицина для совершения теракта. Он также приобрел через интернет 250 стальных шариков, на которые планировал нанести рицин, чтобы затем начинить ими взрывное устройство.

Смотрите также: