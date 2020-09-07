США приостановили выдачу виз в Турции из-за угрозы терактов

США приостановили выдачу виз в Турции после получения "заслуживающих доверия сообщений о возможности терактов". Существует угроза похищения американцев и граждан других государств в Стамбуле и других городах Турции, сообщило посольство США в Анкаре на своем веб-сайте в пятницу, 23 октября. Выдача виз приостановлена во всех диппредставительствах США в Турции, включая консульства в Стамбуле, Адане и Измире.

Посольство США также сообщило о приостановке оказания дипломатических услуг американским гражданам в Турции. Гражданам США рекомендовано проявлять повышенную бдительность в местах, где встречаются американцы и другие иностранцы, в том числе в крупных офисных зданиях и торговых центрах. Американцам также рекомендовано избегать большого скопления людей.

Американские диппредставительства в Турции уже неоднократно становились мишенью терактов. В 2016 году Белый дом предписал всем родственникам американских дипломатов в Стамбуле покинуть Турцию из-за возросшей угрозы терактов. В марте 2018 года из-за угрозы теракта было временно закрыто посольство США в Анкаре. Тогда, согласно сообщениям, был задержан целый ряд предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

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