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Временным канцлером Австрии назначен глава МИД Шалленберг

Ольга Лебедева
8 января 2025 г.

После отставки канцлера Австрии Нехаммера исполняющим обязанности главы правительства назначен министр иностранных дел Александер Шалленберг. Формирование нового правительства поручили правым популистам.

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Александер Шалленберг
Временным канцлером Австрии назначен Александер ШалленбергФото: Michael Gruber/AUSSENMINISTERIUM/APA/dpa

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг будет исполнять обязанности федерального канцлера, пока не будет создана новая правительственная коалиция. Об этом в среду, 8 января, заявил офис президента Австрии Александера Ван дер Беллена.

По словам Ван дер Беллена, он доверил руководство действующим кабинетом министров 55-летнему политику от Австрийской народной партии (АНП) на время формирования нового правительства. Шалленберг возглавляет МИД Австрии с 2019 года и уже объявил, что не войдет в состав нового правительства. Шалленберг уже был на протяжении нескольких недель временным канцлером Австрии после отставки с поста главы правительства Себастьяна Курца в 2021 году.

Отставка Карла Нехаммера

Правительственный кризис в Австрии разгорелся после того как занимавший пост председателя АНП канцлер Австрии Карл Нехаммер 4 января анонсировал свою отставку с постов главы правительства и руководителя партии. Он объяснил решение провалом коалиционных переговоров с Социал-демократической партией Австрии (СДПА).

"С СДПА невозможно договориться по ключевым вопросам. Народная партия придерживается своих обещаний: мы не согласимся на меры, направленные против социальных льгот и бизнеса, а также на введение новых налогов", - указал Нехаммер. "Поэтому мы прекращаем переговоры с СДПА и не будем их продолжать", - добавил он.

Формирование правительства поручено правым популистам

Спустя два дня президент Австрии поручил формирование новой коалиции лидеру правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС) Херберту Киклю, известному, в частности, своей дружественной к России позицией и чрезвычайно жесткой миграционной политикой, предусматривающей масштабные депортации.

"Господин Кикль уверен, что сможет найти жизнеспособные решения во время правительственных переговоров и хочет взять на себя эту ответственность", - заявил Ван дер Беллен - в прошлом многолетний лидер австрийских "зеленых". По его словам, решение далось ему нелегко. При этом он будет продолжать следить за тем, чтобы "принципы и правила нашей конституции соблюдались и исполнялись", добавил австрийский президент.

Победа правых популистов

Выборы в Национальный совет (нижнюю палату парламента Австрии) состоялись 29 сентября 2024 года. Победу одержала Австрийская партия свободы, получив 28,85 процента голосов. Правящая АНП заняла второе место с результатом 26,3 процента, социал-демократы заручились поддержкой 21,1 процента избирателей, либералы из "Новой Австрии и Либерального форума" набрали чуть больше девяти процентов.

Лидер АПС Кикль изначально не встретил желания АНП и СДПА сформировать коалицию с правыми популистами. Поэтому консерваторы, социал-демократы и либералы в ноябре начали переговоры. Дискуссии проходили напряженно. Особенно острыми темами стали, в частности, экономическая и налоговая политика.

 

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