Глава Австрии встретится с лидером правопопулистов

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен встретится с лидером правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС) Хербертом Киклем 6 января для обсуждения формирования будущего правительства. Как уточнило в воскресенье, 5 января, агентство dpa, мандата на его создание Кикль пока не получил.

Решение о встрече Ван дер Беллен принял после заявления канцлера и председателя консервативной Австрийской народной партии (АНП) Австрии Карла Нехаммера, 4 января анонсировавшего свою отставку.

Если АНП после ухода Нехаммера согласится на переговоры с правопопулистами, речь все равно будет идти лишь о том, что консерваторы смогут стать только младшими партнерами Австрийской партии свободы в новом кабинете, констатировало агентство dpa. В таком случае пост канцлера впервые в истории страны занял бы глава правопопулистов.

Кикль известен, в частности, своей дружественной к России позицией и чрезвычайно жесткой миграционной политикой, предусматривающей масштабные депортации, напомнило dpa.

Провал переговоров консерваторов и социал-демократов

Нехаммер накануне сообщил в соцсети X о провале коалиционных переговоров между консервативной Австрийской народной партией, председателем которой он является, и Социал-демократической партией Австрии (СДПА).

"Мы вели долгие и честные переговоры. С СДПА невозможно договориться по ключевым вопросам. Народная партия придерживается своих обещаний: мы не согласимся на меры, направленные против социальных льгот и бизнеса, а также на введение новых налогов", - указал Нехаммер. "Поэтому мы прекращаем переговоры с СДПА и не будем их продолжать", - добавил он.

"Как федеральный канцлер, а также как председатель партии Народной партии, в ближайшие несколько дней я уйду (с постов. - Ред.)", - отметил глава кабмина, оговорившись, что хочет обеспечить упорядоченный переходный период.

Позднее Нехаммер сообщил Ван дер Беллену, что голоса внутри АНП, "исключающие сотрудничество с АПС под руководством Херберта Кикля, стали намного тише", передало агентство AFP.

Партия "Новая Австрия и Либеральный форум" (NEOS) 3 января вышла из переговоров. Таким образом провалилась попытка сформировать трехпартийное правительство.

Победа правых популистов

Выборы в Национальный совет (нижнюю палату парламента Австрии) состоялись 29 сентября 2024 года. Победу одержала правопопулистская Австрийская партия свободы, получив 28,85 процента голосов. Правящая АНП заняла второе место с результатом 26,3 процента, социал-демократы заручились поддержкой 21,1 процента избирателей, либералы из "Новой Австрии и Либерального форума" набрали чуть больше девяти процентов.

Лидер АПС Херберт Кикль изначально не встретил желания АНП и СДПА сформировать коалицию с правыми популистами. Поэтому консерваторы, социал-демократы и либералы в ноябре начали переговоры. Дискуссии проходили напряженно. Особенно острыми темами стали, в частности, экономическая и налоговая политика.