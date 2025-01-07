Херберт Кикль может стать канцлером Австрии: кто он

Лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль получил мандат на создание нового правительства Австрии. У 56-летнего правого популиста радикальные взгляды, например, по вопросу миграции. Что надо знать о Кикле - у DW.

Херберт Кикль поляризует общественное мнение - с этим утверждением, вероятно, согласится большинство австрийцев. Политические оппоненты 56-летнего политика считают его "угрозой безопасности" - так, в частности, выразился ушедший в отставку канцлер Карл Нехаммер, возглавлявший консервативную Австрийскую народную партию (АНП).

Более 1,4 миллиона избирателей, которые помогли Киклю и его правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС) одержать впечатляющую победу на парламентских выборах в конце сентября 2024 года, очевидно, смотрят на вещи иначе: набрав 28,8% голосов, АПС впервые стала ведущей политической силой в парламенте, Национальном совете Австрии. На данный момент, согласно результатам соцопросов, за АПС готовы проголосовать уже около 35%.

После того как переговоры о создании без участия правых популистов правительства политического центра провалились, федеральный президент Александер Ван дер Беллен официально передал лидеру АПС мандат на формирование нового кабинета.

Из горных стрелков в политики

После выборов в парламент австрийская общественная телекомпания ORF опубликовала результаты исследования, согласно которым избиратели АПС при принятии решения о голосовании руководствовались в первую очередь содержательной частью партийной программы - лишь два процента назвали ведущего кандидата от партии первым решающим критерием.

Кикль и его сторонники любят использовать термин "народный канцлер" - хотя исторически он ассоциируется с Гитлером Фото: Rudolf Gigler/IMAGO

Херберта Кикля называют менее харизматичным политиком, чем предыдущие лидеры АПС, одиночкой, который долгое время дествовал в тени. Кикль, родившийся в 1968 году в Виллахе, в самой южной федеральной земле Каринтия, дал лишь несколько интервью специально отобранным СМИ. Его автобиография известна лишь в общих чертах: он женат, имеет сына, занимается триатлоном и горными видами спорта, а после службы в армии в подразделении горных егерей изучал гуманитарные науки в Вене, но диплома не получил.

Кикль может стать следующим федеральным канцлером Альпийской республики - или "народным канцлером", как представляет его АПС, не опасаясь нацистского происхождения этого словосочетания.

Прежде чем термин "фюрер" (вождь) стал общепринятым, так сам себя называл Адольф Гитлер, родившийся в Австрии и в 1938 году добившийся ее временного присоединения к нацистской Германии. АПС дистанцировалась от национал-социализма и за месяц до выборов подала в суд на общественную организацию, представившую информацию об истории термина.

Кикль воспользовался скандалом на Ибице

Кикль шаг за шагом продвигался вверх по партийной лестнице: спичрайтер и советник тогдашнего лидера АПС Йорга Хайдера, а затем генеральный секретарь при его преемнике Хайнце-Кристиане Штрахе. В 2019 году Штрахе, на тот момент вице-канцлер Австрии, лишился всех постов из-за так называемого "Ибица-гейта".

Тогда достоянием гласности стала видеозапись, сделанная скрытой камерой на вилле на испанском острове Ибица. На ней было заснято, как Штрахе в преддверии парламентских выборов 2017 года обещает предполагаемой "племяннице российского олигарха" госконтракты в обмен на поддержку его предвыборной кампании.

Херберт Кикль сумел извлечь дивиденды из скандала на Ибице - даже несмотря на то, что тогдашний глава правительства и лидер АНП Себастьян Курц обвинил его в причастности к афере. Кикль, занимавший в то время пост министра внутренних дел, отказался уйти в отставку вместе со Штрахе и стал первым министром в современной Австрии, который был уволен со своего поста.

Противник мигрантов и евроскептик

За 17 месяцев работы на посту главы МВД Кикль не раз привлекал внимание своей жесткой позицией, особенно в отношении мигрантов: то он планировал ввести комендантский час в центрах первичного приема - эвфемистически названный "добровольным ночным отдыхом", то декларировал возможность депортации иностранцев, осужденных судом первой инстанции, еще до возможной апелляции.

Во время кампании по выборам в Европарламент в 2019 году Кикль даже намекнул, что хотел бы обойти Европейскую конвенцию по правам человека. "Потому что я по-прежнему считаю, что действует принцип, согласно которому закон должен следовать за политикой, а не политика за законом", - указал тогда Кикль в эфире ORF.

Союзники по правому флангу: сопредседатель АдГ Алис Вайдель на совместной пресс-конференции с Хербертом Киклем Фото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Став лидером АПС в 2021 году, Герберт Кикль разделяет скептическую позицию своей партии в отношении Евросоюза. В прошлом он называл политику Брюсселя "чванливой и самодовольной", а предвыборная программа австрийских правых популистов предусматривает ограничение полномочий институтов ЕС и призывает к созданию "Крепости Австрия" в рамках Шенгенской зоны.

По этому вопросу позиция АПС выглядит несколько более умеренной, чем у немецкой правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ), которая включила в проект своей предвыборной программы на доросчных выборах в бундестаг 23 февраля 2025 года пункт о выходе ФРГ из ЕС. Однако во многих других вопросах АПС и АдГ идут нога в ногу - например, обе используют термин "ремиграция" для мобилизации поддержки массовых депортаций мигрантов.

Кикль усилил исламофобские лозунги своей партии. Ему приписывают слоган избирательной кампании "Daham statt Islam" ("У себя дома вместо ислама"). Как и представители АдГ, Кикль во время пандемии коронавируса выступал на стороне противников вакцинации и сторонников теории заговора.

Троянский конь России в Европе?

АПС и АдГ также едины в своем неприятии поставок оружия Украине, защищающейся от российской агрессии. В феврале 2023 года, в первую годовщину полномасштабного вторжения России, Кикль заявил в парламенте о том, что в конфликте виноваты обе стороны, рассказав о "долгой истории провокаций, в том числе со стороны США и НАТО". Политик не поддерживает европейские санкции против России, а АПС заявляет, что российский газ "продолжает вносить важный вклад" в безопасность энергопоставок.

В 2016 году АПС заключила договор о дружбе с пропутинской партией "Единая Россия", но теперь преуменьшает значение этих отношений. Осенью немецкие политики, занимающиеся вопросами безопасности, заявили, что сотрудничеству спецслужб двух стран предстоит испытание на прочность, если АПС войдет в правительство Австрии. А эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике в немецком бундестаге Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) и вовсе назвал АПС "троянским конем России в Европе".

Пойдет ли Вена по пути Будапешта?

Фракция "Патриоты за Европу", созданная Киклем, Орбаном и Бабишем - третья по величине в Европарламенте Фото: TOBIAS STEINMAURER/APA/picturedesk.com/picture alliance

Оппонеты Кикля опасаются, что, став канцлером, он может в своей политике ориентироваться на выступающего за развитие отношений с Россией венгерского премьер-министра Виктора Орбана и, возможно, даже попытается перестроить Австрию по венгерскому образцу. У Орбана и Кикля хорошие отношения, и летом в Вене они вместе с бывшим премьер-министром Чехии Андреем Бабишем основали фракцию "Патриоты за Европу" - третью по численности в Европарламенте.

После победы АПС на сентябрьских парламентских выборах австрийские политики сформировали единый фронт против правых популистов. "Вы никому не нужны!" - восклицал в то время в парламенте генсек АНП Кристиан Штокер. В минувшие выходные Штокер стал исполняющим обязанности председателя АНП после ухода в отставку Карла Нехаммера - и теперь хочет договориться о создании правительства АПС и АНП под руководством Херберта Кикля.