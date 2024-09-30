В Австрии правопопулистская партия АПС побеждает на выборах

По официальным предварительным результатам парламентских выборов, АПС заняла первое место с 29,2% голосов, а правящая АНП - второе с 26,5%.

На парламентских выборах в Австрии, согласно официальным предварительным результатам, обнародованным МВД страны в ночь на понедельник, 30 сентября, победу одержала правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС) с результатом 29,2%.

Правящая Австрийская народная партия (АНП), членом которой является действующий федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заняла второе место с результатом 26,5%. Таким образом, эта партия по сравнению с результатами прошлых парламентских выборов, проходивших в Австрии в 2019 году, потеряла поддержку 11% избирателей. АПС, напротив, улучшила свой результат 2019 года на 13 процентных пунктов.

Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) сумела привлечь на свою сторону 21,1% избирателей (сокращение поддержки на 0,1%). С таким результатом СДПА будет третьей по величине политической силой в Национальном совете Австрии (нижней палате парламента).

Партия "Новая Австрия и Либеральный форум" (NEOS) набрала на выборах 9% голосов, улучшив свой прошлый результат на 0,9%. Между тем "зеленые", которые на данный момент являются партнерами АНП по правящей коалиции, получили 8% голосов, потеряв поддержку 5,9% избирателей.

Малые партии, такие, как Коммунистическая партия Австрии и Пивная партия набрали существенно меньше 4% голосов, необходимых, чтобы получить представительство в австрийском парламенте.

Указывается, что при подсчете была учтена большая часть бюллетеней, присланных по почте. Ожидается, что оставшиеся голоса подсчитают к 3 октября.

Вопрос о новом канцлере Австрии

Даже при том что правые популисты одержали победу на выборах в парламент Австрии, им едва ли удастся сформировать правительство. Карл Нехаммер неоднократно отвергал не только возможность вступления в коалицию с АПС, но и саму идею переговоров об этом. Со своей стороны представляющий "зеленых" президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что не назначит председателя АПС Герберта Кикля канцлером страны.

Сам Кикль заявил в эфире телеканала ORF: "Я готов к переговорам со всеми, главное, как поведет себя федеральный президент".

Австрийская партия свободы известна, среди прочего, критикой антивоенных санкций Запада в отношении России. Кроме того, АПС выступает за жесткие меры по ограничению миграции, включая разворачивание беженцев на госгранице и так называемую "реиммиграцию", под которой правопопулисты подразумевают "репатриацию всех нелегальных иммигрантов на основе действующих правовых норм".