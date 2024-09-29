На выборах в Австрии побеждают правопопулисты

В Австрии завершилось голосование на парламентских выборах. Победу на них одерживает правопопулистская Австрийская партия свободы с результатом 29% голосов. Правящие консерваторы набирают около 26%.

В Австрии в воскресенье, 29 сентября, завершилось голосование на парламентских выборах. Согласно неофициальным предварительным результатам, победу на них одерживает правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС) во главе с Хербертом Киклем, набирая более 29 процентов голосов избирателей.

Правящая консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с канцлером Карлом Нехаммером набирает, по данным социологического института Foresight, около 26%. Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) заручилась поддержкой примерно 20% проголосовавших, партия "Новая Австрия и Либеральный форум" и "зеленые" - менее 9%.

Компартия Австрии и Пивная партия кабаретиста Доминика Влазни набирают менее 3%. Для попадания в нижнюю палату парламента партиям необходимо преодолеть четырехпроцентный барьер.

Предвыборные опросы предсказывали победу АПС

Правые популисты лидировали в соцопросах уже более года, набирая незадолго до выборов чуть менее 28% За ними следовала АНП с почти 25% и социал-демократы с 20%. "Зеленые", которые ныне входят в правительство, и партия "Новая Австрия и Либеральный форум" боролись за четвертое место, набирая около 10%.

На июньских выборах в Европарламент Австрийская партия свободы победила в Австрии, набрав 25,5% голосов. АНП тогда получила 24,7%, социал-демократы - 23,3%.

Станет ли Кикль канцлером?

Даже если правые популисты наберут сейчас больше всех голосов на выборах в парламент Австрии, им едва ли удастся сформировать правительство. Карл Нехаммер неоднократно отвергал не только возможность вступления в коалицию с АПС, но и саму идею переговоров об этом. Представляющий "зеленых" президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что не назначит Кикля канцлером страны.

Австрийская партия свободы известна, среди прочего, критикой антивоенных санкций Запада в отношении России. Кроме того, АПС выступает за жесткие меры по ограничению миграции, включая разворачивание беженцев на госгранице и так называемую "реиммиграцию", под которой правопопулисты подразумевают "репатриацию всех нелегальных иммигрантов на основе действующих правовых норм".