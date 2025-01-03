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В Австрии провалились переговоры о создании коалиции

Павел Мыльников
3 января 2025 г.

Партия NEOS вышла из длительных переговоров с консерваторами АНП и социал-демократами. Лидер австрийских либералов Майнль-Райзингер указала на отсутствие прогресса и нехватку амбиций партнеров.

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Председатель партии "Новая Австрия и Либеральный форум" Беате Майнль-Райзингер
Беате Майнль-РайзингерФото: Max Slovencik/APA/dpa/picture alliance

Длившиеся несколько недель переговоры о создании коалиции в составе консервативной Австрийской народной партии (АНП), Социал-демократической партии Австрии (СДПА) и "Новой Австрии и Либерального форума" (NEOS) закончились провалом. Либералы из NEOS в пятницу, 3 января, сообщили, что выходят из переговоров.

Несмотря на интенсивные консультации, прорыва в них достичь не удалось, пояснила председатель либеральной политической силы Беате Майнль-Райзингер. Она также посетовала на недостаток амбиций партнеров по переговорам. Президент страны Александер Ван дер Беллен, канцлер Карл Нехаммер, являющийся лидером АНП, и председатель СДПА Андреас Баблер поставлены в известность о решении NEOS.

Победа правых популистов на выборах в Австрии

Выборы в Национальный совет (нижнюю палату парламента Австрии) состоялись 29 сентября 2024 года. Победу одержала правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС), получив 28,85 процента голосов. Правящая АНП заняла второе место с результатом 26,3 процента, социал-демократы заручились поддержкой 21,1 процента избирателей, NEOS набрал чуть больше девяти процентов.

Лидер АПС Херберт Кикль не встретил желания АПС и СДПА формировать коалицию с правыми популистами. Поэтому консерваторы, социал-демократы и либералы в ноябре начали переговоры. Дискуссии проходили напряженно. Особенно острыми темами стали, в частности, экономическая и налоговая политика. Нехаммер даже угрожал СДПА выходом из переговоров.

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