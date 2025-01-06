Лидер Австрии поручил главе правопопулистов создание кабмина

Александер Ван дер Беллен принял Херберта Кикля во дворце Хофбург в Вене. Глава правопопулистской Австрийской партии свободы приступает к переговорам с консерваторами.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поручил лидеру правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС) Херберту Киклю сформировать правительство. Глава Австрии встретился с политиком в понедельник, 6 января, во дворце Хофбург в Вене.

"Господин Кикль уверен, что сможет найти жизнеспособные решения во время правительственных переговоров и хочет взять на себя эту ответственность", - привело слова Ван дер Беллена агентство Reuters.

Председатель АПС пообещал держать австрийского лидера в курсе о ходе дискуссий с консервативной Австрийской народной партией (АНП).

"Этот шаг дался мне нелегко", - признался Ван дер Беллен - в прошлом многолетний лидер австрийских "зеленых". По словам президента, он будет продолжать следить за тем, чтобы "принципы и правила нашей конституции соблюдались и исполнялись".

Канцлер Австрии анонсировал отставку

Занимавший пост председателя АНП канцлер Австрии Карл Нехаммер 4 января анонсировал свою отставку."Как федеральный канцлер, а также как председатель партии Народной партии, в ближайшие несколько дней я уйду (с постов. - Ред.)", - отметил глава кабмина, оговорившись, что хочет обеспечить упорядоченный переходный период.

В случае успеха переговоров с правопопулистами консерваторы смогут стать только младшими партнерами Австрийской партии свободы в новом кабинете, отмечало агентство dpa. В таком случае пост канцлера впервые в истории страны займет глава правых популистов.

Херберт Кикль известен, в частности, своей дружественной к России позицией и чрезвычайно жесткой миграционной политикой, предусматривающей масштабные депортации, уточняло dpa.

Провал переговоров консерваторов и социал-демократов

Нехаммер 4 января сообщил о провале коалиционных переговоров между консервативной Австрийской народной партией и Социал-демократической партией Австрии (СДПА).

"Мы вели долгие и честные переговоры. С СДПА невозможно договориться по ключевым вопросам. Народная партия придерживается своих обещаний: мы не согласимся на меры, направленные против социальных льгот и бизнеса, а также на введение новых налогов", - указал Нехаммер. "Поэтому мы прекращаем переговоры с СДПА и не будем их продолжать", - добавил он.

Позднее Нехаммер сообщил Ван дер Беллену, что голоса внутри АНП, "исключающие сотрудничество с АПС под руководством Херберта Кикля, стали намного тише", отмечало агентство AFP.

Партия "Новая Австрия и Либеральный форум" (NEOS) 3 января вышла из переговоров. Таким образом провалилась попытка сформировать трехпартийное правительство.

Победа правых популистов

Выборы в Национальный совет (нижнюю палату парламента Австрии) состоялись 29 сентября 2024 года. Победу одержала Австрийская партия свободы, получив 28,85 процента голосов. Правящая АНП заняла второе место с результатом 26,3 процента, социал-демократы заручились поддержкой 21,1 процента избирателей, либералы из "Новой Австрии и Либерального форума" набрали чуть больше девяти процентов.

Лидер АПС Кикль изначально не встретил желания АНП и СДПА сформировать коалицию с правыми популистами. Поэтому консерваторы, социал-демократы и либералы в ноябре начали переговоры. Дискуссии проходили напряженно. Особенно острыми темами стали, в частности, экономическая и налоговая политика.