Время платить. Что ждет экономику России в 2025 году

Экономический рост замедляется, а инфляция растет. К чему это ведет и что ждет в 2025 году экономику России, которая три года ведет войну против Украины - у DW.

Несмотря на то, что РФ без малого три года ведет войну против Украины, российская экономика до сих пор росла, доходы населения тоже. Но этот период заканчивается. Накопившиеся проблемы уже дают о себе знать, и в 2025 году они проявят себя в полной мере.

Рост ВВП в условиях войны

Вопреки ожиданиям властей и экспертов, экономика России в 2024 году демонстрировала необычно высокие для себя темпы роста. Росстат пока не представил предварительную оценку роста ВВП, однако поквартальная динамика соответствует увеличению на 3,5-4% за год. Тем не менее темпы роста замедляются: 5,4% в первом квартале, 4,1% во втором и 3,1% в третьем. На 2025 год правительство прогнозирует рост на 2,5%, более осторожный в своих оценках Центробанк - на 0,5-1,5%.

В последние десять лет для российской экономики была более привычной околонулевая динамика ВВП. Нынешний рост - лишь очередной эпизод восстановительного подъема после кризиса. Таких кризисов за это время было три: в 2014-2016 годах - из-за падения мировых цен на нефть, в 2020-м - из-за пандемии, в 2022-м - из-за начала войны против Украины.

Здание Центробанка в Москве Фото: Natalia Seliverstova/Sputnik/dpa/picture alliance

Экономика России успешно преодолевает кризисы благодаря отточенным механизмам ручного управления, но они же сдерживают развитие в периоды относительной стабильности, отмечает приглашенная научная сотрудница Берлинского центра Карнеги Александра Прокопенко. Постоянное ожидание новых потрясений приучило власти концентрироваться на накоплении резервов, жертвуя инвестициями. Аналогичный подход переняли частные компании, что ограничивает их готовность к риску, экспансии, долгосрочным вложениям.

Растет военная промышленность, гражданская - нет

Ключевая особенность послевоенного восстановительного роста заключается в том, что он, в основном, сконцентрирован в ограниченном числе секторов экономики, которые связаны или с военными нуждами, или с адаптацией к международным санкциям. В то же время многие гражданские сектора так и не восстановились.

Например, производство автомобилей в ноябре 2024 года было более чем на 20% ниже уровня ноября 2019 года, подсчитал близкий к российскому правительству Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). В деревообработке спад составил более 10%. Производство строительных материалов осталось на прежнем уровне. В добыче полезных ископаемых, крупнейшем секторе российской экономики, зафиксирован спад на 6%.

Чемпионы роста - это так называемые "прочие транспортные средства" (в эту группу входит в том числе военная техника), готовые металлоизделия (оружие и боеприпасы), а также электроника и оптика (комплектующие для того и другого). Производители этих товаров, по оценке ЦМАКП, почти удвоили выпуск по сравнению с 2019 годом.

Милитаризация экономики порождает дисбалансы

Чтобы значительно увеличить производство вооружений, правительство направило в военно-промышленный сектор колоссальные средства. В целом только прямые расходы на национальную оборону и безопасность в 2025 году превысят 8% ВВП. Это 40% общих расходов федерального бюджета. Столько государство не тратило с советских времен.

Человек считает рубли Фото: ANTON VAGANOV/REUTERS

Оборонным предприятиям понадобились новые сотрудники - и они начали переманивать их из других секторов экономики, предлагая более высокие зарплаты. Те, в свою очередь, были вынуждены поступать так же. Началась гонка зарплат. Ее усугубило то, что российский рынок труда лишился сотен тысяч работников из-за масштабной эмиграции, мобилизации и набора контрактников.

За период с января по сентябрь 2024 года средняя реальная зарплата в России, по данным Росстата, выросла на 9%, номинальная - на 18%. Согласно опросу предприятий, который недавно провел Центробанк, зарплаты в прошлом году проиндексировали практически все организации.

Динамика ВВП и зарплат создали иллюзию устойчивости российской экономики к войне и санкциям. Но уже в наступившем году эта иллюзия начнет рассеиваться.

Риски несбалансированного роста экономики

Рост доходов работников, а также военных и членов их семей, разогнал инфляцию. По итогам 2024 года, она может составить около 10%. Возросшие доходы хочется на что-то потратить, но отечественная промышленность сфокусирована на производстве товаров, которые обычные люди не потребляют. В нормальной ситуации нехватку товаров повседневного и длительного спроса решил бы импорт. Но импорт ограничен санкциями.

Чтобы укротить инфляцию, Центробанк поднял ключевую ставку до запредельно высокого уровня - 21%. Соответственно, ставки в коммерческих банках стали еще выше. Это позволило снизить потребление, в том числе за счет заемных средств. Однако одновременно регулятор ограничил возможности для кредитования, а значит, и для развития бизнеса. Чтобы взять кредит под 20 с лишним процентов годовых, необходимо, чтобы прибыль могла это компенсировать.

На одном из предприятий ВПК Фото: Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa/picture alliance

Проблема не актуальна для оборонных предприятий, потому что им ставки субсидирует правительство. По подсчетам "Коммерсанта", в первой половине 2024 года из бюджета субсидировались ставки по 65 программам льготного кредитования. Например, обслуживающим ВПК производителям высокотехнологичной продукции полностью покрывают процентные расходы по кредитам, превышающие 5% годовых. То есть, какой бы ни была ключевая ставка, больше 5% эти предприятия не заплатят.

Удерживать ставку на высоком уровне ЦБ обещает еще долго. Структурные причины инфляции - недостаточное производство внутри страны и ограничения, наложенные на импорт, - никуда не денутся. Это означает, что экономическая активность будет все больше сосредотачиваться в военных и околовоенных секторах экономики, которые продолжат вытягивать ресурсы из всех остальных. Но и ВПК прежними темпами расти уже не может - его мощности, по разным оценкам, уже загружены почти полностью.

Почему Росии угрожает стагфляция и чем она опасна

Стагнация экономики при высокой инфляции - известный феномен, которые называется стагфляцией. Он проявил себя в экономике США и других западных стран сначала в середине 1970-х, а затем в 1980-е. В первом случае она была связана с резким ростом цен на нефть, во втором - с тем, что центральные банки печатали слишком много денег.

Коварство стагфляции заключается в том, что из нее трудно выбраться. Повышение ставок в условиях стагфляции усугубляет застой. В то же время стимулирование экономики через снижение ставок лишь подогревает инфляцию.

Российские власти осознают риски. Слово "стагфляция" уже некоторое время регулярно звучит, например, в выступлениях руководителей Центробанка. Рецепт, который он предлагают, состоит в возвращении экономики на "тракеторию сбалансированного роста", то есть в прекращении стимулирования военных секторов экономики за счет гражданских. Но в условиях войны это невозможно. Да и в условиях мира - не факт. Бюджетные проектировки правительства на 2026 и 2027 годы не предполагают сокращения военных расходов.