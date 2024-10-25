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Банк России повысил ключевую ставку до 21,00% годовых

Екатерина Венкина
25 октября 2024 г.

Повышение ключевой ставки на 200 базисных пунктов связано с максимальным с начала года инфляционным давлением, заявили в российском регуляторе.

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Банк России
Банк России (фото из архива)Фото: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance

Банк России (БР) принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов - до 21,00% годовых. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщили в пресс-службе регулятора.

"Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза БР. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания", - пояснили в фининституте. "Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг", - добавили там.

Дополнительные бюджетные расходы и расширение дефицита в 2024 году "имеют проинфляционные эффекты", - констатировали в БР.

Банк готов к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели.

"Максимальное инфляционное давление с начала года"

С учетом указанных мер годовая инфляция, как ожидается, снизится до 4,5-5,0% в 2025 году, 4,0% - в 2026 году.

В сентябре рост цен увеличился до 9,8% в пересчете на год -  после 7,5% в августе. Показатель базовой инфляции поднялся до 9,1% - после 7,7% в августе. Представители регулятора заявили о максимальном инфляционном давлении с начала года.

Годовая инфляция на 21 октября составила 8,4% и по итогам года ожидается в диапазоне 8,0-8,5%.

"Нарастает дефицит трудовых ресурсов"

В то же время, по оценкам финансистов, "отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным". Это связано с недостатком производственных мощностей и трудовых ресурсов на фоне войны РФ в Украине. "Дефицит трудовых ресурсов нарастает в широком круге отраслей", - указали в банке. Внутренний спрос поддерживается ростом кредитования, доходов, а также увеличением бюджетных расходов, добавили там.

На фоне высоких рыночных ставок жители тяготеют к сбережению финансов, указали в БР.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 20 декабря.

Госдума 24 октября приняла проект федерального бюджета на 2025-2027 годы в первом чтении.

Расходы на армию и силовиков достигнут 40 процентов бюджета и в 2,5 раза превысят запланированные средства на социальную сферу (6,49 трлн), в 9 раз - расходы на здравоохранение (1,86 трлн).

Все три года бюджет будет дефицитным (дефицит составит 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% ВВП в 2026 году, 1,1% ВВП в 2027 году).

 

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