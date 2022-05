Германия приняла более 700 тысяч беженцев из Украины

На 80-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 14 мая (время московское).

++13.05++

Число зарегистрированных в Германии беженцев из Украины продолжает расти, несмотря на возвращение некоторых людей на родину. По информации немецкой газеты Welt am Sonntag, которая ссылается на данные МВД Германии, с 24 февраля по 11 мая в Центральном реестре иностранцев (AZR) были зарегистрированы 727 205 человек, среди которых у 98,3 процента украинское гражданство. Число женщин среди беженцев составляет примерно 81 процент. Около 40 процентов беженцев - несовершеннолетние. Отмечается, однако, что значительное число этих людей могли уже отправиться в другие страны Европейского Союза или вернуться в Украину.

++12.25++

Украина, по всей видимости, выиграла битву за Харьков: украинские войска предотвратили окружение и тем более захват этого города, а затем вытеснили российских солдат из его окрестностей, как они сделали это с российскими солдатами, пытавшимися захватить Киев, заключили аналитики из американского Института изучения войны (Institute for the Study of War - ISW). Основные усилия войск РФ сейчас по-прежнему направлены на то, чтобы окружить Северодонецк и Лисичанск с севера и с юга, отмечают эксперты.

++11.40++

Назначение в Херсоне пророссийской администрации лишь подчеркивает провал политических целей РФ в Украине, считают эксперты министерства обороны Великобритании. Эта навязанная Россией военно-гражданская администрация объявила, что попросит Москву включить Херсонскую область в состав Российской Федерации. Но "если Россия проведет референдум о присоединении в Херсоне, она почти наверняка сфальсифицирует результаты, чтобы показать явное большинство за выход из Украины", говорится в ежедневной сводке британского оборонного ведомства в Twitter.

Шольц не видит изменения позиции Путина

++11.00++

Олаф Шольц

Спустя два с половиной месяца после начала войны России против Украины канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) не обнаружил каких-либо изменений во взглядах российского президента Владимира Путина. Об этом он сообщил в интервью немецкому информационному порталу t-online, опубликованном 14 мая. При этом, по словам Шольца, очевидно, что Россия не достигла ни одной из своих первоначальных военных целей. В то же время война вдохнула новую жизнь в западный оборонительный альянс, отметил он. "НАТО не отступила, а даже укрепила свои силы на восточном фланге альянса. И альянс станет еще сильнее, если Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО", - сказал канцлер ФРГ.

++10.00++

Наибольшая активность российских войск наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях, говорится в очередной утренней сводке Генштаба ВСУ. Кроме того, там отмечается:

- на Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. До семи батальонов из состава ВС Беларуси продолжают прикрывать границу. Продолжается вывоз военной техники и имущества вооруженных сил РФ из Беларуси.

- на Северском направлении противник усиленно охраняет участки границы в Брянской и Курской областях.

- на Харьковском направлении российская армия активных боевых действий не проводила. Основные усилия направлены на обеспечении отвода своих войск от Харькова, удержании позиций и маршрутов снабжения.

- на Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии объекты гражданской и военной инфраструктуры в районах Довгенького, Долины и Гусаровки.

- на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты десять атак, уничтожены пять танков, пять артиллерийских систем, шесть единиц боевой бронированной техники и семь автомобилей противника.

- подразделения украинской ПВО сбили три беспилотника "Орлан-10".

Латвия внесла в черный список 102 граждан РФ

++09.30++

Европейская комиссия (ЕК) в борьбе против организованной преступности намерена предложить поправки к законодательству, которые облегчат конфискацию имущества, нажитого преступным путем. Новые меры планируется распространить и на российских и белорусских олигархов и политиков, связанных с войной России в Украине, сообщил еженедельнику Welt am Sonntag зампредседателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас. Разработанные ЕК поправки позволят конфисковывать преступные средства и управлять ими и без обвинительного приговора суда. "Весьма конкретный пример того, насколько важны заморозка и конфискация имущества, мы усматриваем в связи с санкциями ЕС против россиян и белорусов, которые способствовали войне в Украине", - подчеркнул замглавы Еврокомиссии.

++09.00++

Министерство иностранных дел Латвии объявило нежелательными персонами 102 граждан России, в основном российских деятелей культуры, запретив им въезд в страну на неопределенный срок. В заявлении латвийского дипломатического ведомства, обнародованном в пятницу, 13 мая, указывается, что фигуранты нового черного списка выразили активную поддержку решению президента РФ Владимира Путина начать военное вторжение в Украину и открыто оправдывают российскую агрессию в этой стране. В числе прочих в перечне значатся актеры Николай Бурляев, Василий Ливанов, Владимир Гостюхин, Александр Панкратов-Черный, Борис Щербаков, Борис Галкин, Игорь Петренко, Александр Пашутин, певица Татьяна Петрова, актриса Анна Тихонова, художник Михаил Полетаев, режиссер Юрий Кара, поэт-песенник Александр Шаганов, музыкант Константин Бубнов.

В Украине с начала войны погибли более 220 детей



++08.20++

В Украине с начала военной агрессии России погибли 227 детей, еще более 420 были ранены, сообщил Офис генерального прокурора страны. "Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - подчеркивается в сообщении Больше всего детей пострадало в Донецкой (139), Киевской (116), Харьковской (99) и Черниговской (68) областях. Кроме того, в результате бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел российскими войсками РФ повреждены 1748 образовательных учреждений, 144 из них полностью разрушены.

++07.40++

Российские силы, скорее всего, либо решат прекратить наступление в Донбассе и аннексировать территорию, которую они в настоящее время удерживают, либо потерпят военное поражение от украинских сил, считают эксперты американского Института изучения войны. По их прогнозам, новая фаза военных действий пойдет по одному из трех сценариев:

- Россия остановится и решится аннексировать уже оккупированные территории

- Кремль попытается мобилизовать дополнительные силы, при этом мобилизация не исключает военного краха.

- Путин продолжит преследовать невыполнимые военные цели с недостаточными ресурсами и в итоге потерпит крах в ближайшие месяцы.

++06.55++

По мнению советника главы МВД Украины Виктора Андрусова, Россия перешла к третьей фазе полномасштабной войны, постепенно готовясь прекратить наступление и перейти к обороне рубежей. В ходе первой стадии войны Россия намеревалась захватить всю Украину за несколько дней, но не добилась этого, и ее войскам пришлось отступать, указал он в эфире национального телемарафона. На второй стадии, по его словам, РФ планировала окружить украинские войска на востоке страны, но у нее также не получилось прорвать обороны. То, что теперь войска РФ начинают готовиться к обороне рубежей, на которых остановились, указывает на то, что они решили сильно затянуть эту войну, полагает Андрусов.

++05.35++

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов считает, что война с Россией завершится к концу 2022 года, а перелом на фронтах произойдет не позднее середины августа. Об этом он заявил вечером 13 мая в эфире британского телеканала Sky News. Он выразил уверенность, что к концу года Украина восстановит контроль над всеми своими территориями, включая Крымский полуостров.

Буданов также ожидает больших перемен в Кремле. По его мнению, переворот, целью которого является свержение президента России Владимира Путина, уже начался. К тому же Путин серьезно болен раком, утверждает военачальник. Доказательств своим утверждениям он не привел.

++04.40++

По оценке Пентагона, в Украине сейчас находятся 105 российских батальонных тактических групп (БТГ). Об этом сообщил на брифинге высокопоставленный чиновник американского Минобороны, уточнив, что количество российских БТГ в Донбассе продолжает расти.

ООН: война в Украине унесла жизни минимум 3573 гражданских

++03.50++

Согласно обновленным данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, по состоянию до полуночи 12 мая в Украине задокументировано 3573 погибших и 3816 раненых среди гражданского населения. УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения.

++03.00++

США вновь обвинили Москву в использовании Совета Безопасности ООН для распространения дезинформации и теорий заговора о биологическом оружии в Украине, чтобы отвлечь внимание от войны. Заместитель постпреда США Ричард Миллс назвал российские заявления о том, что США якобы причастны к программе биологического оружия "абсолютно ложными и смехотворными".

++02.25++

Разрушенная школа в Белогоровке, 8 мая 2022 года

В Белогоровке Луганской области украинским военным удалось уничтожить уже 90 единиц российской тяжелой техники, в том числе вертолет, сообщил в телеэфире глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, войска РФ уже несколько раз пытались навести понтонную переправу через Северный Донец, но всегда подвергаются сопротивлению ВСУ. Украинские защитники уже зачищают также другой берег реки, где россияне пытались закрепиться, заявил Гайдай.

++01.40++

По словам министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser), приток беженцев из Украины в Германию ослабевает. По ее словам, если в середине марта в Германию из Украины прибывало по 15 000 человек в день, то сейчас - лишь около 2000. Одновременно на родину через границу с Польшей ежедневно возвращаются по 20 000 украинских беженцев, в том числе и те, кто были в Германии рассказала Фезер газете Rheinische Post.

++00.45++

Переговоры об освобождении украинских военных из мариупольского завода "Азовсталь" проходят очень тяжело, сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. "Переговоры с врагом очень сложные. Результат может не удовлетворить всех. Но наша задача вытащить наших ребят. Всех. Живыми", - написала она, уточнив, что кроме бойцов полка "Азов", на территории блокированного российскими войсками комбината находятся "наши ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, бойцы СБУ, полицейские и терроборона".

Зеленский: освобождены 1015 городов и сел

++00.10++

Президент Украины Владимир Зеленский

В своем очередном традиционном вечернем видеообращении к гражданам президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на данный момент в стране вновь находятся под контролем ВСУ 1015 городов и сел. "Это плюс шесть за минувшие сутки. Возвращаем туда электричество, водоснабжение, связь, транспорт, социальные услуги", - отметил украинский лидер. По его словам, власти помнят о каждом городе и каждом селе, которые еще находятся в оккупации: "Херсон и Мелитополь, Бердянск и Энергодар, Мариуполь и все города и городки Донбасса. Постепенное освобождение Харьковской области доказывает, что мы никого не оставим врагу".

По данным Зеленского, в пятницу был сбит 200-й по счету российский самолет. "Столько авиации Россия не теряла ни в одной войне за десятки лет", - подчеркнул глава украинского государства. Он сообщил, что продолжаются сложные переговоры относительно эвакуации военных из "Азовстали". Президент добавил, что в Украине уже открыли 37 иностранных представительств.

Хроника событий 13 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 13 мая 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Война в Украине - 13.05.2022 Встреча на вокзале. Киевляне возвращаются домой… Далее в фотохронике войны в Украине от 13 мая - президент Зеленский наградил медработников, разрушения в Камышевахе, Циркунах и Чернигове, оккупированный Мариуполь, приют для животных во Львове и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - 13.05.2022 Символ Киева - памятник Владимиру Великому все еще обернут, чтобы защитить скульптуру в случае обстрелов.

Война в Украине - 13.05.2022 Владимир Зеленский 12 мая посетил одну из киевских больниц - центр детской кардиологии и кардиохирургии.

Война в Украине - 13.05.2022 Президент Украины также вручил награды медработникам - в том числе, медсестре из Лисичанска Оксане Баландиной, потерявшей обе ноги и несколько пальцев на руке в результате подрыва на мине.

Война в Украине - 13.05.2022 Разрушенные дома в поселке Камышеваха Запорожской области. Сюда попало почти два десятка ракет.

Война в Украине - 13.05.2022 Пожилая жительница Комишувахи в своем доме - одном из около 60 пострадавших здесь зданий.

Война в Украине - 13.05.2022 Еще один снимок из Комишувахи. В результате обстрелов в поселке погиб один человек, трое жителей получили ранения.

Война в Украине - 13.05.2022 Житель недавно освобожденного села Циркуны Харьковской области в своем поврежденном доме.

Война в Украине - 13.05.2022 В селе Циркуны и других освобожденных населенных пунктах первым делом предстоит провести разминирование, после чего начать восстановительные работы.

Война в Украине - 13.05.2022 Преподаватель литературы Харьковского национального университета Михаил Спорадец проводит онлайн-лекцию из подвала.

Война в Украине - 13.05.2022 Разрушенная больница в Чернигове. Медработники сейчас осматривают здание, чтобы спасти то, что уцелело и может быть использовано.

Война в Украине - 13.05.2022 Александр около могилы старшего брата на кладбище в Чернигове. Украинский солдат Евгений Кетов погиб в Донецкой области.

Война в Украине - 13.05.2022 Жена погибшего украинского солдата около могилы мужа на кладбище в Днепре.

Война в Украине - 13.05.2022 Разбор завалов. Российское агентство ТАСС распространяет снимки из почти полностью оккупированного Мариуполя.

Война в Украине - 13.05.2022 Место сбора сгоревших автомобилей в Мариуполе.

Война в Украине - 13.05.2022 Демонстрация около штаб-квартиры ОНН в Женеве с требованием спасти украинских военных, удерживающих в Мариуполе территорию завода "Азовсталь".

Война в Украине - 13.05.2022 Еще одна фотография ТАСС из другого населенного пункта Украины - города Рубежное в Луганской области.

Война в Украине - 13.05.2022 Последние три фотографии - из центра для спасенных животных во Львове. Этого орлана-белохвоста вывезли сюда из Харькова.

Война в Украине - 13.05.2022 Дети и волонтеры выгуливают большую собаку. Часть животных отсюда вывозят дальше - в другие страны Европы. Для некоторых находят новых хозяев в Украине.

Война в Украине - 13.05.2022 Собака без передней лапы, доставленная во Львов из Харькова. Пес пострадал во время одного из обстрелов. Автор: Николай Пермяков