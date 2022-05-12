 Зеленский: Российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире | Новости из Германии об Украине | DW | 12.05.2022

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Украина

Зеленский: Российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 13 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

На 79-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 13 мая (время московское).

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Украина и Россия продолжают переговоры касательно 38 раненых украинских бойцов на территории предприятия "Азовсталь" в Мариуполе. "В качестве первого шага предложили россиянам такой обмен: мы вывозим наших тяжелораненых ребят из Азовстали по гуманитарному коридору. В то же время отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных", - объяснила вице-премьер Украины Ирина Верещук. "Защитники "Азовстали" сдаваться в плен не хотят. Это достойно уважения", - подчеркнула она.

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Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение к гражданам. "Российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире, просто у России пока нет смелости это признать", - заявил глава украинского государства. Кроме того, он прокомментировал удар, нанесенный российскими войсками этой ночью по школам в Черниговской области. "Конечно, российское государство в таком состоянии, что любое образование ему только мешает", - отметил украинский лидер.

Хроника событий 12 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 12 мая 00.00 - 13.59 >>>

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    Автор: Николай Пермяков


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