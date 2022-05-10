 Боррель - о поставках оружия Киеву: ″Россияне не должны растерзать украинцев″ | Новости из Германии об Украине | DW | 11.05.2022

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Украина

Боррель - о поставках оружия Киеву: "Россияне не должны растерзать украинцев"

Жозеп Боррель выступил за поставки оружия Киеву. "Неужели украинцы должны стоять на коленях, растерзанные россиянами?" - возмутился он.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель эмоционально высказался в защиту поставок оружия Украине, подвергшейся нападению России. В интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), опубликованном в среду, 11 мая, Боррель раскритиковал тех, кто утверждает, что поставки вооружений Киеву лишь затягивают войну.

"Я спрашиваю этих людей: разве не играет роли то, как закончится эта война? Неужели украинцы должны стоять на коленях, растерзанные россиянами? Вы этого хотите?" - обратился глава дипломатии ЕС к противникам военной помощи Киеву.

Он добавил, что войны заканчиваются мирными переговорами, однако переговоры о мире нужно вести "с позиции силы" и задача сейчас заключается в том, чтобы "привести украинцев к такой позиции".

Дискуссия в ФРГ о поставках тяжелых вооружений Украине

Вопрос о поставках тяжелого вооружения в Украину вызвал большую общественную дискуссию в Германии. Так, группа представителей немецкой интеллигенции опубликовала в апреле открытое письмо с призывом к канцлеру Олафу Шольцу (Olaf Scholz) не поставлять в Украину тяжелое вооружение - чтобы не спровоцировать Третью мировую войну. Вскоре после этого в немецких СМИ появилось второе открытое письмо другой группы общественных деятелей к главе правительства ФРГ - прямо противоположного содержания.

Угроза ядерной войны, говорилось во втором послании, является "частью психологической войны России". "Мы не относимся к этому легкомысленно. Каждая война несет в себе риск эскалации до крайних пределов. Но опасность ядерной войны не следует предотвращать, идя на уступки Кремлю, поскольку они сподвигнут его на следующие военные авантюры", - отметили авторы письма.

Боррель раскритиковал принцип единогласия в ЕС

В интервью FAZ Жозеп Боррель также раскритиковал то обстоятельство, что Евросоюз при принятии многих решений обязан руководствоваться принципом единогласия стран-членов ЕС. "Право вето функционировало с шестью членами, но не сегодня с 27-ю странами и не завтра, когда в ЕС, возможно, будут 33 государства. Это становится все сложнее", - заметил глава европейской дипломатии.

В последние недели ЕС разрабатывает шестой пакет санкций в отношении России за ее вторжение в Украину. Новые ограничительные меры должны включать в себя частичное нефтяное эмбарго. На этом фоне, в частности, вспыхнул конфликт между ЕС и Будапештом, который усматривает в нефтяном эмбарго большую опасность для Венгрии

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    Автор: Николай Пермяков


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