Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой и бывшей жены Путина

На 79-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 13 мая (время московское).

++15.00++

Министерство иностранных дел РФ рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Великобританию в связи с трудностями, с которыми сталкиваются россияне при попытке получения виз. "Принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании по отношению к нашей стране, во избежание финансовых потерь и иных возможных проблем рекомендуем российским гражданам воздержаться, если это возможно, от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

++14.30++

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным потребовал немедленного прекращения войны в Украине. "Необходимо как можно скорее добиться прекращения огня в Украине", - сообщил глава германского правительства в Twitter по итогам беседы. "Утверждение, что там якобы правят нацисты, не соответствует действительности. И я напомнил ему об ответственности России за глобальную продовольственную ситуацию", - добавил Шольц.

++14.05++

Великобритания объявила о новых санкциях в отношении родных и близких президента России Владимира Путина. Под ограничения, в частности, попала бывшая гимнастка Алина Кабаева, с которой российского президента предположительно связывают тесные личные отношения. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

В санкционный список также включили бабушку Кабаевой Анну Зацеплину, бывшую жену Путина Людмилу под ее девичьей фамилией Очеретная и двух двоюродных братьев - Игоря и Романа Путиных.

"Мы разоблачаем и нацеливаемся на теневую сеть, поддерживающую роскошный образ жизни Путина", - заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, добавив, что власти продолжат вводить санкции "против всех, кто подстрекает путинскую агрессию до тех пор, пока Украина не победит".

Новые санкции предусматривают заморозку активов, запрет на въезд или пребывание в Соединенном Королевстве, а также транспортные ограничения.

Хроника событий 13 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 12 мая 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Война в Украине - 12.05.2022 Спектакль для детей в бомбоубежище в Одессе. Далее в фотохронике войны в Украине от 12 мая - разрушения в Харькове и соседних районах, мощный взрыв на заводе "Азовсталь", беженцы в городе Запорожье, свидетельства продолжающейся войны в киевском музее, свежий хлеб для армии и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - 12.05.2022 Разрушенные частные дома в селе Ольховка Харьковской области.

Война в Украине - 12.05.2022 Жительница села Ольховка Харьковской области Татьяна Почивала около руин своего дома.

Война в Украине - 12.05.2022 Жители Харькова в северной части города везут сумки на велосипедах по дороге, усыпанной обломками и кусками земли после обстрелов.

Война в Украине - 12.05.2022 Эксгумация тел мирных жителей, погибших в селе Степаки под Харьковом в результате российских бомбардировок.

Война в Украине - 12.05.2022 Волонтеры в селе Степаки под Харьковом несут тело погибшего человека после эксгумации.

Война в Украине - 12.05.2022 Мощный взрыв на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, где в подземных убежищах продолжают держать оборону украинские защитники этого почти полностью оккупированного города.

Война в Украине - 12.05.2022 Что осталось от завода... Судьба украинских солдат в Мариуполе находится в центре внимания в Украине и за рубежом. DW каждый день следит за развитием событий и постоянно обновляет информацию в рубриках "Новости" и "Украина".

Война в Украине - 12.05.2022 Город Запорожье в последние недели стал одним из важнейших центров, куда прибывают люди из охваченных боевыми действиями или временно оккупированных соседних регионов страны.

Война в Украине - 12.05.2022 Каждый день по каналам информационных агентств из Запорожья поступает много фотографий. Вот еще один такой снимок и несколько других… Эвакуированный житель Мариуполя после долгого пути.

Война в Украине - 12.05.2022 Автомобиль волонтеров, помогающих людям из восточных регионов Украины добираться до Запорожья. С начала войны беженцами стали 11 миллионов человек, из них 7,7 миллиона человек - внутри страны.

Война в Украине - 12.05.2022 Дети только что прибывшие в центр для внутренних беженцев в Запорожье из города Пологи Запорожской области.

Война в Украине - 12.05.2022 Люди с собакой в автобусе ждут эвакуации из города Лиман в Донецкой области.

Война в Украине - 12.05.2022 Похороны украинского военнослужащего в родном селе Кульчица Львовской области. Петр Саракуло погиб пятого мая во время боя в Донецкой области.

Война в Украине - 12.05.2022 Иосиф Аримафейский со следами от застрявшего осколка российской мины. Несколько дней назад в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне открыли первую выставку, посвященную войне России против Украины. На этой и пяти следующих фотографиях - некоторые экспонаты выставки "Украина - распятие".

Война в Украине - 12.05.2022 "Впервые в мировой музейной практике создан офлайн-проект о войне в реальном времени и во время той же войны", - говорится в сообщении музея. Российский военный автомобильный знак и военная экипировка - экспонаты выставки.

Война в Украине - 12.05.2022 Российские военные нашивки в одной из музейных витрин в Киеве. Подготовка выставки была начата в конце марта - после освобождения Киевской и Черниговской областей.

Война в Украине - 12.05.2022 Обувь российских военных в форме звезды. Для сбора экспонатов сотрудники музея побывали в Ирпене, Буче, Бородянке, Гостомеле, Макарове и других местах, находившихся во временной российской оккупации.

Война в Украине - 12.05.2022 Частью экспозиции, размещенной в залах монумента Родина-мать, также стали части ракет и других боеприпасов. По оценкам разных международных экспертов, каждый день на войну против Украины Россия тратит от 223,5 млн до 500 млн долларов США - в зависимости от методик подсчета.

Война в Украине - 12.05.2022 Детские рисунки из бомбоубежища в Гостомеле под Киевом, в котором жители провели около одного месяца во время боевых действий и попыток захватить столицу.

Война в Украине - 12.05.2022 Хлеб для солдат - украинских солдат, защищающих свою страну. Свежие фотографии аппетитного хлеба из села Старые Богородчаны Ивано-Франковской области…

Война в Украине - 12.05.2022 Продукция пекарни в Старых Богородчанах. Раз зашла речь о хлебе во время войны, жители освобожденных городов и сел Киевской области смогут получать хлеб, так сказать, по почте и бесплатно. Поступать он будет из столицы - прямо из "Киевхлеба" в передвижные почтовые отделения, где будет раздаваться людям.

Война в Украине - 12.05.2022 Сотрудники пожарно-спасательной службы в Праге собирают большие палатки и монтируют санитарные узлы для беженцев из Украины, которые сейчас временно находятся на вокзале. В пригородном районе Прага-Троя разместят 150 человек.

Война в Украине - 12.05.2022 Люди из Украины на Центральном вокзале в Праге. На данный момент Чехия приняла уже около 300 тысяч беженцев из этой страны.

Война в Украине - 12.05.2022 Дети из Украины на вокзале в Праге. Статус временной защиты в Чехии предоставляется украинцам на один год.

Война в Украине - 12.05.2022 Завершающая фотография этой хроники военного времени на сегодня. Катя (имя изменено) из Украины - 18 лет, 39 неделя беременности. Сейчас находится в центре для беженцев в румынском городе Яссы. Автор: Николай Пермяков

