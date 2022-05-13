Канцлер ФРГ отверг утверждения Путина о нацизме в Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в пятницу, 13 мая, провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как отмечается в сообщении официального представителя федерального правительства Штеффена Хебештрайта (Steffen Hebestreit), глава германского кабмина "однозначно отверг обвинения в распространении нацизма в Украине". "Утверждение, что там якобы правят нацисты, не соответствует действительности", - написал канцлер в своем Twitter.

Кроме того, Олаф Шольц,учитывая последствия войны в Украине, особенно в Мариуполе, вновь "призвал президента России как можно скорее добиться прекращения огня, улучшения гуманитарной ситуации и прогресса в поиске дипломатического решения конфликта". Стороны также обсудили продовольственную ситуацию в мире, которая резко обострилась в результате агрессивной войны России. "Канцлер напомнил, что Россия несет здесь особую ответственность", - подчеркивается в сообщении пресс-службы правительства Германии.

Штеффен Хебештрайт особо отметил, что 75-минутный разговор с Путиным состоялся после прошедшей 11 мая беседы федерального канцлера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Путин обвинил Киев в блокировании переговоров

Пресс-служба Кремля подтвердила телефонный разговор канцлера ФРГ и президента России. В сообщении указывается, что "Владимир Путин подробно изложил логику и основные задачи"

российского вторжения в Украине, которую Кремль называет "специальной военной операции по защите народных республик Донбасса". Кроме того, Путин рассказал "о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности мирных жителей".

Президент России в беседе с канцлером ФРГ утверждал, что российско-украинские переговоры, по сути, заблокированы Киевом и обратил внимание "на продолжающиеся грубые нарушения исповедующими нацистскую идеологию боевиками норм международного гуманитарного права, использование ими бесчеловечных террористических методов".

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