Институт в США: Украина, судя по всему, выиграла битву за Харьков

Украина, по всей видимости, выиграла битву за Харьков: украинские войска предотвратили окружение и тем более захват этого города, а затем вытеснили российских солдат из его окрестностей, как они сделали это с российскими солдатами, пытавшимися захватить Киев, заключили аналитики из американского Института изучения войны (Institute for the Study of War - ISW) в материале, обнародованном вечером в пятницу, 13 мая.

"Российские войска, очевидно, решили полностью уйти со своих позиций вокруг Харькова на фоне украинских контратак и ограниченных возможностей для получения подкреплений. В последние дни российские подразделения под Харьковом, за редким исключением, не пытались удержать свои позиции на фоне контратак украинских сил. Москва сосредоточилась на проведении упорядоченного отвода собственных подразделений, предпочтя его попыткам удержать позиции вблизи города", - отмечают эксперты.

Основные усилия войск РФ сейчас по-прежнему направлены на то, чтобы окружить Северодонецк и Лисичанск с севера и с юга, констатирует Институт по изучению войны. Харьков находится в 25 километрах от границы с Россией. Российские войска подошли к городу в самый первый день войны, но так и не смогли взять его под контроль.

Смотрите также:

Война в Украине - 13.05.2022 Встреча на вокзале. Киевляне возвращаются домой… Далее в фотохронике войны в Украине от 13 мая - президент Зеленский наградил медработников, разрушения в Камышевахе, Циркунах и Чернигове, оккупированный Мариуполь, приют для животных во Львове и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - 13.05.2022 Символ Киева - памятник Владимиру Великому все еще обернут, чтобы защитить скульптуру в случае обстрелов.

Война в Украине - 13.05.2022 Владимир Зеленский 12 мая посетил одну из киевских больниц - центр детской кардиологии и кардиохирургии.

Война в Украине - 13.05.2022 Президент Украины также вручил награды медработникам - в том числе, медсестре из Лисичанска Оксане Баландиной, потерявшей обе ноги и несколько пальцев на руке в результате подрыва на мине.

Война в Украине - 13.05.2022 Разрушенные дома в поселке Камышеваха Запорожской области. Сюда попало почти два десятка ракет.

Война в Украине - 13.05.2022 Пожилая жительница Комишувахи в своем доме - одном из около 60 пострадавших здесь зданий.

Война в Украине - 13.05.2022 Еще один снимок из Комишувахи. В результате обстрелов в поселке погиб один человек, трое жителей получили ранения.

Война в Украине - 13.05.2022 Житель недавно освобожденного села Циркуны Харьковской области в своем поврежденном доме.

Война в Украине - 13.05.2022 В селе Циркуны и других освобожденных населенных пунктах первым делом предстоит провести разминирование, после чего начать восстановительные работы.

Война в Украине - 13.05.2022 Преподаватель литературы Харьковского национального университета Михаил Спорадец проводит онлайн-лекцию из подвала.

Война в Украине - 13.05.2022 Разрушенная больница в Чернигове. Медработники сейчас осматривают здание, чтобы спасти то, что уцелело и может быть использовано.

Война в Украине - 13.05.2022 Александр около могилы старшего брата на кладбище в Чернигове. Украинский солдат Евгений Кетов погиб в Донецкой области.

Война в Украине - 13.05.2022 Жена погибшего украинского солдата около могилы мужа на кладбище в Днепре.

Война в Украине - 13.05.2022 Разбор завалов. Российское агентство ТАСС распространяет снимки из почти полностью оккупированного Мариуполя.

Война в Украине - 13.05.2022 Место сбора сгоревших автомобилей в Мариуполе.

Война в Украине - 13.05.2022 Демонстрация около штаб-квартиры ОНН в Женеве с требованием спасти украинских военных, удерживающих в Мариуполе территорию завода "Азовсталь".

Война в Украине - 13.05.2022 Еще одна фотография ТАСС из другого населенного пункта Украины - города Рубежное в Луганской области.

Война в Украине - 13.05.2022 Последние три фотографии - из центра для спасенных животных во Львове. Этого орлана-белохвоста вывезли сюда из Харькова.

Война в Украине - 13.05.2022 Дети и волонтеры выгуливают большую собаку. Часть животных отсюда вывозят дальше - в другие страны Европы. Для некоторых находят новых хозяев в Украине.

Война в Украине - 13.05.2022 Собака без передней лапы, доставленная во Львов из Харькова. Пес пострадал во время одного из обстрелов. Автор: Николай Пермяков