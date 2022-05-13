 Советник главы МВД Украины: Россия приступила к третьей фазе войны | Новости из Германии об Украине | DW | 14.05.2022

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Украина

Советник главы МВД Украины: Россия приступила к третьей фазе войны

Шаг за шагом войска РФ готовятся прекратить наступление и перейти к обороне рубежей, считает советник главы МВД Украины Андрусов. По его мнению, это говорит о том, что Россия перешла к третьей фазе полномасштабной войны.

Российские военные в Украине

Российские военные в Украине

Постепенно российские войска готовятся прекратить наступление и перейти к обороне рубежей. Это свидетельствует о том, что Россия перешла к третьей фазе полномасштабной войны, считает советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусов. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщает "24 канал" со ссылкой на его включение в эфире национального телемарафона.

С точки зрения советника главы МВД Украины, для первой стадии войны было характерно то, что планы и цели постоянно менялись. В тот период Россия намеревалась захватить всю Украину лишь за несколько дней. Она этого не добилась, и ее войскам пришлось отступать сразу по нескольким направлениям, отмечает Андрусов.

На второй стадии РФ планировала окружить украинские войска на востоке страны. Но прорвать линию обороны не получилось. При этом россияне продолжают бомбардировки и обстрел артиллерией позиций украинских военных, а также бросать в бой огромные количества наземной техники и пехоты, констатирует советник министра внутренних дел.

Теперь, с точки зрения Андрусова, наступила третья фаза, когда войска РФ начинают готовиться к обороне рубежей, на которых остановились. Это указывает на то, что они решили сильно затянуть эту войну, полагает Андрусов. По его мнению, сейчас руководство России рассчитывает на кардинальное изменение ситуации в связи с тем, что Запад, опасаясь тяжелых последствий в случае затягивания войны в Украине, сядет с Кремлем за стол переговоров, и Москва тогда постарается добиться выгодного для себя результата.

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    Автор: Николай Пермяков


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