 Суд в Петербурге запретил публикацию данных о потерях армии РФ | Новости из Германии о России | DW | 14.05.2022

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Россия

Суд в Петербурге запретил публикацию данных о потерях армии РФ

Речь идет о четырех сайтах иностранных СМИ, которые обнародовали сведения о потерях, понесенных российскими войсками в ходе войны в Украине.

Тела убитых российских солдат в лесу в Тростянце (Сумская область Украины)

Тела убитых российских солдат в лесу в Тростянце (Сумская область Украины)

Кировский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск о запрете данных на четырех сайтах, где сообщалось о  потерях российской армии  в ходе войны в Украине. С соответствующим иском в суд обратилась военная прокуратура 301-го гарнизона. Информацию об этом в пятницу, 13 мая, обнародовала в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба городских судов.

Согласно представленным данным, в результате проверки исполнения положений законодательства РФ в сфере противодействия распространению в интернете  запрещенной информации, которую провела военная прокуратура 301-го гарнизона, выяснилось, что на ряде сайтов были опубликованы "имена, анкетные и персональные данные погибших" - и такие сведения были доступны каждому желающему.

Суд признал запрещенной информацию по  конкретным ссылкам  на четырех сайтах. В том числе в списке значатся порталы турецкого агентства Anadolu, чешской редакции канала CNN, посвященного логистике украинского проекта Logist today, а также издания "Зеркало" в Азербайджане.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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