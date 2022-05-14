 В ЕС облегчат конфискацию имущества, добытого преступным путем | Новости из Германии о Европе | DW | 14.05.2022

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Европа

В ЕС облегчат конфискацию имущества, добытого преступным путем

Законопроект, который предложит Европейская комиссия, позволит изымать преступно нажитые средства без обвинительного приговора суда. Новые меры планируется распространить также на российских и белорусских бизнесменов.

Банкноты в конверте

Европейская комиссия (ЕК) в целях борьбы против организованной преступности намерена предложить поправки к законодательству, которые облегчат конфискацию имущества, нажитого преступным путем. Новые меры планируется распространить также на российских и белорусских олигархов и политиков, связанных с войной России в Украине, сообщил зампредседателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас в интервью еженедельнику Welt am Sonntag, обнародованном в субботу, 14 мая.

"Еврокомиссия в ближайшее время выдвинет предложение об усовершенствовании действующих правовых рамок ЕС, касающихся конфискации имущества, чтобы усилить полномочия национальных органов правопорядка по выявлению, заморозке, конфискации имущества, нажитого преступным путем, и управлению им", - сказал Схинас, отметив, что действующих законов недостаточно, чтобы лишить организованную преступность высоких прибылей.

Меры против российских олигархов и политиков

По словам Маргаритиса Схинаса, объем преступных доходов в ЕС составляет не менее 139 млрд евро, но из этой суммы удается конфисковать всего один процент. Разработанные ЕК поправки позволят конфисковывать преступные средства и управлять ими и без обвинительного приговора суда, отметил зампред ЕК. Он также сообщил, что новые правила помогут Еврокомиссии эффективнее исполнять санкции против олигархов и близких к Путину политиков.

"Весьма конкретный пример того, насколько важны заморозка и конфискация имущества, мы усматриваем в связи с санкциями ЕС против россиян и белорусов, которые способствовали войне в Украине", - сказал Схинас.

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    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 03:12

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