 Латвия внесла в черный список 102 граждан России | Новости из Германии о Европе | DW | 14.05.2022

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Европа

Латвия внесла в черный список 102 граждан России

Латвийские власти объяснили, что фигуранты нового штрафного перечня активно поддерживают войну России в Украине. Среди подпавших под санкции - актер Панкратов-Черный и режиссер Юрий Кара.

Столица Латвии Рига

Столица Латвии Рига

Министерство иностранных дел Латвии объявило нежелательными персонами 102 граждан России, в основном российских деятелей культуры, запретив им въезд в страну на неопределенный срок. В заявлении латвийского дипломатического ведомства, обнародованном в пятницу, 13 мая, указывается, что фигуранты нового черного списка выразили активную поддержку решению президента РФ Владимира Путина начать военное вторжение в Украину и открыто оправдывают российскую агрессию в этой стране.

В числе прочих в перечне значатся актеры Николай Бурляев, Василий Ливанов, Владимир Гостюхин, Александр Панкратов-Черный, Борис Щербаков, Борис Галкин, Игорь Петренко, Александр Пашутин, певица Татьяна Петрова, актриса Анна Тихонова, художник Михаил Полетаев, режиссер Юрий Кара, поэт-песенник Александр Шаганов, музыкант Константин Бубнов.

В конце марта МИД Латвии уже включил в список нежелательных персон 25 российских деятелей культуры, поддержавших вторжение в Украину, в том числе телеведущих и журналистов Марию Ситтель, Дмитрия Губерниева, Тину Канделаки, актера Владимира Машкова, музыкантов Николая Расторгуева и Полину Гагарину, режиссера Никиту Михалкова.

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    Автор: Николай Пермяков


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