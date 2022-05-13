79-й день войны России против Украины: главные события

На 79-й день полномасштабной войны России против Украины в пятницу, 13 мая, российские войска продолжили попытки захватить населенные пункты соседней страны. Однако, по заявлениям украинской стороны, их действия не увенчались успехом. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить из независимых источников.

Российское командование отводит свои подразделения от Харькова и пытается не допустить окружения группировки в районе Изюма. Об этом сообщается в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Наступать россияне пытаются на Восточном, Славянском, Донецком, Бахмутском, Авдеевском и Таврийском направлениях.

В свою очередь министерство обороны Великобритании в ежедневной сводке отмечает, что России, несмотря на концентрацию сил в Донбассе, не удалось существенно продвинуться вперед после вывода войск из других районов. При переправе через реку Северский Донец к западу от Северодонецка Россия "потеряла значительные бронетанковые маневренные элементы по меньшей мере одной батальонной тактической группы, а также развернутые понтонные средства наведения мостов", - указали в ведомстве.

Официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинге заявил, что "российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата". По его словам, российская авиация нанесла удары по трем командным пунктам и 52 скоплениями украинских военнослужащих и техники. "Ракетными войсками и артиллерией поражены 17 пунктов управления, а также 370 районов сосредоточения живой силы и военной техники и пять артиллерийских подразделений на огневых позициях", - отметил Конашенков.

Бывшие президенты Украины призвали помочь в эвакуации с "Азовстали"

Российские военнослужащие под прикрытием обстрелов пытаются прорваться на территорию "Азовстали" в Мариуполе. Как заявил советник мэра города Петр Андрющенко, с каждым днем ситуация становится все сложнее. Тем временем бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко призвали мировых лидеров помочь в эвакуации гражданских и военных с "Азовстали". В совместном обращении, опубликованном на странице Порошенко в Facebook, отмечается, что российские войска по приказу Владимира Путина пытаются уничтожить оставшихся на заводе людей "варварскими методами". "Такая шокирующая жестокость рашистов лишена всякого смысла. Город Мариуполь практически полностью разрушен российской армией, которая сейчас пытается скрыть следы своих преступлений", - заявили президенты.

Алина Кабаева внесена в санкционный список Великобритании

Алина Кабаева и Владимир Путин в 2004 году (Фото из архива)

Великобритания объявила о новых санкциях в отношении родных и близких президента России Владимира Путина. Под ограничения, в частности, попала бывшая гимнастка Алина Кабаева, с которой российского президента, предположительно, связывают тесные личные отношения. В санкционный список также включили бабушку Кабаевой Анну Зацеплину, бывшую жену Путина Людмилу под ее девичьей фамилией Очеретная и двух двоюродных братьев - Игоря и Романа Путиных. "Мы разоблачаем и нацеливаемся на теневую сеть, поддерживающую роскошный образ жизни Путина", - заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, добавив, что власти продолжат вводить санкции "против всех, кто подстрекает путинскую агрессию до тех пор, пока Украина не победит".

Одновременно министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич добавил в список нежелательных для Латвии лиц еще 102 граждан России. Им запрещен въезд в республику на неопределенный срок. В МИД Латвии указали, что в списке фигурируют в основном российские деятели культуры. В частности, под санкции попали актеры Николай Бурляев, Василий Ливанов, Владимир Гостюхин, Александр Панкратов-Черный, кинорежиссер Юрий Кара и еще несколько десятков лиц.

Киев просит конфисковать российские активы для восстановления Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил страны "большой семерки" (G7) конфисковать российские активы и передать их Украине для восстановления страны. По его словам, речь идет о сотнях миллиардов долларов и евро. "Россия должна заплатить политически, экономически и финансово. Я ценю позитивную реакцию стран G7 на мою просьбу", - заявил украинский министр на полях встречи глав внешнеполитических ведомств "семерки", которая проходит в Германии. По словам Кулебы, Канада уже приняла соответствующие меры и, по его ощущениям, другие последуют ее примеру "скорее раньше, чем позже".

В свою очередь федеральный министр финансов Кристиан Линднер (Christian Lindner) положительно относится к идее использовать российские активы для восстановления разрушенной войной Украины. "Мое чувство справедливости говорит "За", когда речь идет об активах российского государства", - заявил политик в интервью еженедельнику Der Spiegel. Более скептически относится он к использованию для этих целей замороженных активов олигархов. "Это было бы экспроприацией. В нашем правовом государстве существуют серьезные препятствия для подобных действий", - указал он.

Принятие законопроекта о помощи Украине отложено

Сенат США не смог договориться о принятии законопроекта о помощи Украине почти на 40 млрд долларов (38,5 млрд евро) из-за сенатора-республиканца от штата Кентукки Рэндала Пола. По данным издания The Wall Street Journal, лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер и лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл сообща призвали всех 100 сенаторов единогласно принять документ, однако Пол предложил прописать в законопроекте норму, в соответствии с которой специальный надзорный орган сможет контролировать использование средств. Окончательное голосование по законопроекту отложено на несколько дней.

В то же время Европейский Союз решил предоставить дополнительные 500 млн евро на военную помощь Украине. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время встречи глав МИД стран "большой семерки" (G7) в Германии. По его словам, эти средства пойдут на закупку тяжелого вооружения. Таким образом, общий объем военной поддержки Украине со стороны ЕС достигнет 2 млрд евро, отметил Боррель. Президент Европейского совета Шарль Мишель выразил "полную поддержку" этому плану. "Время не ждет", - написал он в Twitter.

Первого российского военного будут судить в Украине

18 мая в Соломенском суде Киева начнутся слушания по делу против попавшего в плен российского солдата Вадима Шишимарина, обвиняемого в убийстве мирного жителя в Сумской области. Как указывается в заявлении офиса генерального прокурора, речь идет о первом процессе над российским военным, которого судят за убийство гражданского лица в Украине. По версии следствия, Шишимарин 28 февраля застрелил 62-летнего жителя села Чупаховка Сумской области, ехавшего на велосипеде. Российского военного обвиняют по статье о нарушении законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством, ему грозит пожизненный срок.

Очередной военкомат забросали "коктейлями Молотова" в России. Как сообщает Om1.ru со ссылкой на несколько источников, как минимум две бутылки с зажигательной смесью были брошены ночью в здание военкомата в Омске. Ранее о поджогах военкоматов сообщали в Нижневартовске, Москве, Подмосковье, Воронеже, Мордовии, Свердловской и Ивановской областях. По данным интернет-портала "Медиазона", в Череповце задержали двух 16-летних подростков, которые пытались бросить коктейли Молотова в окна военкомата. Против них возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Смотрите также:

Война в Украине - 13.05.2022 Встреча на вокзале. Киевляне возвращаются домой… Далее в фотохронике войны в Украине от 13 мая - президент Зеленский наградил медработников, разрушения в Камышевахе, Циркунах и Чернигове, оккупированный Мариуполь, приют для животных во Львове и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - 13.05.2022 Символ Киева - памятник Владимиру Великому все еще обернут, чтобы защитить скульптуру в случае обстрелов.

Война в Украине - 13.05.2022 Владимир Зеленский 12 мая посетил одну из киевских больниц - центр детской кардиологии и кардиохирургии.

Война в Украине - 13.05.2022 Президент Украины также вручил награды медработникам - в том числе, медсестре из Лисичанска Оксане Баландиной, потерявшей обе ноги и несколько пальцев на руке в результате подрыва на мине.

Война в Украине - 13.05.2022 Разрушенные дома в поселке Камышеваха Запорожской области. Сюда попало почти два десятка ракет.

Война в Украине - 13.05.2022 Пожилая жительница Комишувахи в своем доме - одном из около 60 пострадавших здесь зданий.

Война в Украине - 13.05.2022 Еще один снимок из Комишувахи. В результате обстрелов в поселке погиб один человек, трое жителей получили ранения.

Война в Украине - 13.05.2022 Житель недавно освобожденного села Циркуны Харьковской области в своем поврежденном доме.

Война в Украине - 13.05.2022 В селе Циркуны и других освобожденных населенных пунктах первым делом предстоит провести разминирование, после чего начать восстановительные работы.

Война в Украине - 13.05.2022 Преподаватель литературы Харьковского национального университета Михаил Спорадец проводит онлайн-лекцию из подвала.

Война в Украине - 13.05.2022 Разрушенная больница в Чернигове. Медработники сейчас осматривают здание, чтобы спасти то, что уцелело и может быть использовано.

Война в Украине - 13.05.2022 Александр около могилы старшего брата на кладбище в Чернигове. Украинский солдат Евгений Кетов погиб в Донецкой области.

Война в Украине - 13.05.2022 Жена погибшего украинского солдата около могилы мужа на кладбище в Днепре.

Война в Украине - 13.05.2022 Разбор завалов. Российское агентство ТАСС распространяет снимки из почти полностью оккупированного Мариуполя.

Война в Украине - 13.05.2022 Место сбора сгоревших автомобилей в Мариуполе.

Война в Украине - 13.05.2022 Демонстрация около штаб-квартиры ОНН в Женеве с требованием спасти украинских военных, удерживающих в Мариуполе территорию завода "Азовсталь".

Война в Украине - 13.05.2022 Еще одна фотография ТАСС из другого населенного пункта Украины - города Рубежное в Луганской области.

Война в Украине - 13.05.2022 Последние три фотографии - из центра для спасенных животных во Львове. Этого орлана-белохвоста вывезли сюда из Харькова.

Война в Украине - 13.05.2022 Дети и волонтеры выгуливают большую собаку. Часть животных отсюда вывозят дальше - в другие страны Европы. Для некоторых находят новых хозяев в Украине.

Война в Украине - 13.05.2022 Собака без передней лапы, доставленная во Львов из Харькова. Пес пострадал во время одного из обстрелов. Автор: Николай Пермяков

