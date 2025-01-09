Ведущие партии ФРГ осудили отказ Грузии от евроинтеграции

Отход от вступления Грузии в ЕС противоречит политике всех предыдущих правительств этой страны и желанию большинства грузин, заявили правящие и крупнейшие оппозиционные партии Германии.

Правящие и ведущие оппозиционные партии Германии осудили отказ властей Грузии продолжать процесс евроинтеграции. Решение партии "Грузинская мечта" прекратить усилия по началу переговоров о вступлении в Евросоюз противоречит ее собственным предвыборным обещаниям и представляет собой отход от политики всех предыдущих правительств Грузии, указывается в распространенном в четверг, 9 января, совместном заявлении немецких партий.

Документ подписали входящие в правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и "Союз-90"/"зеленые", вышедшая из правительства Свободная демократическая партия (СвДП), а также крупнейшая оппозиционная сила - консервативный блок в составе Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).

Решение правящей партии противоречит желанию большинства грузин

По мнению немецких политиков, решение правящей партии Грузии идет вразрез с устремлениями подавляющего большинства грузинских граждан, связывающих будущее страны с ЕС. Авторы заявления напомнили, что подача Грузией заявки на членство в Евросоюзе в марте 2022 года была ее суверенным решением, а в декабре 2023 года страна получила долгожданный статус кандидата.

"Вместо того, чтобы воспользоваться этим историческим шансом и продвигать процесс вступления, выполняя обязательства по реформам, "Грузинская мечта", к сожалению, избрала становящийся все более авторитарным и антиевропейским курс", - заявили немецкие партии.

Нарушение прав граждан Грузии

Они выразили глубокую обеспокоенность в связи с нарушением прав грузин, "мужественно выходящих на улицы ради своего европейского и демократического будущего и протестующих против намерения "Грузинской мечты" сорвать процесс евроинтеграции".

"Мы решительно осуждаем применение насилия против демонстрантов. Мы призываем соответствующие органы прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов и немедленно остановить аресты протестующих. Мы заверяем, что право на мирные собрания является основополагающим правом, которое должно неукоснительно соблюдаться. Все акты насилия должны быть расследованы, а виновные привлечены к ответственности", - подчеркивается в заявлении.

Ведущие немецкие партии также подтвердили "решительную поддержку легитимных европейских устремлений грузинского народа и его стремления к процветанию и демократии". "Мы твердо стоим на стороне демократов в Грузии и продолжим помогать грузинскому гражданскому обществу в возвращении страны на демократический и европейский путь", - отмечается далее.

Евроинтеграция Грузии приостановлена

Внутриполитическая обстановка в Грузии резко обострилась после досрочных парламентских выборов в конце октября, на которых победу, согласно официальным данным, вновь одержала правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиционные партии и президент Саломе Зурабишвили не признали результатов голосования. Они назвали их сфальсифицированными и потребовали перевыборов.

Через месяц премьер-министр Кобахидзе объявил о заморозке переговоров о вступлении Грузии в ЕС до конца 2028 года и об отказе от европейской финансовой помощи. Все это время в стране не прекращаются протестные акции, которые сопровождаются столкновениями с силовиками. 29 декабря в парламенте состоялась инаугурация нового президента Грузии Михаила Кавелашвили, которого фактически избрала правящая партия "Грузинская мечта".

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) предложила ЕС обсудить вопрос об официальной приостановке процесса вступления Грузии. "Своим антиевропейским курсом "Грузинская мечта" намеренно заморозила процесс вступления Грузии в Евросоюз и тем самым фактически приостановила его. В ЕС теперь следует также обсудить официальную приостановку процесса вступления Грузии из-за все более авторитарной политики "Грузинской мечты", - заявила она.