Бербок предложила приостановить процесс принятия Грузии в ЕС

Политика Тбилиси не соответствует интересам большинства жителей Грузии, которые "хотят, чтобы их страна продолжала идти по европейскому пути", считает министр иностранных дел Германии.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) предложила Европейскому Союзу обсудить вопрос об официальной приостановке процесса вступления Грузии в ЕС. "Своим антиевропейским курсом "Грузинская мечта" намеренно заморозила процесс вступления Грузии в Евросоюз и тем самым фактически приостановила его. В ЕС теперь следует также обсудить официальную приостановку процесса вступления Грузии из-за все более авторитарной политики "Грузинской мечты", говорится в заявлении Бербок, опубликованном на сайте МИД Германии в четверг, 26 декабря.

Министр подчеркнула, что предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС в декабре 2023 года было связано с "четкими обещаниями реформ". "Но вместо прогресса мы видим тревожный регресс", - указала Анналена Бербок, подчеркнув, что политика Тбилиси не соответствует интересам большинства жителей Грузии, которые "хотят, чтобы их страна продолжала идти по европейскому пути".

Германия отказывается от поддержки Грузии

Политика партии "Грузинская мечта" в последние недели и месяцы все сильнее отдаляющая страну от Евросоюза, ставит под серьезную угрозу и многолетнее партнерство Грузии с Германией, заявила Бербок. В связи с этим Берлин приостановил проекты поддержки Тбилиси на 200 млн евро и обсуждает с партнерами по ЕС дальнейшие меры, которые варьируются от отмены безвизового режима для ответственных лиц Грузии до введения адресных санкций.