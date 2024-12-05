Зеленский ввел санкции против Грузии за разгон протестов

Зеленский ввел санкции против Грузии за разгон протестов5 декабря 2024 г.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против руководства Грузии за разгон акций протеста оппозиции против предполагаемой фальсификации результатов парламентских выборов. О подписании соответствующего указа он сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 5 декабря.
В штрафной список включены премьер Грузии Ираклий Кобахидзе и другие представители руководства страны, в том числе основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. "Это санкции против той части грузинского правительства, которая сейчас сдает Грузию Путину. Нельзя потерять никого в этом регионе: ни Грузию, ни Молдову, ни Украину. Вместе нужно защищаться против Москвы", - пояснил свои действия Зеленский.
Президент Украины также призвал ЕС, США и весь мир "действовать принципиально" в этом вопросе. Ранее он называл "позором" разгоны оппозиционных митингов из-за политики "Грузинской мечты" в отношении Запада.
Грузия и Евросоюз
Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Но после того, как в стране был принят "закон об иноагентах", процесс присоединения к ЕС был приостановлен. США указали на нарушения прав человека в Грузии ввели визовые ограничения против десятков граждан этой страны. На фоне нынешних протестов в Грузии Вашингтон объявил о подготовке дополнительных санкций.
Внутриполитическая обстановка в Грузии резко обострилась после досрочных парламентских выборов в конце октября, на которых победу, согласно официальным данным, вновь одержала правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиционные партии и президент Саломе Зурабишвили не признали результатов голосования. Они назвали их сфальсифицированными и потребовали перевыборов.
Через месяц премьер-министр Кобахидзе объявил о заморозке переговоров о вступлении Грузии в ЕС до конца 2028 года и об отказе от европейской финансовой помощи. Все это время в стране не прекращаются протестные акции, которые сопровождаются столкновениями с силовиками.