  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаГрузия

Посол ЕС в Грузии сожалеет об отказе от евроинтеграции

Александра Иванова
29 ноября 2024 г.

С точки зрения посла ЕС в Грузии Павла Герчинского, заявление премьера Ираклия Кобахидзе об отказе страны от интеграции в ЕС противоречит воле большинства грузин.

https://p.dw.com/p/4nYG5
Демонстрантка с флагом ЕС и силовики во время акции протеста в Тбилиси 28 ноября 2024 года
Во время акции протеста в Тбилиси 28 ноября 2024 годаФото: Yegikov Mikhail/ITAR-TASS/IMAGO

"Думаю, сегодня все мы проснулись в совершенно новой реальности. Мы услышали заявление господина Кобахидзе (премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. - Ред.), что Грузия не заинтересована в интеграции в ЕС в течение следующих 4 лет. Конечно, это крайне печально", - заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, комментируя заявление главы нового правительства Грузии, Ираклия Кобахидзе, сделанное им накануне на брифинге в центральном офисе "Грузинской мечты" в Тбилиси. Слова Герчинского приводят грузинские и международные СМИ в пятницу, 29 ноября.

"Я гордился тем, что Евросоюз открыл свои двери для Грузии, мы предоставили Грузии статус страны - кандидата в члены ЕС, и то, что произошло вчера, явно противоречит политике предыдущего правительства Грузии, всех предыдущих правительств Грузии, также противоречит желанию подавляющего большинства населения Грузии", - указал посол ЕС.

При этом он подчеркнул, что Грузия - независимая, суверенная страна "и Грузии решать, хочет ли она следовать пути евроинтеграции". 

Заявление премьера Грузии об отказе от переговоров с ЕС до 2028 года

На брифинг 28 ноября Ираклий Кобахидзе заявил, что возглавляемое им правительство решило не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Евросоюзом до конца 2028 года. На этот срок Грузия также отказывается от всех грантов и кредитов со стороны ЕС, добавил он.

"Мы продолжим двигаться в сторону Евросоюза, но мы никому не позволим держать нас в состоянии шантажа и манипуляций", - отметил грузинский премьер.

Официальный статус кандидата на вступление в ЕС Грузия получила в декабре 2023 года. 

Европарламент не признает результаты выборов  в Грузии

Ранее в тот же день, 28 ноября, Европарламент принял резолюцию, не признающую результаты парламентских выборов в Грузии, по результатам которых правящая партия "Грузинская мечта" получила 88 из 150 мест в парламенте. В документе указывается на масштабные нарушения в ходе голосования и говорится, что объявленные результаты не отражают волю грузинского народа. Брюссель также призвал Тбилиси провести новые выборы в течение года.

После объявления о победе "Грузинской мечты" на парламентских выборах в Грузии в стране прошли многодневные протесты против вероятных фальсификаций. В ночь на 29 ноября в центре Тбилиси также прошла акция протеста против решения отказаться от интеграции Грузии в ЕС. Демонстрантов разогнали силовики

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Участники протестов против закона "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси с флагами Грузии и ЕС, 30 апреля 2024 года

Протесты против закона об "иноагентах" в Грузии

Протесты против закона об "иноагентах" в Грузии

Тысячи жителей Грузии, среди которых оппозиционные политики и представители гражданского общества, выходят на акции против закона "О прозрачности иностранного влияния" - аналога закона РФ об "иноагентах". Фотогалерея DW.
Права человека1 мая 2024 г.9 фото
external

Незаметный удар по Ирану. Выборы в Грузии. Все ждут США - "Заповедник", выпуск 332

Незаметный удар по Ирану. Выборы в Грузии. Все ждут США - "Заповедник", выпуск 332

Внезапный сокрушительный удар возмездия на Ближнем Востоке. Лукашенко хвалит Памфилову за работу в Грузии. Статус солдат КНДР в Украине. Набиуллина поднимает ключевую ставку все выше. Песня о том, как все в мире ждет окончания выборов в США. Рыцарь-первопроходец Путин проламывает дверь в многополярный мир для членов БРИКС. Смотрите в 332-м выпуске "Заповедника"!
Политика3 ноября 2024 г.13:05 мин.
Сторонники грузинской оппозиции протестуют против официальных результатов выборов, 28 октября 2024 года

Итоги парламентских выборов в Грузии

Итоги парламентских выборов в Грузии

По данным ЦИК Грузии, победу на парламентских выборах 26 октября одержала правящая партия "Грузинская мечта". Президент страны и оппозиция отказались признать официальные результаты голосования. Досье DW.
Политика18 ноября 2024 г.
Показать еще