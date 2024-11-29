Посол ЕС в Грузии сожалеет об отказе от евроинтеграции

С точки зрения посла ЕС в Грузии Павла Герчинского, заявление премьера Ираклия Кобахидзе об отказе страны от интеграции в ЕС противоречит воле большинства грузин.

"Думаю, сегодня все мы проснулись в совершенно новой реальности. Мы услышали заявление господина Кобахидзе (премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. - Ред.), что Грузия не заинтересована в интеграции в ЕС в течение следующих 4 лет. Конечно, это крайне печально", - заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, комментируя заявление главы нового правительства Грузии, Ираклия Кобахидзе, сделанное им накануне на брифинге в центральном офисе "Грузинской мечты" в Тбилиси. Слова Герчинского приводят грузинские и международные СМИ в пятницу, 29 ноября.

"Я гордился тем, что Евросоюз открыл свои двери для Грузии, мы предоставили Грузии статус страны - кандидата в члены ЕС, и то, что произошло вчера, явно противоречит политике предыдущего правительства Грузии, всех предыдущих правительств Грузии, также противоречит желанию подавляющего большинства населения Грузии", - указал посол ЕС.

При этом он подчеркнул, что Грузия - независимая, суверенная страна "и Грузии решать, хочет ли она следовать пути евроинтеграции".

Заявление премьера Грузии об отказе от переговоров с ЕС до 2028 года

На брифинг 28 ноября Ираклий Кобахидзе заявил, что возглавляемое им правительство решило не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Евросоюзом до конца 2028 года. На этот срок Грузия также отказывается от всех грантов и кредитов со стороны ЕС, добавил он.

"Мы продолжим двигаться в сторону Евросоюза, но мы никому не позволим держать нас в состоянии шантажа и манипуляций", - отметил грузинский премьер.

Официальный статус кандидата на вступление в ЕС Грузия получила в декабре 2023 года.

Европарламент не признает результаты выборов в Грузии

Ранее в тот же день, 28 ноября, Европарламент принял резолюцию, не признающую результаты парламентских выборов в Грузии, по результатам которых правящая партия "Грузинская мечта" получила 88 из 150 мест в парламенте. В документе указывается на масштабные нарушения в ходе голосования и говорится, что объявленные результаты не отражают волю грузинского народа. Брюссель также призвал Тбилиси провести новые выборы в течение года.

После объявления о победе "Грузинской мечты" на парламентских выборах в Грузии в стране прошли многодневные протесты против вероятных фальсификаций. В ночь на 29 ноября в центре Тбилиси также прошла акция протеста против решения отказаться от интеграции Грузии в ЕС. Демонстрантов разогнали силовики.