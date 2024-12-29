Зурабишвили покинула резиденцию, пообещав продолжить борьбу

Саломе Зурабишвили покинула резиденцию президента Грузии, но пообещала продолжить борьбу. Михаил Кавелашвили на инаугурации говорил о грузинском застолье, пока за окнами митинговали протестующие. Репортаж DW7

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили в воскресенье, 29 декабря, объявила о том, что покидает президентский дворец Орбелиани в центре Тбилиси.

В этот же день в парламенте состоялась инаугурация нового президента Грузии Михаила Кавелашвили, которого фактически избрала правящая партия "Грузинская мечта". Легитимность властей оспаривает оппозиция, которая не участвует в заседаниях законодательного органа.

Зурабишвили покидает резиденцию, но продолжает борьбу

С 09.00 воскресенья у Дворца Орбелиани - резиденции президента Грузии - стали собираться протестующие. Накануне их туда призвала прийти сама Зурабишвили, ставшая де-факто лидером оппозиции после прошедших в октябре парламентских выборов. Присутствующие были заинтригованы, потому что сегодня истекает срок ее полномочий, и она обещала представить план действий.

В 11.00 Зурабишвили вышла к прессе и протестующим и заявила, что покинет резиденцию. "Шесть лет назад я приняла присягу на Конституции… в верности стране и вам. Поэтому я сегодня здесь, и эта лояльность не изменится ни при каких обстоятельствах, нахожусь ли я во дворце или вне его. Я выйду отсюда с вами и останусь с вами. С собой я забираю легитимность, флаг и ваше доверие", – сказала она собравшимся.

Ранее она заявляла, что не покинет Дворец Орбелиани после окончания срока полномочий. Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе угрожал в этом случае арестовать Зурабишвили.

Пресс-конференция у Дворца Орбелиани утром 29 декабря 2024 года Фото: Alexander Patrin/TASS/Imago

Инаугурацию нового президента Михаила Кавелашвили она назвала пародией. О новых властях Грузии политик сказала, что они "заперты, напуганы, продажные, нелегитимные, непризнанные, подвергнутые санкциям". "Мы же открыты, свободны и спокойны. За нами правда, потому что у нас любовь: любовь к стране и любовь друг к другу, и именно поэтому мы победим", - добавила она.

Зурабишвили подчеркнула, что продолжает считать себя единственным легитимным президентом Грузии и продолжит добиваться проведения новых парламентских выборов. "В ближайшее время должен быть подготовлен документ о том, как и на каких условиях должны пройти новые парламентские выборы. Я буду работать над выработкой детального плана вместе со всеми, кто включен в этот процесс. Очень скоро, через несколько дней, мы представим вам четкий документ", - заявила она, отметив, что планирует встречаться с госслужащими, представителями бизнеса, а также жителями регионов Грузии.

Закончив речь, Зурабишвили покинула дворец и прошла через толпу протестующих, которые скандировали ее имя и благодарили.

Инаугурация "личного президента" Иванишвили

В то же время, когда Зурабишвили выступала перед сторонниками, в парламенте шла церемония присяги экс-футболиста Михаила Кавелашвили, который стал шестым президентом Грузии. Новый глава государства был назначен 14 декабря избирательной коллегией, которая состояла из членов правящей партии, а также представителей органов власти регионов.

Инаугурация Михаила Кавелашвили Фото: Irakli Gedenidze/AP Photo/picture alliance

На церемонии инаугурации присутствовали только парламентарии от "Грузинской мечты", духовенство, а также основатель партии власти миллиардер Бидзина Иванишвили, который лично выдвинул кандидатуру Кавелашвили. Впервые на инаугурации президента Грузии отсутствовали иностранные дипломаты. Власти заявили, что для них в зале парламента не нашлось места. В зал также не впустили аккредитованных журналистов. За церемонией они наблюдали через экран в вестибюле.

"С сегодняшнего дня у Грузии будет президент, который будет стоять на страже государственных ценностей и интересов", - заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, открывший церемонию.

Журналисты на инаугурации Михаила Кавелашвили Фото: Inna Kukudzhanova/TASS/dpa/picture alliance

Сам Кавелашвили поблагодарил "Грузинскую мечту" за выдвижение его кандидатуры на пост президента, а также тех, кто за него голосовал. Его дальнейшая речь была посвящена важности традиционных ценностей, семьи, мира, а также грузинским традициям застолья. "Грузинское застолье - это не только проявление наших традиций, но и памятник нематериального культурного наследия, который лучше всего показывает отношение грузин к миру. Любое традиционное грузинское застолье начинается с тоста за Господа и за мир", - сказал он. Кавелашвили несколько раз подчеркнул высшую ценность мира для народа Грузии, пережившего "бесчисленные сражения за родину".

После окончания церемонии экс-футболист сказал Иванишвили: "Я твой личный президент". Тот в ответ усмехнулся.

Протесты продолжаются

После речи Зурабишвили противники "Грузинской мечты" пошли к парламенту, который находится неподалеку. Протестующие показывали красные карточки в сторону здания и охранявших его полицейских, подчеркивая, что футбольная карьера - единственный успех нового президента Грузии, которого они считают всего лишь назначенцем.

Акция протеста у парламента Грузии утром 29 декабря 2024 года Фото: Bashir Kitachayev/DW

После того, как церемония инаугурации закончилась, большинство протестующих разошлись, но небольшая группа активистов осталась. Неожиданно полиция стала разгонять протестующих, считая, что те перегораживают проспект Руставели. По грузинским законам, дороги можно перекрывать только при большом количестве участников акции. Протестующие утверждают, что они не мешали движению машин. В результате столкновений было задержано шесть человек. Один из них несовершеннолетний. Как минимум одному участнику акции потребовалась медицинская помощь. Позже всех шестерых задержанных отпустили.

Вечером воскресенья у парламента Грузии началась новая акция оппозиции, проспект Руставели перекрыли.