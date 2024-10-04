Нобелевская премия - нужна ли она сегодня?

Впереди - "нобелевская неделя": уже в понедельник, 7 октября, станет известно имя первого лауреата нынешнего сезона. При этом все чаще в адрес премии и тех, кто решает, кому она достанется, звучит критика. Почему?

Кого сегодня на самом деле волнует Нобелевская премия? Актуален и полезен ли этот научный трофей, со всей его высокопарной помпой, впервые врученный в 1901 году?

Конечно, эта международная премия способствует популяризации науки и прогресса. Однако не создает ли она параллельно с этим ложные впечатления о том, как и кем на самом деле были сделаны открытия? И не слишком ли предвзят выбор победителей, учитывая, что ими в основном становятся выходцы из Западной Европы и США, причем чаще - мужчины?

Благородная идея Альфреда Нобеля

Нобелевская премия была учреждена по завещанию шведского химика, изобретателя и предпринимателя Альфреда Нобеля, обладателя более 350 патентов международного уровня, в том числе - за создание динамита. Он получил прекрасное образование благодаря своему отцу, который основал в Санкт-Петербурге в конце 1830-х годов несколько плавильных заводов, а также занимался производством паровых машин и мин. Помимо химии и физики Альфред Нобель очень интересовался литературой. Его исследовательская и предпринимательская деятельность по всему миру, а также активы в компаниях родственников в России принесли ему огромное состояние.

По одной из версий, задуматься о том, как распорядиться заработанными миллионами, бездетного Нобеля заставил… газетный некролог "Торговец смертью мертв", опубликованный в 1888 году в одной из французских газет. Тогда журналисты ошибочно объявили о кончине Альфреда Нобеля, хотя из жизни ушел его брат Альберт. В сообщении говорилось в основном о богатстве предпринимателя, которое объяснялось в некрологе тем, что он нашел способ убивать людей быстрее и больше, чем когда бы то ни было. Возможно, именно в этот момент Альфред Нобель задумался о том, каким останется в памяти потомков.

Умер он в 1896 году в возрасте 63 лет на своей вилле в Сан-Ремо. В завещании Нобель указал, что почти все его активы должны принадлежать специальному фонду, который будет регулярно распределять проценты с дохода в равных частях в качестве премий тем, кто принес человечеству наибольшую пользу за прошедший год в четырех научных областях: физике, химии, физиологии или медицине, литературе, а также - за вклад в укрепление мира.

Премия мира, как поясняется в завещании, должна присуждаться человеку, который добился наибольших успехов или сделал больше других в деле сплочения народов, упразднения или сокращения действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов или за привлечение внимания к ним. Стоит отметить, что выбор лауреата премии мира обычно вызывает больше всего вопросов как у экспертов, так и у общественности.

Нобелевские премии в сумме, эквивалентной примерно 1 миллиону евро, начали ежегодно вручаться Фондом Нобеля с 1901 года. Немцам в общей сложности до сих пор было присуждено 87 премий: 30 в области химии, 27 - по физике, 17 - в области физиологии и медицины, восемь литературных, четыре премии мира и одна - в области экономики.

За что были вручены премии в 2023 году

В целом в прошлом году в области медицины были отмечены открытия, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19. По физике премию вручили - за экспериментальные методы, которые продуцируют аттосекундные световые импульсы для изучения движения электронов в материи, благодаря чему можно будет создать более эффективные методы ведения наблюдений при помощи электронных микроскопов. По химии - за открытие и синтез квантовых точек, которое может применяться в создании квантовых компьютеров.

Нобелевская премия в области литературы была присуждена норвежскому драматургу Юну Фоссе за его новаторские пьесы и прозу, которые позволяют высказать неизъяснимое. Премией мира была отмечена иранская правозащитница Наргиз Мохаммади за ее борьбу против угнетения женщин, а также за продвижение прав человека и свободы для всех.

Лауреатами Нобелевской премии мира за 2022 год стали правозащитники из России, Беларуси и Украины: правозащитное общество "Мемориал", украинская общественная организация Центр Гражданских Свобод и основатель белорусского правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий. В 2021 году этой премии были удостоены Дмитрий Муратов и Мария Рессе.

Мария Кюри была удостоена Нобелевских премий по физике (в 1903 году) и по химии (в 1911 году). Первая в истории женщина-лауреатка Нобелевки. И первый человек, ставший лауреатом дважды. Фото: Bianchetti/Leemage/picture alliance

Премию Нобеля критикуют за "ложные представления"

В то же время в последние годы эксперты, журналисты и простые обыватели все чаще спорят о выборе кандидатов и вообще о пользе премий. В частности, критики утверждают, что иногда может создаться неправильное, чересчур упрощенное впечатление о том, как на самом деле делаются открытия и сколько на это уходит труда.

Не умаляя гениальности номинированных и уже получивших премии ученых, подчеркивается, что не отдельные светлые головы, даже обладающие самым выдающимся талантом, в одиночку продвигают науку. Научный прогресс требует сотрудничества сотен исследователей по всему миру, причем из самых разных областей, поскольку наука - многодисциплинарна и разнообразна.

Именно поэтому Нобелевские премии стали чаще распределяться между группами ученых. На каждого лауреата Нобелевской премии приходятся сотни других участников процесса: ученых, ассистентов, технических сотрудников, без которых и сам процесс, и тем более его результат были бы не мыслимы. Большая часть этих людей не известна широкой публике, из-за чего существует тенденция преувеличивать заслуги отдельных ученых.

Кроме того, критики говорят о трудности выбора лауреатов. Как вообще можно выбрать кого-то одного в современном, стремительно меняющемся мире, где постоянно делается огромное количество по-настоящему крупных и важных открытий, которые хотелось бы отметить?

Большая часть лауреатов - мужчины из стран Запада

Однако чаще всего премию критикуют за другое. Больше всего лауреатов - это представители западных исследовательских институтов. Чаще всего Нобелевскую премию получали представители США. Далее идут Великобритания и Германия. Замыкают пятерку лидеров Франция и Швеция. Критики считают, что дальнейшее вручение Нобелевских премий может усугубить неравенство, поскольку выигранные денежные суммы и связанное с ними признание часто приводят к уменьшению поддержки тех, кто остался в стороне, но также занимается не менее важной и конкурентоспособной работой.

Не менее актуален и гендерный вопрос. Многие критики обращают внимание на то, что среди лауреатов - слишком мало женщин. С момента основания Нобелевской премии награды удостоились 64 женщины, что составляет менее семи процентов от всех лауреатов.