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Нобеля по физике присудили за изучение электронов

Евгений Жуков
3 октября 2023 г.

Нобелевскую премию по физике за 2023 год присудили трем ученым из США, Германии и Швеции за исследования электронов.

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Медаль с профилем Альфреда Нобеля
Медали Нобелевской премииФото: JONATHAN NACKSTRAND/AFP/Getty Images

Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2023 году стали Пьер Агостини из университета Огайо (США), Ференц Краус из Института имени Макса Планка и Университета имени Людвига-Максимильяна в Мюнхене (ФРГ) и Анн Л-Юилье из университета Лунда (Швеция). Нобелевский комитет огласил свое решение во вторник, 3 октября.

Премия была присуждена за "экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе".

Нобелевская премия в области физики

Лауреатами Нобелевской премии по физике 2022 года стали американец Джон Клаузер, француз Ален Аспект и австриец Антон Цайлингер. Они были удостоены этой награды за разработку экспериментальных инструментов, которые заложили основу для новой эры квантовых технологий. "Возможность манипулировать и управлять квантовыми состояниями и всеми их слоями свойств дает нам доступ к инструментам с неожиданным потенциалом", - объяснил свое решение комитет. В качестве примера применения этих исследований комитет привел квантовые компьютеры, квантовые сети и безопасную связь с квантовым шифрованием.

В 2021 году Нобелевская премия в области физики была присуждена немецкому ученому Клаусу Хассельману (Klaus Hasselmann), итальянцу Джорджо Паризи и американцу японского происхождения Сюкуро Манабэ. Хассельман и Манабэ были удостоены награды за "физическое моделирование земного климата, количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления". Паризи получил премию за "открытие того, как беспорядок и флуктуации взаимодействуют в физических системах на масштабах от атомов до планет".

Всего с 1901 года Нобелевскую премию по физике вручали 116 раз, ее лауреатами стали 222 человека. Размер премии составляет 10 млн шведских крон.

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