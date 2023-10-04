  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
НаукаГлобальные темы

Нобеля по химии вручили за изучение квантовых точек

Евгений Жуков
4 октября 2023 г.

Нобелевская премия в области химии 2023 года присуждена за изучение квантовых точек трем американским ученым. Среди них один выходец из России.

https://p.dw.com/p/4X5XS
Медаль Нобелевской премии с профилем Альфреда Нобеля
Медаль Нобелевской премииФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2023 год стали три ученых из США - Мунги Бавенди (Массачусетский технологический институт), Луиc Брюс (Колумбийский университет) и уроженец России Алексей Екимов (Nanocrystals Technology Inc). Премия присуждена им за открытие и синтез квантовых точек - "частиц настолько малых, что их размер определяет их свойства". О своем решении Нобелевский комитет сообщил в среду, 4 октября.

Утечка имен лауреатов

Ранее в тот же день, еще до объявления лауреатов, крупные шведские СМИ опубликовали электронное письмо, отправленное академией наук, в котором были названы их имена. Однако вскоре после этого представители Нобелевского комитета заявили Reuters и телеканалу SVT, что речь идет об ошибке и решение о премии этого года по химии еще не принято.

С 1901 года Нобелевскую премию по химии присуждали 115 раз, ее удостоены 190 человек.

В 2022 году нобелевскими лауреатами по химии стали  американцы Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал за разработку инструментов для создания молекул. Премия присуждена им "за развитие методов клик-химии и биоортогональной химии".

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2021 год стали немец Беньямин Лист (Benjamin List) и американский ученый британского происхождения Дэвид Макмиллан. Они были удостены этой награды за развитие асимметричного органокатализа.

Лауреаты Нобелевских премий по медицине и физике за 2023 год

Днем ранее, во вторник, 3 октября,  были объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по физике. Ими стали стали Пьер Агостини из университета Огайо (США), Ференц Краус из Института имени Макса Планка и Университета имени Людвига-Максимильяна в Мюнхене (ФРГ) и Анн Л'Улье из университета Лунда (Швеция). .

В первый день "нобелевской недели", 2 октября, были названы лауреаты Нобелевской премии по медицине. Премия была присуждена Дрю Вайсман и Каталин Карико из Университета Пенсильвании (США), чья работа легла в основу разработки мРНК-вакцин против коронавируса.

Смотрите также:

Первая Нобелевка мира украинцам

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

День памяти и скорби: в Германии почтили память жертв нападения нацистской Германии на СССР (22.06.2021)

День памяти и скорби: в Германии почтили память жертв нападения нацистской Германии на СССР (22.06.2021)

В Берлине прошли памятные мероприятия. Немецкие политики и жители столицы - о 80 годовщине нападения нацистской Германии на СССР и что значит для них, этот день памяти.
Общество22 июня 2021 г.04:05 мин.
external

Репортаж DW: Нобелевский лауреат прочла в Берлине рассказы Максима Знака о тюрьме

Репортаж DW: Нобелевский лауреат прочла в Берлине рассказы Максима Знака о тюрьме

В Берлине представили тюремные рассказы "Зекамерон" белорусского юриста Максима Знака, работавшего в команде Виктора Бабарико и находящегося в заключении с сентября 2020 года. Рассказы читала нобелевский лауреат Герта Мюллер. Репортаж DW.
Политика8 февраля 2023 г.05:11 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Медаль Нобелевской премии с профилем Альфреда Нобеля

Нобеля по химии вручили за изучение квантовых точек

Наука4 октября 2023 г.
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Символика юбилейной ярмарки

Франкфуртская книжная ярмарка. Без нее - как без Рождества

Франкфуртская книжная ярмарка. Без нее - как без Рождества

Литература4 октября 2023 г.
Очередь в центре первичного приема мигрантов в федеральной земле Бранденбург

Беженцы в Германии. Сколько получают и на что имеют право?

Беженцы в Германии. Сколько получают и на что имеют право?

Миграция4 октября 2023 г.
Берлин. Объединение Германии

Как Путин историю Германии переписал

Как Путин историю Германии переписал

История3 октября 2023 г.
Проект Монумента свободы и единства архитерктурно-дизайнерского бюро Milla & Partner в Штутгарте

Почему в Германии до сих пор нет памятника объединению

Почему в Германии до сих пор нет памятника объединению

Культура3 октября 2023 г.
Логотип 5-й Антивоенной конференции российской оппозиции в Таллине

Антивоенная конференция: "Делать все, чтобы помочь Украине"

Антивоенная конференция: "Делать все, чтобы помочь Украине"

Конфликты2 октября 2023 г.
external

Как быть с домом, где родился Гитлер?

Как быть с домом, где родился Гитлер?

Общество2 октября 2023 г.02:00 мин.
На главную страницу