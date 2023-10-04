Нобеля по химии вручили за изучение квантовых точек

Нобелевская премия в области химии 2023 года присуждена за изучение квантовых точек трем американским ученым. Среди них один выходец из России.

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2023 год стали три ученых из США - Мунги Бавенди (Массачусетский технологический институт), Луиc Брюс (Колумбийский университет) и уроженец России Алексей Екимов (Nanocrystals Technology Inc). Премия присуждена им за открытие и синтез квантовых точек - "частиц настолько малых, что их размер определяет их свойства". О своем решении Нобелевский комитет сообщил в среду, 4 октября.

Утечка имен лауреатов

Ранее в тот же день, еще до объявления лауреатов, крупные шведские СМИ опубликовали электронное письмо, отправленное академией наук, в котором были названы их имена. Однако вскоре после этого представители Нобелевского комитета заявили Reuters и телеканалу SVT, что речь идет об ошибке и решение о премии этого года по химии еще не принято.

С 1901 года Нобелевскую премию по химии присуждали 115 раз, ее удостоены 190 человек.

В 2022 году нобелевскими лауреатами по химии стали американцы Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал за разработку инструментов для создания молекул. Премия присуждена им "за развитие методов клик-химии и биоортогональной химии".

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2021 год стали немец Беньямин Лист (Benjamin List) и американский ученый британского происхождения Дэвид Макмиллан. Они были удостены этой награды за развитие асимметричного органокатализа.

Лауреаты Нобелевских премий по медицине и физике за 2023 год

Днем ранее, во вторник, 3 октября, были объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по физике. Ими стали стали Пьер Агостини из университета Огайо (США), Ференц Краус из Института имени Макса Планка и Университета имени Людвига-Максимильяна в Мюнхене (ФРГ) и Анн Л'Улье из университета Лунда (Швеция). .

В первый день "нобелевской недели", 2 октября, были названы лауреаты Нобелевской премии по медицине. Премия была присуждена Дрю Вайсман и Каталин Карико из Университета Пенсильвании (США), чья работа легла в основу разработки мРНК-вакцин против коронавируса.

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