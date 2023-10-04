Нобеля по химии вручили за изучение квантовых точек
Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2023 год стали три ученых из США - Мунги Бавенди (Массачусетский технологический институт), Луиc Брюс (Колумбийский университет) и уроженец России Алексей Екимов (Nanocrystals Technology Inc). Премия присуждена им за открытие и синтез квантовых точек - "частиц настолько малых, что их размер определяет их свойства". О своем решении Нобелевский комитет сообщил в среду, 4 октября.
Утечка имен лауреатов
Ранее в тот же день, еще до объявления лауреатов, крупные шведские СМИ опубликовали электронное письмо, отправленное академией наук, в котором были названы их имена. Однако вскоре после этого представители Нобелевского комитета заявили Reuters и телеканалу SVT, что речь идет об ошибке и решение о премии этого года по химии еще не принято.
С 1901 года Нобелевскую премию по химии присуждали 115 раз, ее удостоены 190 человек.
В 2022 году нобелевскими лауреатами по химии стали американцы Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал за разработку инструментов для создания молекул. Премия присуждена им "за развитие методов клик-химии и биоортогональной химии".
Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2021 год стали немец Беньямин Лист (Benjamin List) и американский ученый британского происхождения Дэвид Макмиллан. Они были удостены этой награды за развитие асимметричного органокатализа.
Лауреаты Нобелевских премий по медицине и физике за 2023 год
Днем ранее, во вторник, 3 октября, были объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по физике. Ими стали стали Пьер Агостини из университета Огайо (США), Ференц Краус из Института имени Макса Планка и Университета имени Людвига-Максимильяна в Мюнхене (ФРГ) и Анн Л'Улье из университета Лунда (Швеция). .
В первый день "нобелевской недели", 2 октября, были названы лауреаты Нобелевской премии по медицине. Премия была присуждена Дрю Вайсман и Каталин Карико из Университета Пенсильвании (США), чья работа легла в основу разработки мРНК-вакцин против коронавируса.
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