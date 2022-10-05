Нобелевскую премию по химии вручили за клик-химию

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2022 год стали американцы Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал за работу над инструментами для создания молекул. Премия присуждена им "за развитие методов клик-химии и биоортогональной химии". О своем решении Нобелевский комитет сообщил в среду, 5 октября. Для Шарплесса это уже вторая Нобелевская премия.

"Химиками давно движет желание строить все более сложные молекулы. Это привело ко многим замечательным молекулярным конструкциям, но они, как правило, требуют много времени и очень дороги в производстве. Премия этого года по химии направлена ​​на то, чтобы не усложнять вещи, а работать с тем, что легко и просто", - заявил председатель Нобелевского комитета по химии Йохан Оквист.

По его словам, лауреаты этого года внесли вклад в "функциональный способ построения молекул". Реакции, с которыми работают исследователи, "используются во всем мире для изучения клеток и отслеживания биологических процессов". "Используя биоортогональные реакции, исследователи улучшили нацеливание лекарств от рака, которые сейчас проходят клинические испытания", - сообщили в Нобелевском комитете.



С 1901 года Нобелевскую премию по химии присуждали 114 раз, ее удостоены 190 человек. В прошлом году ее лауреатами стали немец Беньямин Лист (Benjamin List) и американский ученый британского происхождения Дэвид Макмиллан за развитие асимметричного органокатализа.

Уже названы лауреаты Нобелевских премий по медицине и физике

Днем ранее были объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по физике, ими стали американец Джон Клаузер, француз Ален Аспект и австриец Антон Цайлингер. Премия была присуждена "за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике".

В первый день "нобелевской недели" 3 октября был назван лауреат Нобелевской премии по медицине. Премия была присуждена шведскому биологу Сваанте Пабо за открытия в области генома вымерших гоминидов и эволюции человека.

6 октября будет объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе, 7 октября станет известен лауреат премии мира, а 10 октября назовут обладателя "Премии Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля".

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