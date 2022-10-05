  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Нобелевская премия
Нобелевская премияФото: Daniel Reinhardt/dpa/picture alliance
НаукаГлобальные темы

Нобелевскую премию по химии вручили за клик-химию

Даниил Сотников
1 ч. назад

Нобелевская премия в области химии 2022 года присуждена группе ученых за "развитие клик-химии и биоортогональной химии".

https://www.dw.com/ru/nobelevskuu-premiu-po-himii-vrucili-za-klikhimiu/a-63339530

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2022 год стали американцы Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал за работу над инструментами для создания молекул. Премия присуждена им "за развитие методов клик-химии и биоортогональной химии". О своем решении Нобелевский комитет сообщил в среду, 5 октября. Для Шарплесса это уже вторая Нобелевская премия.

"Химиками давно движет желание строить все более сложные молекулы. Это привело ко многим замечательным молекулярным конструкциям, но они, как правило, требуют много времени и очень дороги в производстве. Премия этого года по химии направлена ​​на то, чтобы не усложнять вещи, а работать с тем, что легко и просто", - заявил председатель Нобелевского комитета по химии Йохан Оквист.

По его словам, лауреаты этого года внесли вклад в "функциональный способ построения молекул". Реакции, с которыми работают исследователи, "используются во всем мире для изучения клеток и отслеживания биологических процессов". "Используя биоортогональные реакции, исследователи улучшили нацеливание лекарств от рака, которые сейчас проходят клинические испытания", - сообщили в Нобелевском комитете.

С 1901 года Нобелевскую премию по химии присуждали 114 раз, ее удостоены 190 человек. В прошлом году ее лауреатами стали немец Беньямин Лист (Benjamin List) и американский ученый британского происхождения Дэвид Макмиллан за развитие асимметричного органокатализа

Уже названы лауреаты Нобелевских премий по медицине и физике

Днем ранее были объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по физике, ими стали американец Джон Клаузер, француз Ален Аспект и австриец Антон Цайлингер. Премия была присуждена "за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике".

В первый день "нобелевской недели" 3 октября был назван лауреат Нобелевской премии по медицине. Премия была присуждена шведскому биологу Сваанте Пабо за открытия в области генома вымерших гоминидов и эволюции человека.

6 октября будет объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе, 7 октября станет известен лауреат премии мира, а 10 октября назовут обладателя "Премии Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля".

Смотрите также:

Юбилей Андрея Сахарова

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Дмитрий Муратов, главный редактор "Новой газеты", лауреат Нобелевской премии мира 2021 года

Комментарий: Муратов, Навальный и драма вокруг Нобелевской премии мира

Комментарий: Муратов, Навальный и драма вокруг Нобелевской премии мира

У Алексея Навального не было шансов получить в этом году Нобелевскую премию мира. Но для России новость из Осло все равно хорошая, считает Константин Эггерт.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW
Константин Эггерт
Колонка
Права человека
8 октября 2021 г.
Последствия бомбардировки в Харькове

Нобелевские лауреаты выступили против войны России с Украиной

Нобелевские лауреаты выступили против войны России с Украиной

Российское вторжение запятнало международную репутацию РФ на десятилетия вперед, заявили 160 нобелевских лауреатов. В открытом письме они сравнили происходящее с нападением нацистов на Польшу в 1939 году.
Политика
2 марта 2022 г.
Карикатура - главный редактор "Новой газеты" и лауреат Нобелевский премии мира "Дмитрий Муратов " держит в руках нобелевскую медаль, с которой "удивляется" Альфред Нобель: "103 миллиона!?"

Нобелевская медаль Муратова: когда торг - благородное дело

Нобелевская медаль Муратова: когда торг - благородное дело

Главред "Новой газеты" и лауреат Нобелевский премии мира Дмитрий Муратов за 103,5 млн долларов продал с аукциона свою нобелевскую медаль. Деньги пойдут детям-беженцам с Украины. Достойные - поступок и сумма.
Политика
21 июня 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинские военнослужащие во время тренировочных занятий

В Великобритании началось обучение младших командиров ВСУ

Политика
7 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Окно тюрьмы

Заочные суды. Что думают о них белорусы, которым это грозит

Заочные суды. Что думают о них белорусы, которым это грозит

Политика
21 ч. назад
Мобилизованные в Батайске

Мобилизация граждан Молдовы возможна. Кого она коснется?

Мобилизация граждан Молдовы возможна. Кого она коснется?

Конфликты
23 ч. назад
Один из пунктов обслуживания газопровода Medgas в Испании

Алжирский газ вместо российского: получит ли его Германия?

Алжирский газ вместо российского: получит ли его Германия?

Конфликты
4 октября 2022 г.
DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

ВСУ наступают на Херсон. Ядерные угрозы реальные и мнимые

ВСУ наступают на Херсон. Ядерные угрозы реальные и мнимые

Конфликты
3 октября 2022 г.
60:40 мин.
Александр Лукашенко и Владимир Путин (апрель 2022)

"РФ введет войска": ждет ли Беларусь то же, что и Украину?

"РФ введет войска": ждет ли Беларусь то же, что и Украину?

Конфликты
3 октября 2022 г.
Совладелец Deutsche ReGas Штефан Кнабе в Лубмине на месте сооружения СПГ-терминала Deutsche Ostsee

Первый СПГ-терминал в Германии: стартап обгонит государство?

Первый СПГ-терминал в Германии: стартап обгонит государство?

Экономика и бизнес
3 октября 2022 г.
На главную страницу