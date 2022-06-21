Нобелевская медаль Муратова: когда торг - благородное дело

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Главред "Новой газеты" и лауреат Нобелевский премии мира Дмитрий Муратов за 103,5 млн долларов продал с аукциона свою нобелевскую медаль. Деньги пойдут детям-беженцам с Украины. Достойные - поступок и сумма.
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Средства от продажи медали Нобелевской премии мира, которую главный редактор "Новой газеты" получил в 2021 году, пойдут на помощь украинским детям-беженцам.
Несмотря на приостановку работы "Новой газеты" из-за давления властей, часть редакции осталась в России и теперь планирует запустить новый журнал.