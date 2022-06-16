 Главред ″Новой газеты″ Дмитрий Муратов сообщил о планах выпускать журнал | Новости из Германии о России | DW | 16.06.2022

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Россия

Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил о планах выпускать журнал

Несмотря на приостановку работы "Новой газеты" из-за давления властей, часть редакции осталась в России и теперь планирует запустить новый журнал.

Один из последних выпусков Новой газеты до приостановки работы в марте 2022 года

Один из последних выпусков "Новой газеты" до приостановки работы в марте 2022 года

Редакция приостановившей работу после вторжения России в Украину "Новой газеты" начнет выпускать журнал "НО", сообщил в письме к читателям главный редактор издания, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов в четверг, 16 июня.

"Готовим для вас, несмотря ни на что, новый журнал - приложение к остановленной газете. Так и будет называться, по нашему первому слогу: "НО". И запустим под таким же названием Ютуб-канал", - написал Муратов. Представитель "Новой газеты" Надежда Прусенкова сообщила изданию "Медуза", что запуск журнала запланирован на июль.

В своем обращении Муратов также объяснил причины, почему коллектив газеты после приостановки работы в марте принял решение остаться в России. "Мы не уехали, потому что тут у нас есть вы, - обратился Муратов к читателям. - Отвалились рекламодатели и мутные пиарщики. Заставили отказаться от нас инвесторов и партнеров. Запретили распространение. Чего ждать? Но у нас есть вы. Вынесли предупреждения, затаскали по судам, но мы здесь, потому что у нас есть вы".

Приостановка работы "Новый газеты" из-за давления властей

В марте "Новая газета" объявила, что приостанавливает выпуск газеты на сайте, в соцсетях и в бумажном виде до окончания российского вторжения в Украину. Издание объяснило это решение тем, что получила второе предупреждение от Роскомнадзора, из-за чего "газета не может продолжать работать".

Как указала тогда пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова, редакция не знает с чем связаны претензии ведомства. В Роскомнадзоре заявили, что вынесли письменное предупреждение из-за отсутствия маркировки организации- "иноагента" в одном из материалов издания.

Решение о приостановке работы - это "результат системного давления на независимые СМИ, включая зарубежные, а также на социальные сети, организованного российскими властями", прокомментировал ситуацию Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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