Нобель по медицине присужден Виктору Эмбросу и Гэри Равкану

Исследователи из Соединенных Штатов удостоены Нобелевской премии по медицине 2024 года за "открытие микроРНК и исследование их роли в посттранскрипционной регуляции экспрессии генов".

Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2024 год были удостоены американские ученые Виктор Амброс и Гэри Равкан за "открытие микроРНК и исследование их роли в посттранскрипционной регуляции экспрессии генов". Об этом сообщил в понедельник, 7 октября, в столице Швеции Королевский Каролинский медико-хирургический институт Стокгольма, который присуждает эту награду.

МикроРНК - это особый класс коротких молекул рибонуклеиновой кислоты (РНК) которые, наряду с другими молекулами, определяют активность многих генов. Именно от микроРНК зависит во многих случаях, будет ли активен определенный ген в тех или иных клетках организма.

70-летний Виктор Эмброс - член Национальной академии наук США, а также Американской академии искусств и наук - получил известность как исследователь микроРНК, многие исследования он проводил вместе с Гэри Равканом. 72-летний Равкан - член Национальной академии наук и Национальной медицинской академии США, а также Американского философского общества - занимается главным образом молекулярной биологией и генетикой.

В настоящее время размер премии составляет 11 млн шведских крон (порядка 900 тысяч евро). Нобелевскую премию по медицине присуждали в общей сложности уже 114 раз, до 2023 года включительно ее лауреатами становились 227 человек.

Лауреаты Нобелевской премии по медицине прошлых лет

В 2023 году Нобелевской премии в области физиологии и медицины были удостоены Дрю Вайсман и Каталин Карико из Университета Пенсильвании (США), чья работа легла в основу разработки мРНК-вакцин против коронавируса. В 2022 году Нобелевскую премию по медицине получил шведский биолог Сванте Паабо. Он стал лауреатом за открытия в области генома вымерших гоминидов и эволюции человека.

В 2021 году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получили американские исследователи Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Им вручили награду за открытие рецепторов, позволяющих человеческому телу ощущать температуру и прикосновения. В 2020 году лауреатами премии стали американские вирусологи Харви Олтер, Чарльз Райс и британец Майкл Хаутон, внесшие существенный вклад в открытие вируса гепатита C.

Нобелевская неделя началась

Оглашение имен лауреатов премии в области физиологии и медицины открыло так называемую нобелевскую неделю. На следующий день, 8 октября, станут известны имена нобелевских лауреатов по физике, 9 октября - по химии, 10 октября - по литературе. 11 октября в Осло назовут лауреата Нобелевской премии мира, а 14 октября - лауреата премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Банком Швеции в 1968 году.