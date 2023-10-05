Нобелевская премия по литературе присуждена Юну Фоссе

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2023 году стал норвежский писатель и драматург Юн Фоссе. Решение членов Шведской академии было обнародовано в четверг, 5 октября.

Жюри отметило новаторские пьесы и прозу Фоссе, которые "высказывают невыразимое". Творчество норвежца огромно и охватывает самые разные жанры, указали в Шведской академии.

Фоссе уже обладает несколькими литературными наградами. В частности, в 2010 году он получил Международную премию Ибсена, в 2014-м - Европейскую премию по литературе.

Лауреаты прошлых лет

В 2022 году премия досталась француженке Анни Эрно, годом ранее - уроженцу Танзании прозаику Абдулразаку Гурне, в 2020-м - поэтессе Луизе Глюк из США. В 2019 году награду вручали сразу двум лауреатам: премию за 2018-й получила польская писательница Ольга Токарчук, а за 2019-й - австриец Петер Хандке. Это было связано с тем, что в 2018 году награду не присуждали из-за #MeToo-скандала в Шведской академии.

В 2017 году лауреатом стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро. В 2016 году награду получил американский музыкант Боб Дилан, годом ранее - белорусская писательница Светлана Алексиевич. С 1901 по 2022 год лауреатами Нобелевской премии по литературе стали в общей сложности 119 человек, в том числе 17 женщин.

В Осло 6 октября назовут лауреата Нобелевской премии мира, а 9 октября в Стокгольме огласят решение о присуждении премии в области экономики. Размер наград в 2022 году составляет 11 миллионов шведских крон (в пересчете - около 946 тысяч евро). Награждение лауреатов всех шести Нобелевских премий проходит по традиции 10 декабря - в день смерти Альфреда Нобеля.

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