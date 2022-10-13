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Анни Эрно
Анни ЭрноФото: Christoph Hardt/Future Image/imago images
КультураГермания

Нобелевскую лауреатку обвиняют в антисемитизме

Сюзанне Кордс | Виктор Вайц
59 мин. назад

Как выяснилось, лауреатка Нобелевской премии по литературе Анни Эрно поддерживает различные акции антиизраильского движения BDS.

https://www.dw.com/ru/nobelevskuu-laureatku-anni-erno-obvinaut-v-antisemitizme-mnenia-ekspertov/a-63417728

Прошло всего несколько дней с тех пор, как французская писательница Анни Эрно была удостоена Нобелевской премии по литературе. Теперь ее имя снова мелькает в заголовках газетных статей. Однако на сей раз повод безрадостный: таблоид Bild пишет о ее "темной стороне", а журнал Spiegel обвиняет Эрно в антисемитизме. Что стоит за подозрениями и обвинениями?

Оба издания ссылаются на сообщение израильской газеты The Jerusalem Post, которая пишет о близости Анни Эрно к движению BDS. Аббревиатура BDS означает "Boycott, Divestment and Sanctions": антиизраильское движение призывает к бойкоту Израиля, отказу от инвестиций и санкциям.

Анни Эрно поддерживает позиции BDS

В 2018 году, по данным The Jerusalem Post, Эрно подписала открытое письмо, в котором представители творческих профессий жаловались на то, что государство Израиль изображается во Франции слишком позитивно. В мае 2019 года Эрно подписала письмо с призывом бойкотировать музыкальный конкурс "Евровидение" в Тель-Авиве. В 2021 году Анни Эрно подписала документ под названием "Письмо против апартеида", в котором государство Израиль сравнивается с режимом апартеида в Южной Африке. The Jerusalem Post также сообщила об участии Анни Эрно в кампании за помилование Жоржа Абдаллы - ливанского леворадикала, совершившего ряд терактов во Франции: в документе, который подписала лауреат Нобелевской премии, Абдалла назван "борцом палестинского народа против колонизации".

Присуждение Нобелевской премии по литературе Анни Эрно было встречено еврейскими организациями Германии с недоумением, заявил Йозеф Шустер (Josef Schuster), глава Центрального совета евреев ФРГ. "Это поражение в глобальной борьбе против антисемитизма и человеконенавистничества", - уверен Шустер. По его словам, он не может и не хотел бы давать оценку творчеству французской писательницы, однако награда, ей присужденная, по своему эффекту выходит далеко за рамки профессионального мира литераторов.

О политических взглядах Анни Эрно во Франции известно, равно как и о ее близости к BDS, подчеркивает в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk Барбара Винкен (Barbara Vinken), профессор французской литературы в Мюнхенском университете. "Возможно, следует исходить из того факта, что в других странах BDS более широко поддерживают, чем в Германии. Это совершенно ясно, что мы крайне чувствительны к этой теме", - отмечает Барбара Винкен. 

Есть ли антисемитизм в ее творчестве?

С точки зрения профессора французской литературы Барбары Винкен, Эрно осуждает политику Израиля на палестинских территориях. Однако при этом, по мнению эксперта, нет оснований обвинять французскую писательницу в антисемитизме. "В ее работах нет ни единого намека на антисемитизм, - подчеркивает Барбара Винкен.

Обложка книги Анни Эрно
В "Воспоминаниях девушки" Анни Эрно рассказывает о своем первом сексуальном опыте - о власти, бессилии и подчинении

У берлинской писательницы Мирны Функ (Mirna Funk) иное мнение. Она считает движение BDS явно антисемитским. "Я считаю людей, которые поддерживают BDS, политически опасными", - отметила она в интервью DW. Мирна Функ не одинока в этой оценке. "Решительно выступать против движения BDS - бороться с антисемитизмом", - призвал немецкий бундестаг, осудив кампанию бойкота израильских товаров в 2019 году.

Анни Эрно - из очень простой семьи, выросла в маленьком городке в Нормандии, ее родители держали магазин. Анни была первой в семье, кто окончил колледж. Она работала учительницей до выхода на пенсию, одновременно писала книги. Ее политическое сердце, как говорят, всегда билось слева. "А левая идеология предполагает, что любые отношения, будь то личные или политические, базируются на соотношении сил между угнетателем и угнетенным", - говорит Мирна Функ. "Палестинская сторона десятилетиями понимала, как стилизовать палестинцев под аутсайдеров. И это прекрасно сработало среди сторонников левых взглядов", - утверждает она.

Бойкот - не решение проблемы

Мирна Функ по-прежнему будет читать книги французской писательницы: "Даже если Эрно выступает за бойкот Израиля, я против бойкота Эрно". "Ании Эрно не написала ни одной книги об израильтянах, сионистах и ​​евреях, она писала о своем собственном мире. Тем не менее, конечно, приходится мириться с тем, что она представляет политические позиции, которые достойны критики. Но такова многогранная природа каждого человека. И я считаю, что очень важно выдержать это противоречие", - убеждена Мирна Функ. 

Анни Эрно поддерживает не только BDS. Она также восхваляет мужество иранских женщин, которые сейчас восстали против своего режима, и осуждает агрессивную войну Путина против Украины.

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