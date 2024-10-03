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На Нобелевскую премию мира - 2024 выдвинуты 286 кандидатов

Сергей Ромашенко
3 октября 2024 г.

У букмекеров лидером среди кандидатов стал Алексей Навальный. Но Нобелевская премия мира посмертно не вручается.

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Аверс и реверс медали Нобелевской премии мира
Медаль Нобелевской премии мираФото: picture-alliance/dpa/B. Roald

На Нобелевскую премию мира в 2024 году номинированы 286 кандидатов, в том числе Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, папа римский Франциск, а также британский натуралист Дэвид Аттенборо, сообщило агентство Reuters в четверг, 3 октября.

Опрошенные агентством эксперты считают, что в число фаворитов в этом году вошли также Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), Международный суд ООН и генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш. При этом отмечается, что присуждение премии БАПОР вызвало бы споры, особенно на фоне сообщений о том, что несколько сотрудников этого агентства были причастны к масштабному нападению террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Навальный и Зеленский - фавориты букмекеров

У букмекеров фаворитами стали умерший в колонии российский оппозиционный политик Алексей Навальный и президент Украины Владимир Зеленский. Reuters отмечает, что Навальному присудить Нобелевскую премию мира не смогут, так как ее не вручают посмертно, а Зеленский вряд ли победит, поскольку возглавляет воюющую страну.

Норвежский Нобелевский комитет может также решить, что в нынешнем году премию не получит никто. Это уже происходило 19 раз в истории награды, последний случай был в 1972 году. "Возможно, именно в этом году комитету Нобелевской премии мира следует просто не присуждать награду и обратить внимание на то, что это воюющая планета", - заявил агентству Reuters глава Стокгольмского международного института исследований проблем мира Дэн Смит.

В 2024 году лауреатов Нобелевских премий будут объявлять с 7 по 14 октября. Норвежский Нобелевский комитет объявит лауреата премии мира 11 октября. В 2023 году эту награду получила иранская правозащитница Наргес Мохаммади.

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