Фонд Нобеля критикуют за приглашение посла РФ на церемонию

Фонд в этом году решил позвать на церемонию вручения нобелевских премий послов РФ и Беларуси, что вызвало критику в разных странах.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон раскритиковал решение Фонда Нобеля пригласить послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевских премий в нынешнем году, сообщает агентство AFP в пятницу, 1 сентября. "Конечно, Фонд Нобеля решает, кого пригласить. Как и многие другие, я был очень удивлен, что пригласили Россию", - заявил Кристерссон. "Я бы этого не сделал, если бы отвечал за приглашения на церемонию награждения, и я понимаю, что это огорчает многих людей и в Швеции, и в Украине", - добавил премьер-министр.

Несколько партийных лидеров Швеции уже объявили, что будут бойкотировать церемонию, если на нее придет российский посол, пишет шведское издание Svenska dagbladet .

МИД Украины осудил приглашение послов РФ и Беларуси

Ранее решение Фонда Нобеля резко осудило министерство иностранных дел Украины. Представитель МИДа Олег Николенко отметил, что оно объяснимо "желанием напрямую доказывать свои ценности даже тем государствам, которые им противостоят". Но "доказывать ценности гуманизма России и Беларуси - это сизифов труд", "усилия, которые не приведут к желаемому результату", - подчеркнул Николенко. "Вероятнее всего, что в тот день, когда российский посол будет сидеть в красивом костюме в Стокгольмском концерт-холле, российская армия будет совершать очередные военные преступления на оккупированных украинских территориях, а российские ракеты будут уничтожать очередные жилые кварталы в украинских городах", - написал спикер МИД Украины в соцсети Facebook.

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская назвала приглашение посла Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии "компрометирующим ценности Альфреда Нобеля" и призвала Фонд Нобеля не приглашать "представителей нелигитимного режима".

Фонд объяснил приглашение послов отсутствием диалога в мире

Накануне Фонд Нобеля сообщил, что в этом году намерен пригласить на церемонию вручения премий 2023 года послов всех стран, которые имеют дипломатические представительства в Швеции и Норвегии. Это означает, что представители РФ и Беларуси тоже смогут принять участие в церемонии. В прошлом году их, а также посла Ирана, не пригласили на церемонии вручения Нобелевских премий.

"Очевидно, что мир все больше делится на сферы, где диалог между теми, кто придерживается разных взглядов, сводится к минимуму. Чтобы противостоять этой тенденции, мы сейчас расширяем число наших приглашений, чтобы отметить и понять Нобелевскую премию, а также важность свободной науки, свободной культуры и свободных, мирных обществ", - прокомментировал решение фонда его исполнительный директор Видар Хельгесен.

Нобелевские премии вручают 10 декабря в годовщину смерти основателя фонда Альфреда Нобеля. Согласно его завещанию, премии по физике, химии, физиологии или медицине и литературе в этот день вручают в столице Швеции Стокгольме, а Нобелевскую премию мира - в столице Норвегии Осло.

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