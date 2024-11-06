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В Саксонии провалились консультации о новой коалиции

Ольга Лебедева
6 ноября 2024 г.

Христианские демократы, социал-демократы и левопопулистский "Союз Сары Вагенкнехт" не смогли договориться о возможности сотрудничества в правительстве Саксонии из-за разных позиций по Украине.

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Предвыборный плакат премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера
Предвыборный плакат премьер-министра Саксонии Михаэля КречмераФото: Wolfgang Maria Weber/dpa/picture alliance

В Саксонии потерпели неудачу предварительные консультации о возможности создания правительственной коалиции в составе Христианско-демократического союза (ХДС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и левопопулистского Союза Сары Вагенкнехт (ССВ). Продолжавшиеся около двух недель переговоры был прерваны без достижения какого-либо результата, заявил ССВ в среду, 6 ноября.

Партии не смогли договориться о политике в отношении Украины

Как отмечается, партиям не удалось договориться о стратегии по достижению мира в Украине, миграционной и финансовой политике. После третьей встречи, на которой шла речь о войне и мире, глава земельного отделения ССВ Сабине Циммерман (Sabine Zimmermann) обвинила консерваторов и социал-демократов в нежелании заявить о приверженности мирному урегулированию в Украине.

По ее словам, агрессивная война РФ против Украины беспокоит многих жителей Саксонии, поэтому "новое земельное правительство должно взяться за решение этих страхов и проблем". "Союз Сары Вагенкнехт" требует начала переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, развязавшим войну против Украины, и вместе с правыми популистами из "Альтернативы для Германии" пытается оказать давление на позицию ФРГ по данному вопросу.

Возможно правительство меньшинства

После провала предварительных консультаций неясно, какие силы могли бы образовать коалиционное правительство в восточногерманской федеральной земле Саксония. ХДС исключает партнерство с правопопулистской "Альтернативой для Германии" (АдГ) и Левой партией, поэтому у христианского демократа и действующего премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера (Michael Kretschmer) остается лишь возможность создать правительство меньшинства, отмечает dpa. До сих пор Кречмер высказывался против такого сценария.

Согласно земельной конституции, премьер-министр Саксонии должен быть избран в течение 4 месяцев после учредительного собрания ландтага, этот срок истекает в начале февраля. Если премьер-министр избран не будет, ландтаг необходимо распустить и провести новые выборы.

На прошедших 1 сентября выборах в ландтаг Саксонии самой сильной политической силой стал ХДС, получивший 31,9 процента голосов. На втором месте -  АдГ (30,6 процента),  ССВ заручилась поддержкой - 11,8% избирателей, СДПГ - 7,3%, Левая партия - 4,5%, "Союз-90"/"зеленые"- 5,1 процента.

 

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