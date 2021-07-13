В России новый максимум смертей от коронавируса

За последние сутки в России вследствие коронавирусной инфекции зарегистрирован 791 летальный, что стало новым максимальным показателем с начала пандемии. Суточный прирост новых заболевших в РФ составил 25 293 случая. Выздоровели за последние сутки 21 493 пациента. Такие сведения обнародовал в четверг, 15 июля, оперативный штаб в Москве.

Согласно официальным данным, наибольшее число летальных исходов в Санкт-Петербурге. Там скончались 108 человек. На втором месте - Москва (101 человек). Больше всего заболевших за последние сутки оказалось в российской столице: оперативный штаб сообщает о 5237 новых случаях COVID-19 в российской столице. 7855 человек выздоровели. На втором месте по показателям заболеваемости за сутки - Московская область, где выявлены 2444 новых случая заболевания. На третьем месте - Санкт-Петербург (1954 новых случая).

В общей сложности в России за весь период с начала пандемии зафиксировано 5 882 295 случаев заболевания COVID-19. Общее число скончавшихся от коронавирусной инфекции составляет на сегодняшний день 146 069 человек. 5 278 976 пациентов выздоровели. Под медицинским наблюдением в стране в настоящее время находятся 1 212 129 человек.

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