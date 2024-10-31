В Кыргызстане (не) ждут студентов-иностранцев?

Кыргызстан был "образовательным хабом" для студентов из Индии и Пакистана. Но в этом учебном году ситуация резко изменилась. Причиной стали майские погромы в Бишкеке.

Кыргызстан в последние годы стал своего рода "образовательным хабом" в регионе: в 2022 году республика заняла первое место по количеству иностранных студентов среди стран Центральной Азии. В прошлом учебном году в вузах страны обучалось около 29 тысяч иностранных студентов. Это преимущественно студенты из Индии и Пакистана, получающие здесь медицинское образование. Однако есть серьезные опасения, что в этом учебном году число студентов из этих стран резко сократится вследствие майских беспорядков 2024 года в Бишкеке, в ходе которых пострадали около трех десятков иностранцев.

После инцидента власти Кыргызской Республики заявили, что возьмут обеспечение безопасности иностранцев под свой контроль. Президент КР подписал указ, согласно которому руководители вузов будут нести персональную ответственность за студентов из других стран. Разработан также законопроект о поправках в УК КР, направленный на ужесточение ответственности за причинение вреда иностранным гражданам. Будут ли эти меры эффективны, пока говорить рано.

Проблема интеграции мигрантов

Преподаватель медицинского вуза Перизат Анарбекова, которая одна из первых организовала волонтерское движение для помощи иностранным гражданам после майских беспорядков, вспоминает, что в тех событиях в основном пострадали пакистанские и индийские студенты: "Там были мои студенты, они отправляли мне видео, просили о помощи, о защите".

По ее мнению, конфликт выявил проблему, которая назревала давно: "Студентов били, у них отбирали телефоны… Но и до этого момента у нас были случаи проявления ксенофобии по отношению к приезжим из Индии и Пакистана". Анарбекова связывает это еще и с тем, что в некоторых районах Бишкека иностранцев стало очень много, среди них не только студенты, но и те, кто приезжает в КР без рабочей визы и устраивается на работу нелегально. Это вызывает недовольство местных жителей.

Общежитие для иностранных студентов, где в мае 2024 года прошли погромы Фото: E. Khvan/DW

Перизат Анарбекова считает, что причина, по которой возникают проблемы, в частности, у пакистанцев и индийцев - языковой барьер: "С турками, например, проблем нет, им легко выучить кыргызский язык. С говорящими по-русски - тоже. Мы ведь 70 лет были частью Советского Союза, знаем русский язык, поэтому и у русских нет проблем с интеграцией... Проблема в том, что у нас мало кто знает английский, а иностранные студенты не говорят ни по-кыргызски, ни по-русски. В результате им трудно интегрироваться, общаться, находить среди местных друзей".

Рейтинг кыргызских ВУЗов в Индии и Пакистане

По неофициальной информации, именно из-за майских беспорядков рейтинг медицинских вузов Кыргызстана в Индии и Пакистане существенно изменился: если раньше Кыргызская Республика занимала первое место по привлекательности, то в этом году - лишь четвертое после России, Узбекистана и Казахстана. Об этом DW рассказывают представители вузов КР.

Международная школа медицины в Бишкеке Фото: E. Khvan/DW

Ректор Международной школы медицины Международного университета Кыргызстана (МШМ МУК), доктор медицинских наук Асылбек Айдаралиев сообщил, что до майских погромов в ВУЗе учились 2800 иностранных студентов, теперь остались только 2300. Ректор не исключает, что число иностранных студентов, обучающихся в медицинских вузах страны, может в новом учебном году еще больше снизиться.

Спрос на медицинское образование со стороны пакистанских и индийских студентов, по его словам, стал меньше. "В худшем случае придется пересмотреть учебную программу и бюджет, что может привести к сокращению штата", - говорит Айдаралиев.

"Есть плохие люди, но не плохая нация"

Студент из Пакистана Шехруз Хан - один из тех, кто все-таки вернулся в Бишкек осенью этого года. Он рассказал, что родные отговаривали его ехать обратно. Однако студент решил не бросать обучение в вузе, ведь ему осталось учиться в Кыргызстане всего полтора года.

Шехруз Хан Фото: DW

К тому же он свободно говорит по-русски, общается и дружит с местными. Шехруз узнал о беспорядках от своих пакистанских друзей - он живет на частной квартире, а не в общежитии, где произошли погромы. В те дни ему помогали соседи, которые покупали для него продукты, готовы были собой его защитить от погромщиков. Шехруз уверен: "Есть плохие люди, но не плохая нация".

Фатима Хур тоже из Пакистана, учится в одном из медицинских вузов Бишкека. Она подтверждает, что некоторые студенты не вернулись, потому что их родители были очень напуганы. Девушка признает, что и ее родители испугались, но все-таки решили, что учеба важна, поэтому не стали препятствовать ее возращению. К тому же в ее образование были вложены немалые средства.

По словам Фатимы, после беспорядков представители властей КР приходили к иностранным студентам в их общежитие, заверяли, что теперь они будут в безопасности. Она надеется на перемены к лучшему: "Теперь местные жители понимают, что в случае нанесения ущерба иностранцам или иностранным студентам у них будут серьезные последствия".

Иностранные студенты, изучающие в Кыргызстане медицину Фото: E. Khvan/DW

В отличие от Фатимы студент из Индии Випин, окончивший обучение в одном из столичных вузов летом 2024 года, считает, что ситуация особо не изменилась, и иностранные студенты будут и впредь сталкиваться с проблемами. Для успешной интеграции иностранным студентам в первую очередь надо учить язык, говорит он и приводит в пример свой собственный опыт. Приехав Бишкек, Випин сразу взялся за русский язык, что помогло ему познакомиться и подружиться с местными студентами.

Кыргызстан становится страной назначения мигрантов

В сентябре 2024 года на сайте Международной организации по миграции (МОМ) были представлены результаты исследования "Анализ существующих предубеждений и практик поведения в отношении иностранных студентов в Кыргызстане".

По словам специалиста по медиа и коммуникациям МОМ в КР Зулайки Есентаевой, необходимость провести такое исследование возникла в связи с тем, что в последние годы в Кыргызстане наблюдается рост иностранных мигрантов, особенно иностранных студентов. "Дело в том, что Кыргызстан всегда считался sending country - страной исхода, то есть, мы всегда поставляли трудовых мигрантов в основном в Россию… Сейчас Кыргызстан также становится и страной назначения. В основном это образовательная миграция: к нам приезжают студенты из Пакистана, Индии, Бангладеша, и, конечно, из стран СНГ", - объясняет она.

Медицинская академия в Бишкеке Фото: E. Khvan/DW

Результаты исследования показали, что большинство опрошенных местных жителей (77%) в Бишкеке и Оше не испытывает тревоги по поводу иностранных студентов. Однако доля респондентов, считающих, что миграционная политика КР допускает чрезмерное количество иммигрантов, увеличилась с 26% в 2023 году до 34% в 2024-м. Чаще всего опрошенные опасаются, что иностранные студенты могут угрожать их безопасности.

"В целом исследование свидетельствует о негативной - хотя и не ярко выраженной тенденции - к снижению позитивного отношения местного населения к иммиграции в двух крупнейших городах Кыргызстана. Радикальным проявлением этой тенденции стали столкновения между местной молодежью и иностранными студентами, вспыхнувшее в мае 2024 года в Бишкеке", - разъясняется в исследовании.