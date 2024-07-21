Наркоторговля в Кыргызстане: "синтетика" через Telegram

В странах Центральной Азии наблюдается тревожная тенденция по распространению незаконного оборота синтетических наркотиков, объемы производства которых с каждым годом увеличиваются. За последние несколько лет в одном только Казахстане правоохранительными органами было обнаружено и уничтожено 87 лабораторий по производству синтетических наркотиков, а в Кыргызстане - порядка 11-12. Об этом в беседе с DW сообщила региональный представитель Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Центральной Азии Ашита Миттал.

Представитель УНП ООН отмечает, что в целом ситуация с незаконным оборотом наркотиков в Центральноазиатском регионе достаточно сложная. Это связано, в частности, с тем, что через три страны Центральной Азии - Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан, имеющих общую границу с Афганистаном протяженностью примерно 2300 километров, проходит так называемый "Северный маршрут" - один из трех основных маршрутов незаконной перевозки наркотиков. По словам Ашиты Миттал, в последнее время в Афганистане, помимо производства традиционных опиума и героина, отмечается рост лабораторий, которые изготовляют синтетические наркотики - амфетамины. Хотя в 2023 году в Афганистане было зафиксировано 95-процентное снижение объема производства героина, параллельно наблюдался экспоненциальный рост производства метамфетамина.

Как указывает Ашита Миттал, синтетические наркотики опасны тем, что тяжело проследить их происхождение и понять, что в них входит, а также тем, что лаборатории распространяют их самыми разнообразными способами.

Синтетические наркотики популярны среди молодежи

Начальник организационно-аналитического управления Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) МВД КР Марсель Дооталиев Фото: Katerina Khvan/DW

"На сегодняшний день ситуация с синтетическими наркотиками в Кыргызстане развивается достаточно агрессивно", - говорит начальник организационно-аналитического управления Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) МВД КР Марсель Дооталиев. Он рассказывает, что впервые синтетические наркотики в стране появились в 2017 году. С каждым годом за исключением периода пандемии количество их изъятий увеличивалось. В 2023 году было выявлено четыре нарколаборатории и изъято из незаконного оборота более 150 килограммов синтетических наркотиков. Как указывает Дооталиев, "задержанные не обладали какими-то химическими познаниями либо каким-то образованием в этой отрасли", инструкция, по которой они изготавливали свою продукцию, была отправлена через Telegram-канал.

По словам начальника организационно-аналитического управления СБНОН, в основном синтетические наркотики употребляют молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Их рекламу они часто находят в интернете. Там же можно найти предложения о распространении наркотиков в качестве возможности быстрого заработка.

Врач-нарколог: Мы не успеваем расширять список запрещенных веществ

Батма Эстебесова, врач-нарколог Фото: Katerina Khvan/DW

Представители гражданского общества в Кыргызстане утверждают, что есть случаи, когда синтетические наркотики принимали подростки 13-14 лет. Батма Эстебесова, врач-нарколог, психиатр, директор ОФ "Социум" - первой неправительственной организации, которая на базе Республиканского центра наркологии открыла ресурсный центр по профилактике болезней химической зависимости, отмечает, что это очень тревожные сигналы. Ведь в этом возрасте организм только начинает формироваться к взрослой жизни, а протоколы лечения для наркозависимых от синтетических наркотиков разработать непросто. "Мы называем их дизайнерские наркотики - меняют какую-то молекулу или формулу, и это уже новый наркотик. В принципе, как можно к нему придумать какое-то лечение, если постоянно что-то меняется… Мы не успеваем за всеми новыми наркотическими средствами, чтобы внести их в список запрещенных", - указывает собеседница DW.

Помимо этого, зависимость к синтетическим наркотикам появляется достаточно быстро. "Возможно, через несколько недель возникает такая зависимость, и они пагубно уже действуют на нервную систему, и у человека быстро наступают психические расстройства, нарушение восприятия, поведения", - разъясняет Эстебесова.

"Cинтетику" распространяют через Telegram-боты

Гражданские активисты Анатолий Диденко и Акжол Абытов наглядно показывают в соцсетях, как рекламируются синтетические наркотики, либо каналы их сбыта на улицах посредством надписей, нанесенных трафаретом, на остановках и стенах жилых домов. Они объясняют, что "синтетика" легко распространяется из-за того, что в первую очередь это бесконтактная передача: синтетические наркотики покупают через Telegram-бот, а оплату производят криптовалютой. Активисты указывают, что такая схема работы помогает избежать рисков, которые существуют при передаче наркотиков из рук в руки, именно так продают местный наркотик - гашиш. "Здесь тебе из рук в руки отдали, затем эти же руки позвонили, что там в красной футболке идет парень, и милиция уже сидит, ждет его", - говорит Анатолий Диденко.

Акжол Абытов также акцентирует внимание на том, что закладчиками наркотиков управляют из-за рубежа. Он уверен: "Голова этой змеи находится не в Кыргызстане. Возможно, в Европе, в России, в Америке, в любом месте могут находиться".

Еще одна тенденция - аптечная наркомания

Изучая проблему распространения наркотиков, активисты обратили внимание на еще одну тревожную тенденцию - аптечную наркоманию, которая пользуется спросом как у молодежи, так и у взрослого населения. "Наркопотребители всегда смотрят, где безопасно. Если видят, что конопля сегодня опасна, то они переходят в аптеку либо на синтетику", - подмечают активисты.

По их мнению, в стране созданы все условия для употребления аптечных наркотиков - их можно купить легко и совершенно легально. И даже если человек находится под их воздействием и вызовет подозрения у милиции, его анализы будут чистыми. А это значит, что к ответственности его привлечь нельзя.

С тем, что аптечная наркомания стала острой проблемой, особенно среди школьников 13-16 лет, согласен и Марсель Дооталиев. Дело в том, что сильнодействующие медицинские препараты являются легальными и не относятся к наркотическим средствам, а недобросовестные работники аптек могут продавать их без рецепта. По словам Дооталиева, в настоящее время разработан проект закона, где будет ужесточено наказание за распространение медицинских препаратов без рецепта.

По информации Республиканского центра психиатрии и наркологии МЗ КР, на 1 мая 2024 года в Кыргызстане зарегистрировано 6768 человек с наркотической зависимостью, среди них есть и лица, зависимые от новых психоактивных веществ (НПАВ). Однако как представители гражданского общества, так и СБНОН признают, что точной статистики о наркозависимых от НПАВ пока нет, так как многие из них, обращаясь за медицинской помощью, просят соблюдать конфиденциальность.