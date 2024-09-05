Новые правила регистрации в Кыргызстане тревожат релокантов

Кыргызстан изменил порядок регистрации иностранцев из восьми стран, в том числе России. Это вызвало бурные обсуждения и массу вопросов, ведь теперь для легального пребывания граждан некоторых из этих стран необходим ВНЖ.

В Кыргызстане с 5 сентября 2024 года вступает в силу постановление кабинета министров "О вопросах пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории КР". Согласно документу, внесены изменения в порядок регистрации граждан восьми стран с безвизовым режимом пребывания в республике - России, Казахстана, Таджикистана, Армении, Беларуси, Грузии, Азербайджана и Молдовы. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба Минцифры КР.

"Министерство обращает внимание на новый обновленный порядок пребывания таких граждан на территории Кыргызской Республики на срок свыше 60 календарных дней с частными целями, не связанными с работой, учебой, предпринимательской деятельностью, регистрация которых будет осуществляться на основании документа, дающего право на нахождение в КР в зависимости от цели пребывания", - отмечается на сайте ведомства.

Какие изменения ждут иностранцев

Отныне граждане названных стран, которые подолгу живут в Кыргызстане, могут получить и продлить регистрацию только на основании одного из следующих документов: вида на жительство, удостоверения лица без гражданства, удостоверения "Кайрылман" (такой документ выдается этническим кыргызам, которые возвращаются на историческую родину) или удостоверения "Мекен-карт" (ее могут получить иностранцы, ранее состоявшие в гражданстве КР). Прежде такие лица получали регистрацию на 6 месяцев с правом дальнейшего продления в зависимости от цели пребывания.

Таким образом, граждане стран ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана, России) без оформления документов могут находиться суммарно до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода с момента въезда в страну, а граждане Таджикистана, Грузии, Азербайджана и Молдовы - суммарно до 60 дней в течение каждого 120-дневного периода. По истечении установленного срока пребывания в Кыргызстане (60 или 90 дней) иностранные граждане, не прошедшие регистрацию, обязаны выехать за пределы КР и смогут въехать повторно через 60 или 90 календарных дней соответственно.

Вместе с тем в сообщении Минцифры КР говорится, что для граждан, пребывающих в Кыргызстане в частных целях, предусмотрено оформление и выдача временного вида на жительство (ВНЖ), который выдается в течение 15 рабочих дней со сроком действия на 1 год с последующим ежегодным продлением, но не свыше 5 лет.

Упорядочение миграционного потока

Юрист по миграционному праву Муратбек Азимбаев поясняет, что раньше для того, чтобы подать документы на временный ВНЖ, надо было прожить в Кыргызстане полгода, сейчас граждане 8 стран могут подать на временный ВНЖ, если собираются пребывать в КР свыше 60 календарных дней с частными целями, не связанными с работой, учебой, предпринимательской деятельностью. Азимбаев указывает на некоторые возможные трудности: "Основные подводные камни - предоставление документов, подтверждающих наличие легального источника дохода, обеспечивающего заявителю и членам его семьи прожиточный минимум". Именно из-за этого, а также по другим 12 пунктам оснований отказа согласно Закона КР "О внешней миграции" от 17 июля 2000 года, по словам юриста, иностранному гражданину могут отказать в получении временного ВНЖ.

Муратбек Азимбаев считает, что новые правила регистрации иностранных граждан направлены на упорядочение миграционного потока, а не на ужесточение законодательства. По его мнению, изменения в миграционной политике сейчас происходят во многих странах, в том числе и в Кыргызстане: "Известно, что миграционные потоки увеличиваются не только на территории Российской Федерации, но из Бангладеша, Индии, Африканских стран и на Ближнем Востоке... Видимо, наши власти тоже хотят какую-то преграду, какой-то фильтр сделать для снижения миграционного потока и для контроля за этими процессами. Полагаю, что они ввели эти нововведения на основе исследований, статистических данных и для паритета, не нарушая межгосударственные соглашения по порядке пребывания иностранных граждан на своих территориях".

Помимо этого, Азимбаев предполагает, что изменения связаны и с намерением Бишкека увеличить налоговые поступления: "Чтобы иностранные граждане не просто находились здесь, а, как и во многих развитых странах, были зарегистрированы, отчисляли налоги, так как они ведут здесь предпринимательскую деятельность, то есть вывести из тени их деятельность".

Волна непонимания и паники

Новость об изменении порядка регистрации иностранных граждан стран с безвизовым режимом пребывания в КР вызвала бурные обсуждения в пабликах как российского комьюнити, так и в Telegram-канале Департамента регистрации населения (ДРН) при Минцифры КР. В связи с этим представители ДРН провели прямой эфир, где ответили на вопросы, связанные с новыми правилами регистрации и получением временного ВНЖ.

Вадим, релокант из России, который также присутствовал на этом эфире, делится, что многое прояснилось: "Без этого стрима путаница бы продолжалась: было вообще непонятно, куда бежать, что делать, какие документы собирать?" По его словам, первая волна непонимания и паники была связана с тем, что возникла путаница между временным ВНЖ, который будет выдаваться в упрощенном порядке гражданам восьми стран, и обычным. "Люди начали писать в чат о том, что нужно брать справку о несудимости из России, она там оформляется 35 дней в лучшем случае. И как ее потом переправлять и так далее. То есть это был большой вопрос. Оказалось, что этого вообще не нужно делать, например, гражданам России".

Собеседник DW говорит, что он живет в Кыргызстане, но работает удаленно на компанию в другой стране, поэтому будет получать временный вид на жительство, чтобы на основании него уже делать регистрацию. По его мнению, по сути изменения небольшие: "Раньше я должен был прийти с собственником жилья в ЦОН (центр обслуживания населения) и получить временную регистрацию просто на основании ничего. Сейчас я должен делать то же самое, при этом имея на руках выписку из банка о состоянии средств". Вадим уверен, что через некоторое время люди поймут, что "не все так страшно и все пойдет опять своим чередом", как это было после новости об отмене осенью прошлого года визарана - практики, при которой иностранцы выезжали за пределы КР на короткое время и возвращались обратно, обновляя тем самым сроки безвизового режима (англ. visa-run).

Новые юридические осложнения

Другой релокант из России Никита сетует, что для него нововведения связаны с юридическими осложнениями. В Кыргызстане он живет около двух лет и всегда оформлял регистрацию, но работает здесь без трудового договора из-за того, что в сфере его занятости так принято: "Мне просто платит заведение от раза к разу. Они не обременяют себя тем, чтобы выписывать какие-то документы. Музыкантам платят на руки".

Никита признается, что "резко дергаться куда-то не хочется". Он вспоминает, что, когда отменили визаран, тоже были разговоры о том, что должно быть основание для регистрации. А в итоге его продолжали выдавать без основания. Однако россиянин думает, что в этот раз ситуация серьезнее, и хочет пока понаблюдать, как все будет складываться на практике: с какими сложностями, в том числе по наличию или отсутствию документов, будут сталкиваться люди при получении ВНЖ. И лишь потом, учитывая их опыт, Никита планирует и сам заняться оформлением временного вида на жительство.