Власти продлили запрет на митинги в центре Бишкека

В столице Кыргызстана снова продлили запрет на проведение мирных акций в центре города. Запрет был введен в марте 2022 года - после того, как возле посольства РФ прошли несколько антивоенных пикетов в поддержку Украины.

В столице Кыргызстана в очередной раз продлили запрет на проведение митингов в центре города: теперь ограничения действуют в период с 1 июля по 30 сентября 2024 года включительно. Такое решение было принято Первомайским районным судом Бишкека по заявлению муниципальной администрации о временном продлении ограничения мест на проведение митингов "в целях предупреждения и пресечения возможных массовых беспорядков".

Мирные собрания и митинги запрещено проводить, в том числе возле зданий администрации президента, парламента, Верховного суда, посольства Российской Федерации, Госкомитета нацбезопасности, МВД КР, а также на главной площади столицы - Ала-Тоо за исключением государственных и муниципальных официальных мероприятий, проводимых на площади. Все собрания и митинги должны проходить в сквере имени М. Горького. Об этом говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

Запрет ввели после ноты российского посольства

Антивоенные акции в Бишкеке, март 2022 года Фото: Vladimir Voronin/AP/picture alliance

Впервые запрет на проведение мирных собраний в центре Бишкека был введен в марте 2022 года – после того, как возле посольства РФ прошли антивоенные акции в поддержку Украины. Правозащитница Азиза Абдирасулова, которая была участницей тех акций, рассказывает: "Конечно, мы, как активные граждане Кыргызстана, были против этой войны, проводили несколько раз общие протесты у посольства России. И в целом Москве это не понравилось".

По словам правозащитницы, все началось с того, что российское посольство направило ноту в МИД КР с требованием, чтобы граждане Кыргызстана не проводили пикеты около диппредставительства. Власти республики пошли навстречу этим требованиям, в свою очередь, правозащитники запросили обоснование запрета. В результате активисты получили на руки решение суда, из которого стало известно, что после получения ноты МИД КР направил это письмо в МВД.

Собеседница признается: "Тогда мне стало настолько и досадно, и обидно, и непонятно, что не само наше правительство приняло такое решение, а сделало это под давлением, и под диктовкой, основанием было обращение российского посольства". Она отмечает, что с тех пор "постановление каждый раз продлевают на 2-3 месяца, и это продолжается по сегодняшний день".

Юрист: Каждый имеет право на свободу мирных собраний

Юрист Бакытбек Жумашев Фото: Katerina Khvan/DW

Со своей стороны, правозащитники пытались обжаловать такое решение суда. В числе тех, кто оспаривал решение о запрете на проведение мирных собраний – юрист Бакытбек Жумашев. В апреле 2024 года он обратился сначала в Бишкекский городской суд, а затем и в Верховный суд КР с кассационной жалобой, но его иски остались без удовлетворения. Юрист считает, что данный запрет абсолютно противоречит действующему законодательству, а также Конституции КР, согласно которой каждый имеет право на свободу мирных собраний.

Помимо этого, собеседник DW, ссылаясь на закон КР "О мирных собраниях", указывает, что территориальные подразделения органов внутренних дел и органов местного самоуправления, на подведомственных территориях которых проводятся собрания, также вправе принять решение об ограничении по времени, месту проведения или маршруту движения только в отношении проводимого собрания. "То есть, суд мог бы ограничить право на проведение собрания в отношении одного конкретного собрания, но никак не в отношении неопределенного количества собраний на определенной территории", - замечает юрист. По мнению Жумашева, в данном случае суд руководствуется не законом, а политической конъюнктурой.

Активистка: Кыргызстан блокирует любое высказывание на тему войны

"Митинги - это только верхушка айсберга", - говорит россиянка Юлия Кулешова, которая вместе с мужем переехала в Кыргызстан из Санкт-Петербурга, когда началась война. Она делится, что сначала Бишкек им очень понравился, и когда они только приехали, то часто слышали о том, что Кыргызстан – это островок демократии в Центральной Азии. Но, как примечает Юлия, "достаточно быстро стало понятно, что это не совсем так, потому что запретили сразу же митинги. У нас брали интервью, как у каких-то известных в Петербурге активистов, которые переехали в Кыргызстан, и несколько раз журналисты упомянули о том, что о войне в Украине вообще нельзя говорить. Стало ясно, что Кыргызстан в общем-то защищает интересы России и блокирует любое высказывание на тему войны, очевидно не желая показывать, что есть какой-то протест".

Юлия добавляет, что из-за этого запрета у ее семьи возникли проблемы: "Когда мы возложили цветы в годовщину начала войны у одного из памятников в Бишкеке, организовали концерт памяти у себя в доме и развесили желто-синие ленточки на Киевской улице, то на меня угрожали открыть уголовное дело о разжигании межнациональной розни. Такая очень серьезная статья в Кыргызстане, которую используют, чтобы затыкать разных активистов. Это было достаточно страшно", - вспоминает она. В настоящее время Юлия отчасти из-за этих событий покинула страну.

Правозащитница: Люди должны иметь право сказать государству о проблемах

Правозащитница Азиза Абдирасулова Фото: Katerina Khvan/DW

Правозащитница Азиза Абдирасулова подтверждает, что в отношении активистов, журналистов, политиков, а также представителей национальной культуры - поэтов, музыкантов - особенно в последний год довольно часто возбуждают уголовные дела по таким статьям, как "Массовые беспорядки", "Призыв к насильственному захвату власти", "Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды". Она также указывает еще на один факт: несмотря на то, что место проведения акций, пикетов, митингов установлено в сквере имени Горького, некоторые активисты все равно были задержаны и там, хотя заранее уведомляли мэрию о проведении акций.

Правозащитница считает, что когда на митинг выходит целая масса людей, то никакой судебный запрет их не остановит. Так было и в декабре 2023-го, когда торговцы с вещевого рынка "Дордой" вышли на митинг в Бишкеке, и в мае 2024-го – тогда толпа молодых людей собралась из-за инцидента с мигрантами из Пакистана и Бангладеш. "Разве их остановил судебный запрет? Это очень неправильно. Люди должны иметь право сказать государству о конкретных проблемах. А власть обязана принимать решения по конкретным фактам", - считает правозащитница.