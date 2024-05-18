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Протесты в Бишкеке: пострадали 29 человек

Ася Миллер
18 мая 2024 г.

Минздрав Кыргызстана сообщил о госпитализации 15 из 29 пострадавших в результате стихийного митинга против мигрантов в Бишкеке.

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Машина скорой помощи
Предположительно, все пострадавшие - иностранные гражданеФото: Maximilian Koch/picture alliance

В ночь на субботу, 18 мая, в столице Кыргызстана прошел стихийный митинг против трудовых мигрантов, в котором приняли участие около тысячи человек. Акция протеста всего за несколько часов переросла в уличные беспорядки. Местом сбора демонстрантов стал хостел, у которого 13 мая произошла потасовка между иностранцами и местными жителями. Собравшиеся, по данным издания Kaktus.media, пришли "отомстить" приезжим за избиение кыргызстанцев.

Оккупировавшие центр Бишкека демонстранты перекрыли два перекрестка, проникли в общежитие для иностранных студентов, где избили несколько человек. Успокоить толпу не смогли ни полицейские кордоны, ни водометы. После нескольких задержаний переговоры с митингующими провел начальник Главного управления внутренними делами по городу Бишкек Азамат Токтоналиев. В разговоре с ним демонстранты выразили недовольство тем, что в Кыргызстане увеличилось количество трудовых мигрантов, потребовали ужесточить контроль над иностранцами и наказать троих задержанных после стычки в хостеле по всей строгости закона.

Толпа протестующих разошлась только к утру. В Минздраве страны сообщили, что в результате уличных беспорядков за медицинской помощью обратились 29 человек, из них 15 были госпитализированы. Предположительно, все они являются иностранными гражданами.

Драка у хостела

Массовая драка произошла в понедельник, 13 мая, во дворе одного из бишкекских хостелов, где живут иностранцы. В результате потасовки пострадали несколько местных жителей. По факту драки были арестованы трое иностранных граждан, против них возбудили дело по статье о хулиганстве. Позднее на записанном из отделения полиции видео задержанные попросили прощения у кыргызского народа и пообещали, что "это больше не повторится".

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