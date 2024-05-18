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На улицы Бишкека вывели внутренние войска

Павел Мыльников
18 мая 2024 г.

Около тысячи демонстрантов вышли в центр столицы Кыргызстана из-за драки в хостеле. Митингующие призвали ужесточить контроль над иностранцами и согласились разойтись после переговоров с главой ГУВД.

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Синий проблесковый маячок на полицейском автомобиле
Начальник ГУВД Бишкека вел переговоры с митингующимиФото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance

В центре столицы Кыргызстана вечером пятницы, 17 мая, выставили внутренние войска и водометы из-за собравшейся в этом районе толпы после драки в хостеле, пишут местные СМИ. По сведениям агентства 24.kg, улица 7 апреля оцеплена в северном направлении, а силовые структуры находится на ее пересечении с Чуйским проспектом. По оценке журналистов, на этой же улице в южном направлении собрались несколько тысяч человек.

Через некоторое время начальник Главного управления внутренних дел по городу Азамат Токтоналиев провел переговоры с митингующими, отмечает 24.kg, публикуя видеозапись беседы. По итогам разговора люди начали расходиться. В то же время собравшиеся потребовали ужесточить контроль над иностранцами и наказать троих задержанных после стычки в хостеле по всей строгости закона.

Движение транспорта восстановлено

В министерстве внутренних дел Кыргызстана заявили, что ситуация в Бишкеке находится под контролем ведомства. Сотрудники милиции работают в усиленном режиме, организовали патрули и проводят разъяснительную работу, добавили в МВД. Движение транспорта на всех улицах столицы восстановлено, отметило ведомство.

Трое задержанных после столкновений в хостеле

Массовая драка произошла 13 мая во дворе одного из бишкекских хостелов, где живут иностранцы. Пострадали несколько местных жителей. В МВД заявили, что иностранцы "якобы скрывались от неизвестных лиц, которые угрожали физической расправой, тем самым нарушили общественный порядок". Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Три иностранца были задержаны, их национальность власти не назвали.

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