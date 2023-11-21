Кыргызстан: штрафы за ношение паранджи и объемных бород?

В Кыргызстане хотят ввести штрафы за ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо, и объемных бород. В связи с этим по инициативе депутата парламента Шарапаткан Мажитовой предложено внести изменения в Кодекс КР о правонарушениях. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение с 14 ноября 2023 года. В справке-обосновании говорится, что проект закона разработан в целях предупреждения и пресечения государственными органами ношения паранджи, которая ограничивает идентификацию личности в общественных местах. А его задачей является обеспечение идентичности и общественной безопасности в стране.

Согласно предложенным поправкам, за ношение в общественных местах объемных бород и одежды, закрывающей лицо, планируется ввести штраф в размере 20 расчетных показателей - 2000 сомов (около 20 евро) либо привлечение к общественным работам до 30 часов. При повторном нарушении размер штрафа составит 40 расчетных показателей - 4000 сомов (около 41 евро) либо общественные работы до 40 часов. При этом изменения не будут распространяться на временно пребывающих иностранных граждан и лиц, имеющих дипломатический статус, а также в случаях, когда закрывать лицо приходится по медицинским показаниям.

Общество в Кыргызстане: "за" и "против"

Такая инициатива вызвала волну дискуссий в обществе Кыргызстана. Мнения разделились: одни считают данную меру обоснованной, другие говорят, что это ущемление прав человека.

Жылдыз, сотрудница госучреждения, поддерживает введение штрафов. По ее словам, так она будет чувствовать себя более безопасно. Жылдыз делится своими опасениями: "Мы просто были в ЦОНе (Центр обслуживания населения. - Ред.), оформляли паспорт и сидели в очереди, подошла семья - муж, жена и грудной ребенок. Жена держала грудного ребенка, была замотана всякими своими одеяниями, а мы все думали, когда же нас подорвут, потому что это ассоциируется только с этим".

Айнура, логист, также за принятие законопроекта. "Мы не исламское государство. Я абсолютно против ношения такой одежды и бороды. Это не под стать кыргызам, у нас нет такой одежды, такого обличия, таких бород. Это не мусульманская одежда, это больше одежда арабов. Верить можно и в нормальной одежде, у нас многие читают намаз, у нас многие верят в Бога", - говорит она.

Ольга, преподаватель вуза, против штрафов. "Это ущемление и оскорбление", - считает она. По ее мнению, хиджаб, паранджа или борода - это личное дело каждого. Но отмечает, что в общественных местах все-таки должна быть возможность идентифицировать личность.

Жылдыз, работающая в сфере клининга, тоже не согласна с предложением ввести штрафы. "Сейчас 21 век, и мне кажется, что любой человек имеет право одевать то, что хочет, как ему удобно, как выглядеть", - рассуждает она. Жылдыз выражает мнение, что депутатам нужно смотреть на другие проблемы в стране. К примеру, помощь детям-инвалидам и их родителям.

Сама Жылдыз покрылась год назад: она носит хиджаб. По ее словам, покрытые женщины, в том числе и она, сталкиваются в общественном транспорте с непониманием и агрессией: им говорят, что это не присуще кыргызам, а пришло из арабских стран. Жылдыз говорит, что покрываться -обязанность мусульман, так же, как и ношение бороды для мужчин, но при этом борода должна содержаться в чистоте и выглядеть опрятно.

Почему штрафы за ношение паранджи и бороды вызвали волну дискуссий?

Арсен Усенов, ведущий эксперт Института стратегического анализа и прогноза, автор публикаций о религиозной политике в Кыргызстане, объясняет, почему в стране с подавляющим мусульманским большинством тема ношения паранджи и пышной бороды вызвала волну дискуссий. По его словам, взгляд на религию как раз и делит кыргызстанское общество: "есть противоречия в советском и постсоветском восприятии религиозности, или же в восприятии исламской религиозности с точки зрения национальных традиций".

Разные точки зрения наблюдаются и в экспертном сообществе, где - также в зависимости от того, к какой среде относится человек - формируется и соответствующее отношение к исламской религиозности. "Тем не менее, в Кыргызстане все-таки большинство тех, кто объективно выступает против серьезных ограничений в религии, тем более, если это касается права на ношение одежды или бороды, если со стороны какого-нибудь религиозного сообщества нет объективных угроз национальной безопасности, выражающихся в призывах к насилию, терроризму, смене конституционного строя", - считает эксперт.

Говоря о самом законопроекте, Усенов замечает: депутат Мажитова обосновывает свое предложение о введении штрафов тем, что тяжело идентифицировать личность, потому что она сокрыта за одеждой. "Это касается сферы безопасности. Но опять же если так подходить, то бывают люди, которые маски на Хэллоуин носят, бывают и мотоциклисты, которые в мотошлемах ездят, получается их тоже надо штрафовать", - размышляет он.

"По сравнению с рядом соседних республик в Кыргызстане подход в религиозной сфере всегда был максимально мягким и нерепрессивным. Благодаря этому Кыргызстан не стал центром формирования подпольных террористических ячеек, несущих угрозу региональной безопасности", - подчеркнул Усенов.

"Куда делись те люди, которые носили паранджу и длинные бороды"

Арсен Усенов подмечает, что депутат ссылается на опыт соседних государств, где, по ее словам, на улицах нет ни одного человека, носящего паранджу или длинную бороду. Эксперт подтверждает, что, бывая в Таджикистане, не встречал на улицах, как в Кыргызстане, женщин в парандже или мужчин с длинной бородой. Но отмечает тот факт, что после запрета мало кто задается вопросом, куда делись те люди, которые носили в свое время паранджу и длинные бороды. В случае запрета они "будут вынуждены уйти в подполье, и создаются условия для формирования деструктивных экстремистских террористических течений. Пусть лучше они будут у нас на виду", - полагает эксперт.

Усенов говорит, что в этих вопросах нужно подходить взвешенно и осторожно, ведь санкции, которые могут коснуться определенной категории верующих, могут привести к обратным последствиям. По его мнению, очень важно, чтобы само религиозное сообщество, муфтият, активно проводили работу по просвещению и профилактике: разъясняли, какой должна быть одежда у мусульман Кыргызстана. В целом эксперт надеется, что после общественного обсуждения законопроект как минимум отложат, а как максимум - он не будет принят в виду недостаточного учета объективной религиозной ситуации в республике.

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